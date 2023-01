HOLON GmbH

Der autonome Mover für alle: HOLON-Fahrzeug feiert Weltpremiere auf der CES 2023

- Neue BENTELER-Marke HOLON stellt weltweit ersten autonomen Mover mit Automobilstandards vor

- Fahrzeug kombiniert Nachhaltigkeit, Inklusion, Komfort und Sicherheit

- Design von Pininfarina, langjähriger Partner von HOLON

- Zusammenarbeit u.a. mit Mobileye, Beep und Cognizant Mobility

- Pilotprojekte für USA und Deutschland in Vorbereitung; US-Produktionsstart für Ende 2025 geplant

HOLON, die neue Marke der BENTELER Gruppe, präsentiert auf der „Consumer Electronics Show" (CES) 2023 in Las Vegas erstmalig ihren autonomen, vollelektrischen und inklusiven Mover. Das Fahrzeug ist der weltweit erste autonome Mover mit Automobilstandards – also führend in Sicherheit, Fahrkomfort und Produktionsqualität. Der HOLON Mover verkehrt autonom und mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern. Er verfügt über eine Reichweite von ca. 290 Kilometern.

Marco Kollmeier, Geschäftsführer von HOLON: „Unser Mover ist eine Antwort auf gesellschaftliche Megatrends: Urbanisierung, Klimawandel, Demografie – Mobilität muss sich verändern. Mit unserem Mover beweisen wir, dass emissionsfreie, sichere, komfortable und inklusive Personenbeförderung möglich ist. Und geben damit die Antwort auf Verkehrsprobleme, die sich in Städten zeigen. Wir freuen uns sehr, das Fahrzeug heute der Weltöffentlichkeit vorzustellen."

Einsatzgebiete des Movers sind „On-Demand"-Angebote – wie Ridepooling und Ridehailing –aber auch der ganz normale Linienverkehr. Das erste Pilotprojekt ist bereits avisiert: in Deutschland mit der Hamburger Hochbahn, dem zweitgrößten Nahverkehrsunternehmen des Landes. In den USA wird der Mobilitätsanbieter Beep für die Implementierung der ersten Fahrzeuge verantwortlich sein. Als weitere Anwendungsbereiche und damit Kunden kommen private Einrichtungen wie z.B. Campus, Flughäfen oder Nationalparks hinzu.

Marco Kollmeier weiter: „Unser Mover ist speziell für autonomes Fahren konzipiert. Dies spiegelt sich in jedem Entwicklungsschritt und jedem Detail. Das Ergebnis ist das weltweit hochwertigste Fahrzeug seiner Art. So schaffen wir eine neue Dimension von smarter, nachhaltiger Mobilität, die den öffentlichen und privaten Personenverkehr ideal ergänzt."

Mover von Grund auf inklusiv gestaltet

Ins Auge sticht das Fahrzeug durch ein asymmetrisches Design, das maximale Funktionalität mit hohem Wiedererkennungswert verbindet. Ausgelegt ist das Fahrzeug auf bis zu 15 Fahrgäste und schließt damit die Lücke zwischen privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Raumkonzept ist großzügig gestaltet. Die komfortable, dezent versetzte Sitzanordnung gibt das Gefühl von Privatsphäre und erfüllt gleichzeitig alle Sicherheitsanforderungen.

„Das Design des Fahrzeugs vereint zwei Charakterzüge – freundlich und einladend ebenso wie technologisch-fortschrittlich und klar. Dies gilt sowohl für die äußere Erscheinung als auch für den Innenraum. Das macht den HOLON-Mover schon jetzt zu einer Designikone", erläutert Silvio Pietro Angori, CEO des renommierten italienischen Designunternehmens Pininfarina. „Jedes Detail des Fahrzeugs ist darauf ausgelegt, dass sich Fahrgäste so wohl und sicher fühlen, wie in keinem anderen Verkehrsmittel."

HOLON verfolgt das Ziel, alle Menschen gleichermaßen von den Freiheiten der Mobilität profitieren zu lassen. Der Mover ist deshalb von Grund auf inklusiv gestaltet: Elektrische Doppelflügel-Türen samt Türlichtschranken und automatisch ausfahrbarer Rampe sowie eine serienmäßig verbaute Absenk-Funktion sorgen für den barrierefreien Zugang. Die automatische Fixierung von Rollstühlen im Fahrzeuginneren verbindet Komfort mit Sicherheit. Hinweise in Blindenschrift und ein audiovisueller Guide unterstützen sehbehinderte Menschen zusätzlich während der Fahrt.

Autonom, digital und nachhaltig

Der SAE Level 4 Mover basiert auf Mobileye Drive™, dem branchenweit ersten kommerziellen autonomen Fahrsystem für den Einsatz in einem definierten Betriebsbereich (Operational Design Domain). „Unser autonomes Fahrsystem ist dafür entwickelt, bahnbrechende Mobilitätskonzepte möglich zu machen – wie den HOLON Mover. Die Verwirklichung des Movers ist ein Beweis für die Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit unseres Ansatzes", so Johann Jungwirth, Senior Vice President, Autonomous Vehicles bei Mobileye.

Die Skalierbarkeit des HOLON Movers wird durch drei Funktionen gewährleistet, die dem Fahrzeug helfen, die richtigen Entscheidungen auf der Straße zu treffen: ein fortschrittliches Erkennungssystem, das verschiedene zusätzliche Sensoren einsetzt, eine innovative Kartierungstechnologie sowie ein detailliertes Modell für die Fahrweise. Die Kombination dieser Technologien macht den HOLON Mover zu einem führenden Mobilitätskonzept der Branche.

Nachhaltigkeit gehört zum Selbstverständnis der Marke HOLON: Der Mover ist daher vollelektrisch unterwegs. Over-the-Air-Updates sorgen dafür, dass das Fahrzeug stets auf dem neuesten Stand bleibt – ohne dafür Werkstattbesuche einlegen zu müssen. In der gesamten Entwicklung wurde Wert daraufgelegt, nachhaltige Materialien zu integrieren.

Starke Partner für die Zukunft autonomer Mobilitätsdienste

Ein weiterer Entwicklungspartner des Fahrzeugs neben Pininfarina und Mobileye ist unter anderem auch der Elektronik- und IT-Spezialist Cognizant Mobility.

Für den Einsatz des Fahrzeugs im Straßenverkehr setzt HOLON auf Kooperationen; in den USA ist dabei der Mobilitätsanbieter Beep als Partner an Bord. Er bietet maßgeschneiderte Dienstleistungen und eine Technologieplattform für das Servicemanagement, die Steuerung und die Benutzerfreundlichkeit. „Autonome Shuttles in Automobilqualität sind ein integraler Bestandteil, um Staus und Emissionen zu reduzieren, den Transport vom ersten bis zum letzten Kilometer zu ermöglichen und die Verfügbarkeit von Mobilität zu erhöhen", erläutert Joe Moye, CEO von Beep. „Der einzigartige, revolutionäre Mehrwert von gemeinsam genutzten, autonomen Elektrofahrzeugen zeigt sich in unseren aktuellen Projekten und Anwendungsfällen. Mit dem neuen Mover setzt HOLON einen Standard für diese Art von Fahrzeugen. Wir freuen uns darauf, ihn unseren heutigen und zukünftigen Kunden vorzustellen."

Der Produktionsstart für den HOLON-Mover ist für Ende 2025 in den USA geplant; in den folgenden Jahren sollen weitere Produktionskapazitäten in Europa sowie dem Mittleren Osten/Asien entstehen. Die besonders flexible Plattform-Architektur macht es HOLON möglich, zeitnah außerdem weitere Varianten auf den Markt zu bringen – sowohl für den Personentransport als auch für Cargo-Anwendungen. Besonders die Zustellung auf der letzten Meile ist ein Einsatzgebiet.

Mit HOLON unterstreicht BENTELER seine Ambitionen im weltweiten Geschäft mit autonomer Mobilität.

