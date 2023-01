Magnit

Marktunsicherheit verstärkt den Fokus auf Kosteneinsparungen und Personaloptimierung in Europa

Frankfurt am Main (ots)

Magnit(TM), ein globaler Anbieter von Plattformen für integriertes Workforce Management (IWM), veröffentlicht seinen Winter 2023 Europe Labour Market Report. Der Bericht zeigt die Herausforderungen, denen sich der europäische Arbeitsmarkt aufgrund steigender Zinsen, der Energiekrise, globaler Lieferkettenengpässe, einer Rekordinflation und der Fortsetzung des Krieges in der Ukraine stellen muss. Auch wird aufgezeigt, wie die Bewältigung in diesem turbulenten Umfeld durch eine Mischung aus positiven und negativen Datentrends erschwert wird.

"In Teilen Europas haben wir einen Mangel an Vertrauen in den aktuellen Wirtschaftsmarkt festgestellt, der sich von dem Optimismus zu Beginn des Jahres 2022 unterscheidet. Diese Unsicherheit führt dazu, dass sich viele Unternehmen auf Kosteneinsparungen und eine Neubewertung der Belegschaft konzentrieren.", sagt Sam Smith, Presidentin EMEA bei Magnit

Magnit hat vier größere Trends aufgedeckt, die den gesamten europäischen Markt prägen und die derzeitige Zurückhaltung bekräftigen.

Die Arbeitslosigkeit bleibt trotz Warnsignalen niedrig. In ganz Europa ist die Beschäftigung so hoch wie nie zuvor, und die Arbeitslosenquote in der EU liegt bei etwa 6 Prozent. Erste Warnzeichen aus der Benelux-Region deuten auf eine Trendwende hin.

Die Rezession hat einen erheblichen Einfluss auf die Personalbeschaffung.

Die Reduzierung von Kosten und Ausgaben hat oberste Priorität.

In einigen Märkten werden immer weniger freie Stellen angeboten. Die Zahl der offenen Stellen ist im Jahresvergleich deutlich gestiegen. In Deutschland ist die Zahl in den letzten acht Quartalen jeden Monat um durchschnittlich 11 Prozent gestiegen.

"Die Unternehmen sollten sich darauf einstellen, dass die Marktturbulenzen anhalten und der wirtschaftliche Rückgang in Teilen Europas in den nächsten sechs Monaten voll zum Tragen kommt. Unternehmen sollten einen strategischen, datengestützten Ansatz für die Umstrukturierung ihrer Belegschaft und die Nutzung von Zeitarbeitskräften wählen, um ihre Flexibilität zu erhöhen und Chancen zu nutzen", fügt Smith hinzu.

