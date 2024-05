XCMG Machinery

XCMG behält Platz 3 der AccessM20-Herstellerliste für seine atemberaubende jährliche Steigerung von 41,9 % im Jahr 2023

XCMG Machinery (SHE:000425, „XCMG") hat seine starke Position unter den globalen Top 3 der AccessM20-Liste der weltweit größten Hersteller von Höhenzugangstechnik nach Umsatz für das Jahr 2023 beibehalten. XCMG ist mit seinem umfassenden, integrierten Lösungsangebot weiterhin führend in der Branche der mobilen Hubarbeitsbühnen (MEWP) in Asien und baut sein Produktportfolio kontinuierlich aus, wobei es auf mehr als sechs Jahrzehnte Erfahrung in der Auslegertechnologie zurückgreifen kann.

XCMG erwirtschaftete im Jahr 2023 rund 1,502 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 41,9 % gegenüber 2022 entspricht, angetrieben von den weltweiten Verkäufen seiner selbstfahrenden, auf LKW befestigten und Hebezeug-Modelle. Diese Produkte werden inzwischen in über 60 Länder und Regionen exportiert. Vor allem die nach Europa gelieferte Teleskopbühne XGS70K ist jetzt die höchste Hubarbeitsbühne in Europa.

Mit einem Portfolio von über 100 Modellen hat XCMG auf dem Markt für Hubarbeitsbühnen große Fortschritte gemacht und bietet Scherenarbeitsbühnen (4–32 m), Gelenkarbeitsbühnen (12–48 m) und Teleskoparbeitsbühnen (16–70 m) an. Darüber hinaus hat sich XCMG an spezialisierte Produkte herangewagt, darunter Raupen- und Spinnenarbeitsbühnen, werftspezifische Modelle und Vakuumheber.

Die XCMG-Senkrechtmastbühnen (8–12 m) zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit bei vertikalen und horizontalen Bewegungen aus und sind ideal für enge Räume. Die Teleskopstapler des Unternehmens, die in den Ausführungen landwirtschaftlich, allgemein, Schwerlast und drehbar mit Kraftstoff- oder Elektrooptionen erhältlich sind, umfassen 21 Modelle. Diese Geräte bieten Hubhöhen von 6 bis 25 Metern sowie Tragfähigkeiten von 2,5 bis 23 Tonnen und sind für ihre Sicherheit, Effizienz, Anpassungsfähigkeit und Wartungsfreundlichkeit bekannt.

In China und Mexiko hat XCMG MEWP vier fortschrittliche, intelligente Fabriken errichtet, die mit umfangreichen automatisierten Produktionsanlagen und gründlichen Prozessabläufen ausgestattet sind. Sie haben ein umfassendes dreistufiges Prüf- und Inspektionssystem für Komponenten, Teilsysteme und ganze Maschinen eingerichtet.

Durch intelligente und digitale Verbesserungen hat XCMG mit seiner Fähigkeit zur intelligenten Vollprozessfertigung die Führung in der Branche übernommen und kann einen beeindruckenden Automatisierungsgrad von 72 % vorweisen. Diese Initiative hat die Produktqualität erheblich gesteigert, wobei die durchschnittliche Betriebszeit ohne Ausfälle mehr als 1.200 Stunden beträgt.

In den verbleibenden Monaten des Jahres 2024 wird XCMG seine Produktpalette an Vertikalmasten mit den kürzlich vorgestellten Modellen XGR08, XGR08J, XGR10J und XGR12J erweitern, die Arbeitshöhen von 8 bis 12 Metern und Optionen mit oder ohne Ausleger bieten.

