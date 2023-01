TON

TON-Validierer werden über Aussetzung inaktiver Adressen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 1 Mrd. Toncoin abstimmen

Im nächsten Monat soll eine netzwerkweite Abstimmung über die TON-Blockchain stattfinden, bei der Validierer entscheiden werden, ob die Wallets inaktiver Miner ausgesetzt werden sollen. Wallets werden als inaktiv angesehen, wenn Sie am Toncoin Mining, der Distributionsphase des Tokens, die im Juni 2022 endete, teilgenommen und noch nie eine ausgehende Transaktion getätigt haben.

Diese Abstimmung, die am 21. Februar beginnen soll, folgt einem Aufruf der TON Foundation, die im Dezember veröffentlicht wurde, um Miner aufzufordern, ihre Aktivitäten durch die Durchführung einer Transaktion auf der TON-Blockchain zu zeigen. Die Wallets, die seit diesem Aufruf zum Handeln inaktiv geblieben sind, sind Gegenstand dieser Abstimmung.

Inaktive Mining-Wallets unterliegen nicht der Abstimmung, wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt vor Ablauf des Abstimmungszeitraums aktiviert werden. Wallets, die Toncoin nicht direkt durch Mining erhalten haben oder zu irgendeinem Zeitpunkt in der Vergangenheit eine ausgehende Transaktion getätigt haben, sind davon nicht betroffen.

Der Vertrieb von Toncoin begann im Juli 2020, als 98,55 % des Gesamtangebots für Mining zur Verfügung stand. Diese Token wurden in speziellen „Geber"-Smart-Verträgen platziert, was es jedem ermöglicht, am Toncoin-Mining teilzunehmen. Dieser Distributionsansatz, der als Initial Proof of Work (IPoW) bezeichnet wird, ermöglichte es TON, die Vorteile der Dezentralisierung zu nutzen, die Proof of Work bietet, während er gleichzeitig eine Proof of Stake Blockchain blieb. Das letzte Toncoin wurde im Juni 2022 aus diesen „Geber"-Smart-Verträgen geschürft, allerdings wurden während der Distributionszeit rund 1 Milliarde Toncoin geschürft und sind seitdem in ihren jeweiligen Wallets inaktiv geblieben.

Derzeit gibt es 195 inaktive Mining-Adressen, die noch nie eine ausgehende Transaktion durchgeführt haben, von denen jede einen Saldo von mehr als 1 Toncoin aufweist. Zum 18. Januar 2023 beläuft sich der Saldo dieser Adressen auf rund 1,08 Mrd. Toncoin oder 21,3 % der Gesamtanzahl von Coins. Diese Adressen sind öffentlich und können alle auf TON Blockchain Explorern wie TonTech gefunden werden. Wenn die Abstimmung stattfindet, würde die vorgeschlagene Aussetzung der Wallet-Adressen vier Jahre dauern, wobei Transaktionen während dieser Zeit nicht von den Wallets aus vorgenommen werden können.

Die „Ausgesetzten-Liste" wird der Öffentlichkeit auf der Blockchain zur Verfügung stehen. Adressen werden nach einer netzwerkweiten Abstimmung ausgesetzt, bei der 75 % der Validierer an mehreren Abstimmungsrunden teilnehmen müssen.

Der Schritt in Richtung einer Aussetzung inaktiver Adressen ist ein Beweis für die Bedeutung der Transparenz für die TON-Community. Durch die mögliche Aussetzung dieser Wallets besteht die Hoffnung, dass Klarheit über das Volumen von Toncoin, das derzeit im Umlauf ist, geschaffen wird und dass die aktive Community, die am Open-Source-Projekt teilnimmt, weiterhin wächst und gedeiht.

