TeraSky gibt erhebliche Investition von Abry Partners bekannt

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire)

TeraSky, ein globaler Anbieter von Multi-Cloud-, cloudnativen und modernen innovativen IT-Technologien, gab heute eine erhebliche Investition von Abry Partners in Boston bekannt. Die Investition soll die Präsenz von TeraSky in Israel vertiefen und die globale Marktexpansion des Unternehmens in den USA und Europa beschleunigen. Dies ist die erste Investition von Abry Partners in Israel und ein Vertrauensvotum in den in Israel ansässigen Lösungsanbieter.

„TeraSky hat die Rolle der Technologieintegration neu definiert", sagte Nicolas Massard, Partner von Abry Partners. „Durch den Einsatz von fundiertem Know-how und breiter Erfahrung bietet TeraSky wirklich kreative Lösungen, die nicht nur technologische Herausforderungen, sondern auch Geschäftsanforderungen erfüllen. Dieses Modell, gepaart mit einer Kultur von Innovation, Bildung, Gemeinschaft und Qualität, hebt sich nicht nur von der Masse ab, sondern ist eine Klasse für sich."

Von Multi-Cloud- und Plattform-Engineering bis zu umfassenden Managed Services und Kostenoptimierung und vielem mehr hilft TeraSky Unternehmen, ihre Ziele durch Technologie zu erreichen und zukunftssicher zu machen. TeraSky wurde 2010 gegründet, beschäftigt ein Team von mehr als 130 Mitarbeitern und unterhält Niederlassungen in Israel, den USA, Mitteleuropa und dem Vereinigten Königreich. TeraSky genießt weltweit einen Ruf als professioneller Dienstleister von höchstem Niveau. Die Investition wird TeraSky dabei unterstützen, seine bestehende Führungsposition weiter zu stärken und sein Engagement und sein Engagement in wichtigen globalen Märkten zu erweitern.

„Wir fühlen uns geehrt, dass Abry Partners den einzigartigen Wert von TeraSky im Technologie-Ökosystem anerkennt", so Ofir Abekasis, CEO von TeraSky. „Die Qualität unserer Arbeit hängt von der Qualität unserer Mitarbeiter und den von ihnen geteilten Werten ab, und wir betrachten diese Investition als eine Bestätigung unseres einzigartigen Werts und unseres Engagements für Spitzenleistungen. Wir freuen uns darauf, unser Know-how und unsere Angebote in Israel, Europa und den USA zu vertiefen und diese Investition als Gelegenheit zu nutzen, unsere Führungsposition weltweit zu erweitern."

TeraSky erstellt meisterhafte Lösungen für Unternehmen über das gesamte Digitalisierungsspektrum hinweg, von konventionellen Unternehmen, die sich einer digitalen Transformation unterziehen, bis zu Born-to-the-cloud-Start-ups, die vor den Herausforderungen der Expansion und der Skalierung stehen. Unser Elite-Team aus zukunftsorientierten und kompetenten Machern arbeitet mit den weltweit führenden Technologieanbietern zusammen und entwirft und erstellt Anwendungs- und Dateninfrastrukturen in Clouds und Rechenzentren. Wir helfen unseren Kunden, die Komplexität moderner IT zu beherrschen, ihre Geschäftsziele zu erreichen und sich mit Zuversicht zu transformieren. Erfahren Sie mehr auf: www.terasky.com

