PANDORUM INTERNATIONAL ENGAGIERT EVOLUTION LIFE SCIENCE PARTNERS

PANDORUM International Inc. hat EVOLUTION Life Science Partners beauftragt, das Unternehmen bei der Kapitalbeschaffung zu unterstützen, um die laufende Entwicklung seiner Vermögenswerte zu finanzieren, in erster Linie biotechnisch hergestellte Hornhautimplantate, fortschrittliche Therapeutika zur Förderung der Hornhautregeneration. Das Kapital würde die klinische Umsetzung der ersten in ihrer Klasse, der ersten regenerativen Reprogrammierungsbehandlung von menschlichem Gewebe über Phase-I/IIa-Studien unterstützen, zusammen mit der Weiterentwicklung der proprietären Technologieplattform von Pandorum, die die Produktion von fortschrittlichen regenerativen Therapeutika mit Kontrolle, Skalierbarkeit und Konsistenz für Hornhaut und darüber hinaus ermöglicht. Während PANDORUM derzeit mit der US-Arzneimittelbehörde FDA für die klinische Umsetzung seiner Hornhautentwicklung zusammenarbeitet, besteht das breitere Ziel darin, von Therapeutika für die Regeneration von Einzelgewebe (wie Hornhaut, Leber und Lunge) zur regenerativen Multi-Gewebetherapie überzugehen, mit dem Potenzial, eine gesunde Lebensdauer zu verlängern. Das Unternehmen erkundet außerdem mit Unterstützung von EVOLUTION eine mögliche Lizenzierung bzw. Fusionen und Akquisen für seine Vermögenswerte mit verschiedenen Pharmaunternehmen.

Der Mitbegründer und CEO von PANDORUM, Tuhin Bhowmick, erklärte: „Wir freuen uns über diese neue Partnerschaft mit EVOLUTION. Pandorum hat einen Wendepunkt auf seinem Weg erreicht, der eine größere Kapitalbeschaffung und Erfahrung auf dem Kapitalmarkt erfordern wird. Wir sind davon überzeugt, dass die Partnerschaft mit EVOLUTION uns dabei helfen würde, unser unmittelbares Ziel sowie die breitere Vision zu erreichen, die regenerative Medizin zu einer skalierbaren, effizienten Realität für die Allgemeinheit zu machen, um Millionen bedürftiger Menschen auf der ganzen Welt zu behandeln."

Neal Fischer, Managing Director von EVOLUTION, erklärte: „Die Partner von EVOLUTION sind begeistert von Pandorums einzigartiger, entwickelter Technologie für die exosome Plattform, und wir freuen uns darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen, Zugang zu Kapital zu erhalten und andere strategische Optionen zu erkunden, um seine Entwicklung voranzutreiben."

EVOLUTION Lifescience Partners ist eine Biowissenschafts-Investitionsbank, die sich auf Lizenzierung, strategische Beratung, Mergers & Acquisitions sowie Kapitalbeschaffung spezialisiert hat. Um mehr über EVOLUTION zu erfahren, besuchen Sie www.evolutionlsp.com

PANDORUM International Inc. ist ein Unternehmen für regenerative Medizin mit proprietärer Geweberegenerationsplattform. PANDORUM wurde 2011 von akademischen Unternehmern gegründet und verfügt über Labors in San Carlos, USA und Bangalore, Indien. Um mehr über PANDORUM zu erfahren, besuchen Sie www.pandorum.com

