XCMG Machinery

Die Hanyun-Plattform von XCMG Machinery erhält die CMMI-Level-5-Zertifizierung

Xuzhou, China (ots/PRNewswire)

Die Hanyun-Plattform von XCMG (SHE:000425; „XCMG") hat kürzlich eine bedeutende Bewertung internationaler maßgeblicher Institutionen bestanden und erfolgreich ein Zertifikat für die Integrationsstufe 5 des Capability Maturity Model erhalten ("CMMI5").

Das CMMI wird gemeinsam vom US-Verteidigungsministerium, der Carnegie Mellon University und der National Defense Industry Association weiterentwickelt. Als eine der renommiertesten Zertifizierungen in der globalen Softwareindustrie ist eine CMMI-Zertifizierung ein wichtiger Indikator, um die technische Entwicklungsfähigkeit von Softwareunternehmen zu messen.

Das internationale CMMI-Zertifizierungssystem ist in fünf Stufen unterteilt: beginnend (Stufe 1), verwaltet (Stufe 2), definiert (Stufe 3), quantitativ verwaltet (Stufe 4) und optimierend (Stufe 5). Je höher die Stufe, desto ausgereifter ist die Fähigkeit der Unternehmenssoftware. CMMI5 ist die höchste Stufe, die als „Obergrenze" für die Zertifizierung der Softwareentwicklungsfähigkeit in diesem Bereich anerkannt ist.

Die XCMG-Hanyun-Plattform hatte bereits 2017 die CMMI3-Zertifizierung bestanden und damit die umfassende Integration von technologischer FuE und Qualitätsmanagement mit internationalen Standards erreicht. Dieses Mal ist die Zertifizierung für acht Monate gültig. Gemäß dem CMMI5-Modellstandard führte das Bewertungsteam eine umfassende Bewertung der anwendbaren Fähigkeitsbereiche und Praxisbereiche der Hanyun-Plattform durch Personalinterviews, Demonstrationen vor Ort und Dokumentenprüfung durch.

Nach einigen Überlegungen stimmte das Team zu, dass das XCMG Hanyun Platform die Ziele und praktischen Anforderungen des CMMI5-Standards in Bezug auf FuE-Fähigkeiten, Prozessorganisationsfähigkeit und Qualitätsmanagementniveau vollständig erfüllt. Der erfolgreiche Abschluss der CMMI5-Zertifizierung ist ein weiterer großer Durchbruch der XCMG Hanyun Platform, nachdem sie für das Gartner Magic Quadrant ausgewählt wurde. Die Anerkennung internationaler maßgebender Institutionen bedeutet, dass die XCMG Hanyun Platform in Bezug auf die Reife der Software, FuE-Fähigkeiten, die Servicebereitstellung und das Projektmanagement den internationalen Maßstab erreicht hat.

Mit einem Schwerpunkt auf Innovation hat dieXCMG Hanyun Platform bis heute eine entscheidende Rolle bei einigen der Top-500 und wichtigen Unternehmen der Welt gespielt, darunter China Railway Construction Co., Ltd., China Communications Construction Company, Power Construction Corporation von China, Jiangxi Copper Co., Ltd. und Kunming Yunnei Power Co., Ltd. Als Pionier des Industrial Internet of Things (IIOT) ist es in dieser Hinsicht führend in der Branche und bietet Unternehmen digitale Transformationsdienste an.

Weitere Informationen über XCMG Machinery finden Sie auf https://xcmg-usa.com/ oder auf seinen Seiten unter Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn und Instagram.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2009537/WechatIMG8971.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-hanyun-plattform-von-xcmg-machinery-erhalt-die-cmmi-level-5-zertifizierung-301756070.html

Original-Content von: XCMG Machinery, übermittelt durch news aktuell