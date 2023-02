Drecom

100-Player Battle Royale Casual Game GGGGG erscheint am 31. März 2023 in mehr als 170 Ländern

Tokio (ots/PRNewswire)

93,7 % der Beta-Teilnehmer hatten „Spaß" oder fanden es „recht lustig"

Drecom Co., Ltd. (Hauptsitz: Shinagawa-ku, Tokio; President und CEO: Yuki Naito) freut sich, die offizielle Veröffentlichung von GGGGG, einem kooperativen und kompetitiven Battle-Royale-Casual-Actionspiel für Smartphones, am 31. März 2023 bekannt zu geben.

Informationen zu GGGGG

Ungezwungen mit Freunden spielen, überall!

GGGGG ist ein kostenloses Smartphone-Spiel, mit dem Sie 100-Player-Battle-Royale, Battle Royale mit acht Spielern und Dungeon Run mit bis zu vier Spielern im kooperativen Spiel spielen können. Dieses Casual Game verfügt über eine einfache Steuerung auf einem vertikalen Bildschirm, sodass Sie selbst Battle Royale für 100 Spieler leicht in die Hand nehmen und überall spielen können. Auch die Gestaltung der Spielfiguren ist sympathisch, und eine breite Altersspanne erfreute sich am Betatest. Wir planen, Inhalte zu implementieren, die noch mehr Spaß machen, wenn man sich mit Freunden zusammentut und gemeinsam spielt, wie z. B. „Arch-Fiend's Armageddon", das es Spielern ermöglicht, Schlachtzügen mit bis zu 100 Spielern beizutreten, Clan-Features, die von Beta-Spielern gewünscht wurden, und vieles mehr. Außerdem haben sich bereits mehr als 10.000 Fans auf dem offiziellen GGGGG-Discord-Server angemeldet und so schon vor dem offiziellen Start die perfekte Umgebung geschaffen, um Freunde zu finden. Bitte schließen Sie sich uns auf dem offiziellen GGGGG-Discord-Server an.

GGGGG, das NFT-Spiel

Das Spiel ist so konzipiert, dass es viel Spaß macht, so wie es ist. Der Erwerb von NFT-Skins kann jedoch zu ganz neuen Spielmöglichkeiten führen. NFT-Skins sind spezielle Skins, die mithilfe der Blockchain-Technologie generiert und von den Spielern im Spiel verändert werden können. Weltweit gibt es nur 3.456 NFT-Skins, und jeder davon ist ein einzigartiges Originaldesign. Heben Sie sich auf dem Schlachtfeld mit Ihrem eigenen einzigartigen NFT-Skin ab! Und nicht nur das: Wenn Sie im Battle Royale gewinnen, schalten Sie Spezialeffekte frei, ein einzigartiges Feature der NFT-Skins. Es gibt drei Stufen von Effekten, die eine zusätzliche Herausforderung darstellen.

Da wir die NFT-Technologie nutzen, können die Spieler diese Effekte auch privat auf NFT-Marktplätzen wie OpenSea kaufen und verkaufen. Die Effekte werden auch auf OpenSea angezeigt und können über den Handel übertragen werden. Wer GGGGG zu 120 % genießen will, sollte sich unbedingt einen NFT-Skin zulegen.

Bekanntgabe der Termine für NFT-Skin-Verkauf und Markteinführung des Spiels!

Termine für NFT-Skin-Verkauf und Markteinführung des Spiels!

VORVERKAUF 1: 25. März 2023, von 1:00 Uhr bis 13:00 Uhr (UTC)

VORVERKAUF 2: 28. März 2023, von 1:00 Uhr bis 13:00 Uhr (UTC)

Vorstellung: 29. März 2023, um 9:00 Uhr (UTC)

Erscheinungsdatum des Spiels: 31. März 2023 (Zeitpunkt wird noch festgelegt)

Das Datum für die Veröffentlichung des Spiels wurde für den 31. März 2023 festgelegt. Es wird gleichzeitig in mehr als 180 Ländern veröffentlicht. Die NFT-Skins werden bereits am 25. März, eine Woche vor der Veröffentlichung des Spiels, zum Verkauf angeboten. Die NFT-Skins werden am 29. März enthüllt.

* Eine Enthüllung ist die Eröffnung eines NFT, ähnlich wie das Öffnen eines Gacha in einem Smartphone-Spiel.

Der NFT-Verkauf wurde auf ein zweistufiges VORVERKAUFSSYSTEM umgestellt.

Der VORVERKAUF 1 ist ausschließlich für die auf der jetzt verfügbaren „Allow List" (AL) geführten Rechteinhaber zugänglich. Der VORVERKAUF 1 ist ein garantierter MINT (alle Mitglieder haben eine Kaufgarantie), da die AL-Verfügbarkeit begrenzt ist. Der VORVERKAUF 2 ist ein Verkauf von nicht verkauften Artikeln aus VORVERKAUF 1. Eine AL-Verlosung für VORVERKAUF 2 wird im offiziellen GGGGG-Discord nach VORVERKAUF 1 stattfinden. Da es sich um eine kostenlose Münze handelt, wird es keinen öffentlichen Verkauf geben, um den Anti-Bot-Maßnahmen Rechnung zu tragen.

Wir haben bereits mehr als die Hälfte der AL-Plätze für den VORVERKAUF 1 vergeben, aber es gibt immer noch die Möglichkeit, Plätze in unserem offiziellen Discord zu bekommen. Wenn Sie bereits einen AL-Platz haben, werden wir Sie bitten, Ihre Wallet-Adresse bald im offiziellen Discord anzugeben, also verpassen Sie es bitte nicht. (Voraussichtlich Anfang März)

Sonstige NFT-Informationen (Nachdruck)

Mint-Preis: Die NFT-Erstellung ist kostenlos. * Transaktionsgebühren können separat anfallen.

Anzahl der NFTs: 3.456

Mint-Obergrenze: eine NFT-Erstellung pro Wallet

Chain/ERC-Standard: Ethereum-Chain/ERC721

300 der 3.456 NFTs wird das GGGGG-Admin-Team für administrative Zwecke zur Verfügung stellen, insbesondere als Preise für In-Game-Events und Wettbewerbe. Wir möchten sie an Spieler vergeben, die vielleicht noch nicht mit Blockchains und NFTs vertraut sind, aber gut im Spiel sind, sich dem Spiel seit vielen Stunden widmen und/oder aktiv positive Einflüsse in der Community ausüben. Wir hoffen, dass durch GGGGG mehr Menschen erstmals mit NFTs in Kontakt kommen und Spaß daran haben.

93,7 % der Beta-Teilnehmer hatten „Spaß" oder fanden es „recht lustig"!

Die Beta-Testversion war bis zum 31. Januar 2023 verfügbar. 93,7 % der Beta-Teilnehmer hatten „Spaß" oder fanden es „recht lustig". Wir arbeiten derzeit an der Behebung der in der Beta-Version festgestellten Probleme und an der Entwicklung zusätzlicher Funktionen und Verbesserungen, die in der Umfrage vorgeschlagen wurden.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1999220/Casual_100_Player_Battle_Royale_Game_GGGGG.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/100-player-battle-royale-casual-game-ggggg-erscheint-am-31-marz-2023-in-mehr-als-170-landern-301744882.html

Original-Content von: Drecom, übermittelt durch news aktuell