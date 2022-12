noco-noco

noco-noco kündigt „X-SEPA(TM)" an, eine revolutionäre Separatortechnologie

X-SEPATM geht über das typische Konzept eines Separators hinaus, um Batterien einen neuen Mehrwert zu bieten; Muster werden ab Januar 2023 ausgeliefert

noco-noco Pte. Ltd. („noco-noco") gibt die Einführung des X-SEPATM bekannt, eines bahnbrechenden Separators, der dazu beiträgt, die Leistung der bestehenden Batterietechnologien zu verbessern und die Entwicklung von Batterien der nächsten Generation zu beschleunigen. Der X-SEPATM verfügt über dreidimensional angeordnete Poren und eine mehrschichtige Struktur. Er bietet eine optimale Kombination aus Membranstärke, hoher Porosität und verbesserter Batterieleistung. noco-noco hat nun die Herausforderungen der Massenproduktion überwunden und wird im Januar 2023 mit der Auslieferung von Mustern des X-SEPATM beginnen.

Einen neuen Markt schaffen

X-SEPATM ist eine Technologieplattform, die über das typische Konzept eines Separators hinausgeht, um Batterien einen neuen Mehrwert zu bieten. Die Muttergesellschaft von noco-noco, 3DOM Alliance Inc. („3DOM Alliance"), präsentiert X-SEPATM nach acht Jahren Forschung und Entwicklung, um Umweltprobleme wirklich zu lösen. Der Separator hat die wichtigste Funktion in einer Batterie: Er ist eine Komponente, die die Anode und die Kathode isoliert, Elektrolyte hält und die Ionenleitfähigkeit zwischen den Elektroden gewährleistet. Der einschichtige Separator von 3DOM Alliance hat eine höhere Porosität und eine einheitliche labyrinthische Porenstruktur, die die Bildung von Dendriten unterdrückt. Die Erhöhung der Porosität reduziert jedoch die Stärke des Separators. So entstand bei der Suche nach mehr Stärke, der Unterdrückung von Dendriten und höherer Porosität der mehrschichtige X-SEPATM. Der X-SEPATM gleicht die Leistungsfähigkeit durch höhere Porosität in den äußeren Schichten und größere Stärke in der mittleren Schicht erfolgreich aus. Diese Ergebnisse stammen aus einem von der New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) finanzierten Projekt.

Der zum Patent angemeldete mehrschichtige Separator der 3DOM Alliance mit einer dreidimensional angeordneten makroporösen Struktur bietet Batterien längere Lebensdauer, höhere Zuverlässigkeit (reduzierte Unfallrate usw.) und höhere Entladungsrate. Mit dem X-SEPATM ausgestattete Batterien verfügen außerdem über eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und eignen sich für leistungsintensive Anwendungen wie Starts und Landungen im Bereich der Luftmobilität. Die meisten herkömmlichen Batterien können hohen Temperaturen nicht standhalten und verlieren in tropischen Gebieten mit hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit schnell an Leistungsfähigkeit. Aufgrund seiner einzigartigen Struktur und seines besonderen Materials, das es mit anderen temperaturbeständigen Komponenten kompatibel macht, ist der X-SEPATM ideal für sehr warme Regionen, in denen mit hohem Wachstum und großer Elektrifizierung zu rechnen ist.

Förderung der digitalen Transformation (DX) in der Entwicklung und Fertigung von Batterien – hochpräzise Modellierung beschleunigt die Forschung und Entwicklung für Batterien der nächsten Generation

Mit der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EVs) besteht Bedarf an grundlegenden Verbesserungen der Batterieleistung. Batterieunfälle behindern die Verbreitung von Elektrofahrzeugen weltweit und erzeugen Rückrufkosten für Hersteller Die Entsorgung von EVs und ihren Battieren kann zudem zu schwerwiegender Bodenverschmutzung führen. Die einzigartige Struktur des X-SEPATM verhindert eine der Hauptursachen für Kurzschlüsse, und das sehr hitzebeständige Material reduziert Unfälle und Schäden an der Batterie. Darüber hinaus bietet der X-SEPATM aufgrund der hohen Temperaturbeständigkeit des Polyimidmaterials eine hervorragende Hochlastleistung für Batterien und Zuverlässigkeit unter verschiedenen anormalen Bedingungen.

Der X-SEPATM wird die Batterieentwicklung in eine neue Phase führen. Er geht über die herkömmliche Aufgabe eines Separators hinaus, Anode und Kathode zu isolieren: Er transformiert die Batterieleistung und ermöglicht die Entwicklung von hochleistungsfähigen Batterien. Im Gegensatz zu herkömmlichen Separatoren mit unregelmäßigen Poren verfügt der X-SEPATM über eine einheitliche Struktur mit sechseckigen Poren, die eine Simulation durch hochpräzise Modellierung, flexibles Separatorstrukturdesign und die Optimierung verschiedener Parameter ermöglicht. Dadurch kann der X-SEPATM an jede Art von Batterie angepasst werden. Diese Berechnungsfähigkeit ist auch insofern wichtig, als sie es ermöglicht, Informationen, die aus dem Labor oder dem Markt zurückfließen, für weitere Entwicklungen zu nutzen. Dies schafft ein enormes Potenzial, um den Entwicklungsprozess zu beschleunigen und Chancen für technologische Durchbrüche drastisch zu erhöhen. Auf diese Weise wird der X-SEPATM „analoge" Standorte für die Entwicklung und Fertigung von Batterien in solche verwandeln, die bereit für die DX-Ära sind.

Ziel: Innerhalb von fünf Jahren soll der X-SEPATM für jede Art von Batterie zur Verfügung stehen

Der X-SEPATM liefert eine doppelte oder längere Batterielebensdauer und ermöglicht den Einsatz in mehreren Anwendungen über den Lebenszyklus hinweg. Beispielsweise können Batterien nach dem ersten Einsatz in EVs in Energiespeichersystemen (ESS) eingesetzt werden. Das ist nicht nur umweltfreundlich, sondern senkt auch die Kosten pro Ladezyklus. Die Verlängerung der Akkulaufzeit mit dem X-SEPATM minimiert die Umweltauswirkungen jeder einzelnen Batterie und eröffnet neue Möglichkeiten für die zirkuläre Nutzung.

noco-noco zielt als Anbieter von Dekarbonisierungslösungen darauf ab, Batterien mit langer Lebensdauer als gesellschaftliche Infrastruktur neu zu positionieren. Die Erst- und Zweitlebensdauer sowie das Recycling sind für die Erhaltung der Umwelt von entscheidender Bedeutung. Auch wenn die Elektrifizierung weltweit Umweltfortschritte zu verzeichnen scheint, dezimiert die Batterieherstellung die Ressourcen der Erde und emittiert große Mengen an CO2, während entsorgte Batterien zu schweren Verschmutzungen führen können. noco-noco spricht sich daher nachdrücklich gegen Geschäftsmodelle aus, die durch die Massenproduktion und den Verkauf von kurzlebigen Batterien von der steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen profitieren wollen. Stattdessen verfolgt das Unternehmen die Mission, CO2-Emissionen zu reduzieren und Umweltverschmutzung zu vermeiden, indem es einen effizienten Energieverbrauch priorisiert und eine minimale Anzahl an langlebigen Batterien nutzt. noco-noco ist entschlossen, batteriebedingte Unfälle zu reduzieren und Batterien zu einer erschwinglichen und sicheren gesellschaftlichen Infrastruktur zu machen, die jeder nutzen kann.

Es gibt keine Zeit zu verlieren, bis die Temperatur der Erde um 1,5 Grad Celsius steigt und einen Kipppunkt erreicht. Daher erkennt noco-noco die Dringlichkeit an, den X-SEPATM innerhalb von fünf Jahren in allen Batterien weltweit einzuführen, bevor es zu spät ist, die Umwelt zu schützen. noco-noco wird die X-SEPATM-Technologie daher für alle Batteriehersteller allgemein zur Verfügung stellen und mit dem X-SEPATM ausgestattete Batterien für den Einsatz in Produkten (EVs, ESS usw.) kaufen, die im kohlenstoffneutralen Leasing-Service des Unternehmens verwendet werden. Der X-SEPATM wird es ermöglichen, Batterien mit einer doppelten oder längeren Lebensdauer in einer Erst- und Zweitlebensdauer zu nutzen, was die Anzahl benötigter Batterien um mindestens 75 % reduziert. noco-noco wird Partner zusammenbringen, die die Langlebigkeit von Produkten ebenfalls schätzen und daran arbeiten, einen Mechanismus zu schaffen, der nachhaltiges Wachstum fördert.

Informationen zu noco-noco Pte. Ltd.

noco-noco will Umweltprobleme wirklich lösen und verfolgt die „Null-CO2"-Zukunft mit Herz und Verstand. Weitere Informationen erhalten Sie auf noco-noco.com, indem Sie uns auf LinkedIn ( www.linkedin.com/company/noco-noco) folgen oder uns eine E-Mail an contactus@noco-noco.com senden.

