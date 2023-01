Novosense

NOVOSENSE auf der Automotive World 2023: Hybrid- und Elektrofahrzeuge werden durch Halbleiterlösungen ermöglicht

NOVOSENSE Microelectronics (NOVOSENSE, SSE: 688052), ein äußerst robustes und zuverlässiges Unternehmen für Analog- und Mixed-Signal-ICs, gab heute bekannt, dass es auf der Automotive World 2023, einer der weltweit führenden Messen für fortschrittliche Automobiltechnologien, vom 25. bis 27. Januar in Tokio, Japan, Technologien und Produkte für Automobilelektroniklösungen vorstellen wird. Während des Ausstellerseminars wird ein NOVOSENSE-Ingenieur am 27. Januar einen Vortrag über Halbleiterlösungen für Automobilanwendungen halten.

Umfassende elektronische Lösungen für die Automobilindustrie (ermöglicht durch NOVOSENSE)

Auf dieser Messe wird NOVOSENSE Produkte wie Isolatoren, Schnittstellen, Leistungstreiber, Stromsensoren, Drucksensoren usw. vorstellen, die in Anwendungen wie On-Board-Ladegeräte/Gleichspannungswandler, Stromverteilereinheiten, Wärmemanagement, Batteriemanagementsystem (BMS), Wechselrichter/Antriebsstrang, Kfz-Beleuchtung, Karosserie-/Fahrzeugsteuerung (Domain) und anderen Kfz-Elektroniklösungen für elektrifizierte Fahrzeuge (xEV) eingesetzt werden können.

Leistungsstarke, robuste und zuverlässige Produkte und Serviceleistungen von NOVOSENSE

Seit 2016 hat NOVOSENSE damit begonnen, automobilgeeignete Produkte zu entwickeln. Mit ausgereiften Chip-Entwicklungskapazitäten, umfassender Erfahrung in der Massenproduktion und Qualitätssicherung ist NOVOSENSE bestrebt, leistungsstarke, robuste und zuverlässige Produkte und Dienstleistungen für Automobil-OEMs und Tier1-Hersteller anzubieten. Die für die Automobilindustrie qualifizierten Produkte von NOVOSENSE wurden erfolgreich von der globalen Hauptlieferkette der Automobilindustrie übernommen und in die Massenproduktion eingeführt.

Basierend auf zehn Jahren solider IC-Design- und Massenproduktionserfahrung kann NOVOSENSE mehr als 1.400 IC-Produkte zum Verkauf anbieten. Insgesamt wurden mehr als 4 Milliarden Stück ausgeliefert, die in den Bereichen Automobil, industrielle Steuerung, Information und Kommunikation sowie Unterhaltungselektronik usw. weit verbreitet sind.

Mit der Mission „Sense and Drive the Future, Build a Green, Smart and Connected World with Semiconductors" hat NOVOSENSE Partnerschaften mit Tausenden Kunden weltweit aufgebaut, darunter viele globale Automobil-OEMs und Tier1-Hersteller.

NOVOSENSE auf der Automotive World 2023

Sehen Sie auf der Automotive World 2023, wie NOVOSENSE xEV mit Halbleitern ermöglicht. 3-11-1 Ariake, Koto-ku, Tokio, Japan 135-0063 (Stand-Nr. 42-42, NOVOSENSE mit Ryoden).

Für weitere Produktinformationen und die neuesten Updates von NOVOSENSE besuchen Sie bitte die offizielle Website unter www.novosns.com/en oder senden Sie eine E-Mail an: sales@novosns.com.

