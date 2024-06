IMOU

IMOU bringt neue kabellose Kamera Cell 3C Serie auf den Markt

Berlin (ots/PRNewswire)

Neudefinition der Sicherheit im Außenbereich mit verlängerter Akkulaufzeit und effizienten Solarpaneelen, die Kosten und Wartungszyklen reduzieren und gleichzeitig die Umweltbelastung minimieren.

IMOU, ein führender Anbieter von intelligenten IoT-Lösungen, hat die IMOU Cell 3C Serie eingeführt . Diese umfasst Cell 3C, Cell 3C Kit und Cell 3C All In One, hochmoderne kabellose Sicherheitskameras, die einfache Installation und fortschrittliche Sicherheitsfunktionen mit einem großen Akku und effizienten Solarpaneelen kombinieren.

Die Cell 3C Serie bieten mühelose 24/7 Sicherheit durch solarbetriebene Kameras. die das Sicherheitserlebnis der Hausbesitzer verbessern und gleichzeitig den Energieverbrauch sowie die Umweltauswirkungen reduzieren.

IMOU-Funküberwachungskameras sind ideal für Außenbereiche ohne Stromanschluss. Die Cell 3C Serie minimiert Kosten und Zeitaufwand, ist einfach zu installieren, und verfügt über einen 5000mAh-Akku, der bis zu 120 Tage Schutz bietet. Das Cell 3C Kit und All-in-One enthalten ein 3W-Solarmodul, das den Ladeaufwand reduziert und die Sicherheit erhöht, während Umweltauswirkungen und Wartungsbedarf minimiert werden.

Weniger Zeitaufwand

Diese neue Serie von Sicherheitskameras ermöglicht eine unkomplizierte Installation: Gerät einschalten, mit dem Heim-WLAN verbinden, im Außenbereich montieren, fertig. Keine komplexen elektrischen Verkabelungen oder Elektriker notwendig.

Das Cell 3C All in One besitzt ein integriertes Solarmodul für eine einfache Ein-Schritt-Installation. Das Cell 3C Kit erlaubt bei begrenztem Sonnenlicht die separate Installation des Solarmoduls an optimaler Stelle zur Sonneneinstrahlung.

Weniger Kosten

Neben ihrer Erschwinglichkeit als Sicherheitslösungen für Zuhause können sie auch langfristig Geld sparen. Indem das große Akku des Cell 3C Kits oder des Cell 3C All In One an ein 3W-Solarmodul angeschlossen wird, wird keine direkte Stromquelle benötigt, was den Energieverbrauch im Haushalt senkt und die Stromrechnung reduziert.

Die Sicherheitskameras der Cell 3C Serie sind IP66 wetterfest und speziell für den Einsatz im Freien konzipiert. Sie sind gebaut, um jedem Sturm zu trotzen und bieten mehrere Jahre zuverlässige Heimsicherheit, während sie gleichzeitig langfristig Geld sparen.

Weniger Sicherheitsbedenken

Die Kameras der Cell 3C Serie bieten außergewöhnliche Überwachungsbildqualität und liefern aufgenommene Bilder in 2K-QHD-Auflösung an die IMOU Life App, während jedes Detail in der Umgebung Ihres Eigentums in beeindruckender Klarheit erfasst und aufgezeichnet wird.

Die Cell 3C Serie bietet intelligente Vollfarb-Nachtsicht mit vier Modi-Optionen. Im Smart-Modus werden bei Bewegungserkennung Scheinwerfer aktiviert, die Farbbilder liefern, während weniger Energie verbraucht wird als im Dauer-Farbmodus. Alternativ können Benutzer den Farbmodus, den Infrarotmodus oder den Aus-Modus wählen, je nach ihren Sicherheits- und Energiebedürfnissen.

Die Kameras verwenden passive Infrarot (PIR) Sensoren, die mit leistungsstarker Bildverarbeitungstechnologie kombiniert sind, um schnell menschliche Ziele außerhalb Ihres Hauses zu erkennen. Dies vermeidet Fehlalarme durch Regentropfen oder Haustiere aus der Nachbarschaft. Sobald ein Mensch erkannt wird, wird eine Benachrichtigung an Ihr Smartphone gesendet, sodass potenzielle Bedrohungen angegangen werden können.

Die IP66-Zertifizierung für Wetterfestigkeit bedeutet auch, dass die Kameras getestet wurden, um Wasserwellen und starken Wassersprühern standzuhalten. Die Cell 3C Serie ist zudem staubdicht versiegelt, um in staubigen Außenumgebungen funktionieren zu können. Sie können daher sicher sein, dass Ihr Sicherheitssystem auch unter härtesten Wetterbedingungen voll funktionsfähig bleibt.

Weniger Umweltbelastung

Die Kameras der IMOU Cell 3C Serie sind mit einem 3W-Solarmodul ausgestattet, das ermöglicht, dass zwei Stunden Sonnenlichtladung bis zu 24 Stunden Dauerbetrieb unterstützen. Sie stellen damit eine umweltfreundliche Sicherheitslösung für Zuhause dar, die Energie spart und die Umweltbelastung reduziert.

Neben den Hauptmerkmalen bietet diese neue Serie auch flexible Speicheroptionen, Ereigniswiedergabe, anpassbare Modi, aktive Abschreckung, digitalen Datenschutz und die Möglichkeit, Zeitraffervideos aufzunehmen – sie setzen neue Maßstäbe in der Heimsicherheit.

Verfügbarkeit der IMOU Cell 3C Serie

Das Cell 3C und das Cell 3C Kit sind jetzt auf Amazon erhältlich, und das Cell 3C All-in-One Modell wird über den Conrad, verfügbar sein.

Über IMOU

IMOU, ein führender Anbieter intelligenter IoT-Lösungen, hat sich dem Ziel verschrieben, durch fortschrittliche Technologien und intelligente Produkte in den Bereichen Sicherheit, Robotik, Beleuchtung und Konnektivität einen einfacheren, intelligenteren und sichereren Lebensstil für Nutzer zu schaffen. IMOU-Produkte sind in über 100 Ländern vertreten und haben weltweit mehr als 30 Millionen Nutzern Sicherheit und Komfort geboten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.imoulife.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2423187/image.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/imou-bringt-neue-kabellose-kamera-cell-3c-serie-auf-den-markt-302161440.html

Original-Content von: IMOU, übermittelt durch news aktuell