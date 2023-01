SP Manufacturing Pte Ltd

SP Manufacturing erhält Investition von Novo Tellus

Novo Tellus, ein führender Private-Equity-Fonds, der sich auf den Aufbau von Industrie- und Technologieunternehmen konzentriert, hat eine Investition in SP Manufacturing („SP" oder das „Unternehmen") abgeschlossen.

SP Manufacturing mit Hauptsitz in Singapur ist ein Anbieter von Elektronikfertigungsdiensten, der Komplettlösungen für die Fertigung anbietet – vom Designkonzept bis zur vollständigen Produktion. SP konzentriert sich auf hochkomplexe, leistungsstarke, missionskritische Elektronik und unterhält sechs strategisch gelegene Standorte in Südostasien, Europa und China mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Fertigung.

SP ist im Laufe der Jahre stark gewachsen, insbesondere weil es sich als ein Reliable Solutions Partner (zuverlässiger Lösungspartner) auf den Kundenservice und innovative Fertigungstechniken konzentriert hat. SP ist der Überzeugung, dass der Kunde im Mittelpunkt steht und ist stolz darauf, ein verlängerter Arm der Fertigung für alle seine Kunden zu sein.

Mit der Investition von Novo Tellus will SP das nächste Kapitel der Unternehmensreise durch aktive Expansion einschlagen, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und die Ergebnisse durch eine effizientere Lieferkette zu steigern. SP beabsichtigt außerdem, das Expertennetzwerk und das Unternehmensportfolio von NT zu nutzen, um neue Geschäftsmöglichkeiten und technologische Fähigkeiten zu erschließen.

„Wir freuen uns wirklich sehr, mit Novo Tellus zusammenzuarbeiten, um die Zukunft von SP aufzubauen", so Philip Ong, CEO von SP. „Nachdem ich viel Zeit mit Novo Tellus verbracht habe, habe ich den Eindruck gewonnen, dass dieses Unternehmen die vielen Druckpunkte eines Fertigungsunternehmens sehr gut versteht. Genau wie wir kennt es die Bedeutung von langfristig ausgerichteten Geschäftsbeziehungen und teilt mit uns den Ansatz, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Außerdem hat uns die Erfolgsbilanz von Novo Tellus bei der Unterstützung des weltweiten Wachstums von Industrieunternehmen sehr beeindruckt, und wir freuen uns sehr darauf, nun auch das Wachstum für unsere Kunden zu beschleunigen und die Zukunft von SP gemeinsam zu gestalten."

„Wir sind beeindruckt von SPs spezialisiertem Ansatz zum Aufbau langfristiger Partnerschaften mit globalen Kunden", so Keith Toh und Peishan Wong von Novo Tellus. „Infolgedessen ist SP seit über einem Jahrzehnt zwei- bis dreimal schneller gewachsen als die weltweite Elektronikindustrie. Wir sind der Überzeugung, dass die Fähigkeit von SP, Kunden in Europa und den USA onshore zu betreuen, aber auch offshore in Südostasien und China Engineering- und Fertigungsdienstleistungen anzubieten, die größten Stärken zur Entwicklung eines modernen globalen Produktionsnetzwerks im kommenden Jahrzehnt darstellt."

Mit der Investition würde Novo Tellus eine Mehrheitsbeteiligung an SP erwerben, wobei die Familieneigentümer des Unternehmens einen bedeutenden und aktiven Anteil an dem Unternehmen behalten würden.

Informationen zu Novo Tellus

Novo Tellus ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf den Aufbau nachhaltiger Technologie- und Industrieunternehmen in Südostasien konzentriert. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen tiefen Einblick in die Veränderungen im globalen Technologie-Ökosystem und durch seine aktiven und empathischen Partnerschaften mit Management-Teams aus, um nachhaltige Unternehmen und überragende Investitionsrenditen aufzubauen.

Um mehr über die Partnerschaft mit Novo Tellus zu erfahren, besuchen Sie bitte novotellus.com

