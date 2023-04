C2A

Automobilveteran Alexander Hitzinger tritt dem Vorstand von C2A Security bei

Jerusalem (ots/PRNewswire)

Hitzinger bringt zwei Jahrzehnte Erfahrung in leitenden Führungspositionen bei VW, Apple und Porsche mit

C2A Security, die einzige DevSecOps-Plattform für Automobilhersteller und Mobilitätsunternehmen, gab heute bekannt, dass Alexander Hitzinger, ehemaliger VW Group Senior Vice President of Autonomous Driving, als Beiratsmitglied beigetreten ist.

„Alexanders beeindruckende Erfolgsbilanz, in der er in einigen der einflussreichsten Positionen der Automobilindustrie tätig war, macht ihn zu einer tadellosen Ergänzung unseres Vorstands", sagte Roy Fridman, CEO von C2A Security. „Wir fühlen uns geehrt, Alexander Hitzinger in unserem Vorstand zu haben. Mit seinem reichen Branchenwissen und seiner umfangreichen Arbeit bei globalen OEMs wird er unsere Mission unterstützen, die Sicherheit von einer Beschränkung in einen Multiplikator für den Geschäftswert im Zeitalter der softwaredefinierten Fahrzeuge zu verwandeln."

Hitzinger verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in Führungspositionen in der Automobilindustrie. Er war Senior Vice President of Autonomous Driving bei der VW Group und Head of Product Design for Autonomous Transportation bei Apple.

In früheren Funktionen war er bei Porsche als Technischer Direktor und Chefingenieur des Porsche 919 tätig, des elektrifizierten Rennwagens, der drei aufeinanderfolgende Siege in der Spitzenklasse des 24-Stunden-Rennens von Le Mans erzielte. Er diente auch als Chief Executive Officer und Gründer der Artemis GmbH, wo er Chief Architect des revolutionären neuen Fahrzeugkonzepts für autonome Mobilität der nächsten Generation für ihr Flaggschiff-Produkt Audi Landjet war. Zuletzt gründete Hitzinger die Sortino Management AG, eine Boutique-Beratungsfirma, die mit verschiedenen Technologieunternehmen vom Silicon Valley bis nach Israel zusammenarbeitet.

„Elektrifizierung und Software sind beides Bereiche, in denen sich heute viel tut. Ich freue mich sehr, dass ich mich an der Mission von C2A Security beteiligen kann, die Revolution der vernetzten, autonomen und elektrischen Mobilität zu ermöglichen", sagte Alexander Hitzinger. „Da sich die Vorschriften für die Cybersicherheit in der Automobilindustrie und der EV-Infrastruktur weiterentwickeln, sehe ich bereits jetzt, dass C2A Security eine wichtige Rolle spielt und OEMs und Mobilitätsunternehmen mit leistungsstarken Automatisierungstools für das Risikomanagement in ihrer gesamten Lieferkette ausstattet. Ich freue mich darauf, mit der beeindruckenden Reihe von Experten und mit den anderen Vorstandsmitgliedern zusammenzuarbeiten, um die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse von Autoherstellern und Mobilitätsunternehmen zu erfüllen."

Informationen zu C2A Security

C2A Security bietet automatisierte Cybersicherheitslösungen, um die Revolution der vernetzten, autonomen und elektrischen Mobilität zu ermöglichen. Das C2A-Vorzeigeprodukt EVSec ist eine DevSecOps-Plattform, die Automobilunternehmen hilft, wettbewerbsfähig zu bleiben, den Geschäftswert für ihre Kunden im Zeitalter softwaredefinierter Fahrzeuge zu steigern und den Sicherheitslebenszyklus von der Entwicklung bis zum Betrieb und zurück zu unterstützen. EVSec ermöglicht den Kunden von C2A eine effiziente und optimierte Cybersicherheit, die Verwaltung von Software in großem Umfang, die Überwindung des Mangels an professionellen Cyberexperten und die automatische Einhaltung aller neuen Vorschriften.

Kontakt

Shahni Ben-Haim

shahni@shahnibenhaim.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2056947/C2A_Alexander_Hitzinger.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/automobilveteran-alexander-hitzinger-tritt-dem-vorstand-von-c2a-security-bei-301802229.html

Original-Content von: C2A, übermittelt durch news aktuell