Novosense

NOVOSENSE verbessert das industrielle Systemdesign mit isolierter Ein-Chip-Stromversorgung

Shanghai

Angesichts der hohen Spannung, Anforderungen an Sicherheit und Störfestigkeit und anderer Faktoren im industriellen Systemdesign nimmt die Nachfrage nach isolierten Designs immer mehr zu, und die Signal- und Stromübertragung über die Isolationsbarriere ist eine der gängigsten Herausforderungen für Designer. Als Marktführer in der Isolationstechnologie hat engagiert sich NOVOSENSE dafür, isolierte Leistungslösungen mit höherer Integration, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz zu erforschen, was Entwicklern dabei hilft, das industrielle Systemdesign zu vereinfachen. In diesem Artikel wird die integrierte isolierte digitale Stromversorgungslösung 3HC von NOVOSENSE vorgestellt, die unter anderem bei E-Fahrrädern, Batterieenergiespeichersystemen, Industriemessgeräten, Leistungsschaltern und industriellen Batteriemanagementsystemen zum Einsatz kommt.

Je nach unterschiedlichen Anforderungen kann die isolierte Stromversorgung im System in drei Bereiche unterteilt werden: isolierte Antriebsstromversorgung, isolierte Abtaststromversorgung und isolierte Kommunikationsstromversorgung. Für die isolierte Antriebs-/Abtaststromversorgung wird aufgrund der relativ hohen Leistung und der konzentrierter Anordnung die Stromversorgungslösung eines externen Transformators/Mehrwicklungsausgangs übernommen. Für isolierte Kommunikationsstromversorgung wird das unabhängige isolierte Leistungsmodul oft bevorzugt, da das Layout relativ weit von der Hauptstromschleife des Systems entfernt ist und der Stromverbrauch relativ niedrig ist.

Mit der branchenführenden On-Chip-Transformator-Technologie integriert der NIRSP31 isolierte Stromversorgung und digitale Isolatoren mit drei Kanälen auf einem einzigen Chip mit fortschrittlichem LGA-Gehäuse (4 mm × 5 mm). Im Vergleich zur herkömmlichen Lösung mit isoliertem Leistungsmodul + optischem Koppler bzw. digitalem Isolator wird die Fläche und Höhe des PCB-Layouts erheblich reduziert, was die Gesamtsystemkosten weiter senken kann.

Für eine einfache Evaluierung bietet NOVOSENSE die isolierte RS485-Kommunikations-Demoplatine NIRSP31 + NCA3485 und die isolierte CAN-Kommunikation-Demoplatine NIRSP31 + NCA1042 an. Senden Sie für Musteranwendungen oder zur Auftragserteilung bitte eine E-Mail an sales@novosns.com oder rufen Sie 0086-512-62601802 an. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.novosns.com.



