Consumer Edge

Consumer Edge sichert sich mehr als 60 Millionen US-Dollar an Finanzierung durch CoVenture

New York (ots/PRNewswire)

Finanzierung zur Beschleunigung der Produktexpansion und M&A-Strategie

Consumer Edge, ein Unternehmen für Dateneinblicke und Analytik, das sich auf den globalen Verbraucher konzentriert, gab den Abschluss von mehr als 60 Millionen US-Dollar an Eigenkapitalfinanzierung aus Fonds bekannt, die von CoVenture verwaltet werden, einem Vermögensverwaltungsunternehmen, das über die Kapitalschichten technologiegestützter Unternehmen investiert. Die Finanzierung versorgt Consumer Edge mit zusätzlichem Kapital, um organisches Wachstum zu beschleunigen und die Durchführung von zunehmenden, strategischen Akquisitionen fortzusetzen.

„Als Gründer war ich sehr darauf fokussiert, den richtigen Partner zu finden, da dies die erste institutionelle Kapitalbeschaffung für das Unternehmen ist", so Bill Pecoriello, CEO und Gründer von Consumer Edge. „CoVenture war angesichts der Schnelligkeit der Umsetzung, der ausgeprägten Kenntnis des Sektors und der Positionierung als Wertzusatz und langfristiger Partner mit höchst relevanten Branchenbeziehungen eindeutig und offensichtlich die perfekte Wahl."

Consumer Edge bietet wichtigen Stakeholdern in der Investitions- und Unternehmenslandschaft erstklassige Produkte für Dateneinblicke und Instrumente, die eine bessere strategische Entscheidungsfindung ermöglichen. Mit seinen globalen Fähigkeiten und seiner breiten Abdeckung ist Consumer Edge einzigartig positioniert, um Kunden multinationale Ansichten zu Verbraucherausgaben und -verhalten zu bieten. In den letzten drei Jahren hat Consumer Edge eine organische jährliche Run Rate (ARR) und durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von etwa 30 % erzielt und dabei tief verwurzelte Beziehungen mit einer breiten Palette von führenden Hedgefonds, privatem Eigenkapital, Risikokapital, Vermögensverwaltung und Unternehmenskunden aufgebaut. Consumer Edge hat vor Kurzem zwei Akquisitionen abgeschlossen und bewertet aktiv zusätzliche opportunistische Akquisitionen, die auf eine weitere Expansion seiner Produktpalette, seiner geografischen Reichweite und seiner Datenquellen abzielen.

Dan Bailey, Managing Director von CoVenture, teilte mit: „Während es weiterhin eine solide Wachstumschance für Consumer Edge auf den öffentlichen Märkten gibt, sind die unerschlossenen Gelegenheiten auf den privaten Märkten noch überzeugender. Wir gehen davon aus, dass die Nutzung alternativer Daten durch Investoren aus privaten Märkten sowie durch Entscheidungsträger aus Unternehmen zunehmend erfolgsentscheidend wird, und dass insbesondere Consumer Edge gut positioniert ist, um von diesem langanhaltenden Trend zu einer stärkeren Abhängigkeit von datengesteuerten Entscheidungen zu profitieren. Wir könnten uns nicht mehr darauf freuen, mit Bill Pecoriello und dem gesamten Team von Consumer Edge auf dem Weg in diese nächste Wachstumsphase zusammenzuarbeiten."

Dan Bailey trat dem Vorstand von Consumer Edge nach Abschluss der Finanzierung bei.

Guggenheim Securities diente als Finanzberater für Consumer Edge, wobei Goodwin Procter als Rechtsberater fungierte. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP diente als Rechtsberater für CoVenture.

Informationen zu Consumer Edge

Consumer Edge wurde 2009 von CEO Bill Pecoriello gegründet und ist ein Unternehmen für Dateneinblicke, das beispiellose Einsichten über das globale Verbraucherverhalten in Verbindung mit umfassendem Branchenwissen und analytischem Know-how liefert. Unsere Lösungen bieten den wichtigsten Stakeholdern in der Investitions- und Unternehmenslandschaft erstklassige Instrumente, um eine bessere strategische Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Unsere Produktsuite aus Dateneinspeisung, Vorlagen und Visualisierungsplattformen liefert unübertroffene Informationen über Verbraucherausgaben, indem sie zahlreiche datenschutzkonforme Datenarten in verschiedenen Regionen zusammenführt. Diese einzigartige Reihe von Funktionen ermöglicht umsetzbare Erkenntnisse, die durch unsere beinahe in Echtzeit verfügbaren Marktinformationen und Benchmarking-Ressourcen auf Händler-, Marken- und Artikelebene angetrieben werden.

Informationen zu CoVenture

CoVenture ist ein multidisziplinäres alternatives Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Finanzierungslösungen über die gesamten Kapitalschichten hinweg konzentriert. Wir unterstützen Unternehmen in verschiedenen Phasen ihres jeweiligen Lebenszyklus, mit der Möglichkeit, die erste Runde von institutionellem Kapital für Unternehmen in der Frühphase bereitzustellen und etabliertere Unternehmen mit maßgeschneiderten Lösungen zu unterstützen. CoVenture und seine Tochtergesellschaften verwalten Investorenzusagen in Höhe von mehr als 2 Milliarden US-Dollar über mehrere Kredit- und Beteiligungsstrategien. Weitere Informationen finden Sie auf https://coventure.vc/.

Original-Content von: Consumer Edge, übermittelt durch news aktuell