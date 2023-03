Novosense

NOVOSENSE Automotive-qualifizierter CAN-Transceiver verbessert die smarte Steuerung von Fahrzeugen

Shanghai, 3. März 2023 (ots/PRNewswire)

Da die Steuerung der einzelnen Systeme im Fahrzeug immer intelligenter und automatisierter wird, wird auch das elektrische System des Fahrzeugs immer komplexer. Datenaustausch ist zwischen verschiedenen Funktionssystemen des Fahrzeugs erforderlich. Traditioneller Punkt-zu-Punkt-Datenaustausch kann zu einer komplizierten Verkabelung und einer hohen Ausfallrate führen. Daher haben die Fahrzeughersteller verschiedene Standards für Fahrzeugbusse definiert, um die Komplexität des Kabelbaumnetzes, die Ausfallrate der elektronischen Systeme und die Kosten des Fahrzeugs zu reduzieren. Unter ihnen ist der CAN-Bus der am weitesten verbreitete.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Fahrzeugen fahren die neuen Energiefahrzeuge mit Elektroantrieb. Das Schalten von Hochleistungsgeräten verursacht große Spannungs- und Stromschwankungen beim Laden und Entladen, was wahrscheinlich zu ernsthaften EMC-Problemen führt und hohe EMC- Leistungsanforderungen an Busschnittstellen-Chips stellt, die in Fahrzeugen weit verbreitet sind. Für eine bessere EMC-Leistung ist neben dem Chipdesign auch die Ergänzung und Perfektionierung der peripheren Schaltungen im System sehr wichtig.

Aufgrund des hohen Gleichtakwiderstandes und des niedrigen Differentialwiderstandes der Gleichtaktinduktivität kann die Platzierung der Gleichtaktinduktivität in der Nähe des Transceiver-Busses (Frame C, empfohlener Wert: 100uH) das hochfrequente Rauschen außerhalb des Busses und das vom CAN-Transceiver aufgrund der Signalasymmetrie erzeugte Gleichtaktrauschen effektiv herausfiltern, ohne die Übertragungsqualität des CAN-Differentialsignals zu beeinträchtigen. Daher kann es die Anti-Interferenz-Fähigkeit des Systems verbessern und die EMI des Systems reduzieren.

Vorstellung des NOVOSENSE CAN-Transceivers

Als führendes Unternehmen für Analog- und Mixed-Signal-ICs bietet NOVOSENSE Microelectronics den automotive-qualifizierten CAN-Transceiver NCA1042x-Q1/NCA1051x-Q1 an, der den deutschen C&S-Konformitätsbericht erhalten hat. Mit den Merkmalen der hohen Übertragungsrate und der hohen Stabilität, dem geringen Stromverbrauch sowie dem weiten E/A-Spannungsbereich ist der NCA1042x-Q1/NCA1051x-Q1 Pin-zu-Pin-kompatibel mit vielen Chips auf dem Markt und ermöglicht es Entwicklern, die Chips von NOVOSENSE zu testen, ohne ihr bisheriges Board-Design zu verändern.

Verfügbarkeit

Muster der NCA1042x-Q1/NCA1051x-Q1 Chip-Baureihe sind ab sofort erhältlich. Für Anwendungsbeispiele oder Bestellungen rufen Sie bitte die Nummer 0086-0512-62601802 an, oder senden Sie eine E-Mail an sales@novosns.com. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.novosns.com.

