XCMG Machinery berichtet über starke Geschäftstätigkeiten und Branchendominanz im Jahr 2022

XCMG Machinery treibt Betriebsziel, Branchenentwicklung und Management-Synergie im Jahr 2022 mit vollem Schwung voran

XCMG Machinery (SHE:000425) hat im Jahr 2022 eine starke Geschäftstätigkeit und Fortschritte in der Branchenentwicklung gemeldet, und entgegen dem Markttrend in drei aufeinanderfolgenden Jahren einen Umsatz von über 100 Milliarden Yuan (14,36 Milliarden USD) erzielt.

XCMG ist der führende Hersteller von Baumaschinen in China und weltweit die Nummer Drei. Trotz des Abwärtstrends auf dem Maschinenmarkt stieg sein Gesamtmarktanteil in den 12 Kategorien um 3,04 Prozent, und in der Schwerlastwagenindustrie sicherte sich das Unternehmen den achten Platz. Darüber hinaus ist der Absatz von Schwerlastkraftwagen mit neuer Energietechnik im Vergleich zum Vorjahr um 343 Prozent gestiegen, was dem zweithöchsten Zuwachs in der Branche entspricht.

Der Umsatz auf dem internationalen Markt stieg von Januar bis November um 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und rangiert nun bei den betrieblichen Erträgen, dem Nettogewinn und der Eigenkapitalrendite an erster Stelle in der chinesischen Baumaschinenbranche.

Im Jahr 2022 hat XCMG nicht nur seine Dominanz in den Bereichen F&E sowie der Fertigung von Baumaschinen konsolidiert, sondern auch Durchbrüche in aufstrebenden Branchen erzielt sowie seine intelligente Transformation beschleunigt.

Die fünf Säulenbranchen von XCMG, nämlich Hebe-, Beton-, Straßenbau-, Erdbewegungs- und Rammmaschinen, sind nach wie vor dominant. Die Einnahmen aus seinen zehn strategischen neuen Branchensektoren, einschließlich Bergbau, Landwirtschaft und Luft- und Raumfahrt, sind im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent gestiegen.

Der Nutzfahrzeugsektor von XCMG ist im Jahr 2022 gewachsen. Der Umsatz für Fahrzeuge mit neuer Energie stieg von Januar bis November im Vergleich zum Vorjahr um 308 Prozent und machte mehr als 30 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Der Absatz von nicht straßengebundenen Großraummuldenkippern stieg von Januar bis November um 37,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und hat nun einen Marktanteil von 21,29 Prozent. XCMG hat außerdem ein erstes industrielles Rahmensystem für die Produktentwicklung von Leichtlastkraftwagen eingerichtet und die Hanchi-Serie auf den Markt gebracht.

Mit einem Schwerpunkt auf autonomer Steuerung, Sicherheit und Stabilität hat XCMG wichtige Durchbrüche in Bezug auf Kernkomponenten erzielt, und sein Joint-Venture-Projekt für Batteriezellen ist im Gange.

XCMG hat in 21 Industrieprojekte investiert, darunter auch in intelligente Produktionsstätten für Fundament-, Hafen- und Hebemaschinenausrüstung.

Darüber hinaus hat XCMG mit seinem starken Engagement für die Philosophie „Help with Love" (Mit Liebe helfen) aktiv weltweit soziale Verantwortungsprojekte durchgeführt und eine große Anzahl lokaler Techniker und Industriefacharbeiter durch lokale Produktion und Betrieb in Ländern wie Brasilien, Indien und Deutschland ausgebildet. Seine internationalen gemeinnützigen Projekte, wie das Wasserkellerprojekt in Afrika und der Wettbewerb X-Creators Challenge, haben zahlreichen Menschen und Gemeinschaften geholfen.

