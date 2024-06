XCMG Machinery

XCMG stellt 39 innovative Maschinenmodelle auf der KOMATEK 2024 in Istanbul vor

Istanbul (ots/PRNewswire)

XCMG Machinery (SHE:000425, „XCMG"), ein weltweit führender Hersteller von Baumaschinen, hat sich mit den lokalen Vertriebshändlern ENKA Pazarlama, HBZ Makina, Hakan Makina und Odabaşı Makina zusammengetan, um auf der KOMATEK 2024, die vom 29. Mai bis 1. Juni stattfand, eine beeindruckende Produktreihe mit 37 Maschinen in neun Kategorien zu präsentieren.

Auf der KOMATEK 2024 präsentierte XCMG Machinery eine breite Produktreihe mit Maschinen, darunter Krane, Bagger, Lader und Straßenbaumaschinen. Auf dieser Ausstellung wurden sowohl traditionelle Dieselfahrzeuge als auch hochmoderne, auf den türkischen Markt zugeschnittene Elektromodelle vorgestellt.

Die KOMATEK Engineering Machinery Technology Exhibition gilt als größte türkische und eine der einflussreichsten europäischen Industriemessen und bot den über 40.000 Besuchern aus der ganzen Region ein beeindruckendes Angebot von über 500 Marken.

Auf dem 2.895 Quadratmeter großen Stand von XCMG trafen die Besucher auf Diesel- und Elektroprodukte der neuen Technologie. Dazu gehören der Marmorlader XC998, der speziell für Marmorsteinbrüche entwickelt wurde, und der Bergbaustapler XDR80TE, das erste Produkt von XCMG, das in diesem Jahr im türkischen Bergbausektor eingeführt wurde.

Auf einer Ausstellungsfläche von 2.895 Quadratmetern präsentierte XCMG Machinery eine beeindruckende Produktreihe mit Dieselmaschinen und hochmodernen Elektroprodukten, darunter brandneue, speziell auf den türkischen Markt zugeschnittene Angebote wie die elektrischen Bergbaustapler XDR80TE, mittlere und große Elektrolader sowie den speziell für Marmorsteinbrüche konzipierten Marmorlader XC998.

Der XCMG XC998 Marmorlader wurde speziell für die besonders schweren Arbeitsbedingungen in Marmorsteinbrüchen entwickelt und zeichnet sich durch starke Leistung, optimierte Gelenkpunkte und hervorragende Performance aus: die niedrige Transportkapazität erreicht mehr als 30 t und erfüllt die Anforderung einer Steigfähigkeit von mehr als 20° bei voller Beladung.

Der XDR80TE ist das erste Produkt von XCMG für die türkische Bergbauindustrie im Jahr 2024. Mit einer Tragfähigkeit von 80 Tonnen ist er in anspruchsvollem Gelände sehr leistungsfähig und bietet eine umweltfreundliche Transportlösung.

Die vom Forschungs- und Entwicklungszentrum von XCMG entwickelten Elektrolader XC968-EV und XC975EV sind ein durchschlagender Erfolg, da sie im Vergleich zu Dieselladern eine höhere Leistung, Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und einfachere Wartung bieten. Ausgestattet mit einem Schnellladesystem kann die Batterie in weniger als 1 Stunde vollständig aufgeladen werden, mit 5–8 Betriebsstunden.

XCMG hat solide Partnerschaften mit den führenden türkischen Händlern aufgebaut, um die Industriekunden in der Türkei und den umliegenden Regionen besser bedienen zu können. So waren die Elektrostapler und Marmorlader von XCMG im April auf der Marmormesse in İzmir vertreten.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.xcmgglobal.com/.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2429603/WechatIMG11298.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xcmg-stellt-39-innovative-maschinenmodelle-auf-der-komatek-2024-in-istanbul-vor-302165040.html

Original-Content von: XCMG Machinery, übermittelt durch news aktuell