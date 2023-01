SKYWORTH (METZ Display)

Die METZ H-Serie wird auf der ISE 2023 präsentiert

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

METZ Display, eine Untermarke von Skyworth, die sich auf interaktive All-in-One-Displays spezialisiert hat, hat bekannt gegeben, dass die neue H-Serie auf der ISE-Messe vom 31. Januar bis 3. Februar 2023 vorgestellt wird (Stand: Nr. 2T500).

Die ISE ist die erste ausländische Messe, an der METZ teilnehmen wird, und sie ist die weltweit führende Messe für AV und Systemintegration. Neben der digitalen Beschilderung wird METZ seine Bildungs- und Geschäftslösungen anhand der neuesten H-Serie vorstellen.

Dank Android 11 kann die METZ H-Serie problemlos mit externen Geräten verbunden werden, so dass Benutzer die von ihnen bevorzugte Software verwenden können. Für Windows-Systeme bietet ein optionales Slot-in-PC-Modul eine leistungsstarke und dennoch diskrete Lösung für eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit und kostengünstige Geräte-Upgrades. Das Display kann direkt über einen Computer, ein PC-Tablet oder ein Mobiltelefon gesteuert werden, so dass die Teilnehmer über Remote-Konferenzen, Bildschirmfreigabe, Whiteboard usw. darauf zugreifen und interagieren können. Aufgrund des integrierten Infrarot-Touch-Rahmens und des 4 mm ultradünnen, gehärteten Glases kann jeder Schreibinhalt innerhalb von 8 ms über 20 Berührungspunkte dargestellt werden, was das Lernen und Arbeiten vereinfacht.

Zu der H-Serie mit den zahlreichen oben erwähnten fortschrittlichen Funktionen gehört auch eine voll funktionsfähige Typ-C-Schnittstelle. Sie erhöht die Anzahl der Geräte, die Inhalte an das Display übermitteln können, was die Arten von Materialien erweitert, auf die während eines Meetings oder einer kollaborativen Umgebung leicht zugegriffen werden kann.

„Abgesehen von ihren herausragenden Eigenschaften ist die H-Serie äußerst kosteneffizient. Wir können auch maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die auf unterschiedlichen Anforderungen basieren. Wir gehen davon aus, dass sie bald von unseren Kunden gut angenommen wird, und wir werden weiterhin eng mit unseren Partnern zusammenarbeiten und weitere marktorientierte professionelle interaktive Flachbildschirme entwickeln", so Summer Deng, Director of Sales & Brand bei METZ.

Besuchen Sie uns gerne am METZ-Stand Nr. 2T500 auf der ISE Barcelona 2023 vom 31. Januar bis zum 3. Februar!

