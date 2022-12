Shipsy

Shipsy wird im Gartner® Market Guide 2022 für Last-Mile-Delivery-Technologielösungen gewürdigt

Shipsy, ein führender SaaS-basierter Logistikmanagement-Anbieter, wurde im Dezember 2022 im Gartner Market Guide als repräsentativer Anbieter für Last-Mile-Delivery-Technologielösungen anerkannt.

„Das Bestreben vieler Unternehmen, ein Amazon-ähnliches Erlebnis zu bieten, in Kombination mit der fortschreitenden Entwicklung von Abläufen des „Unified Commerce", motiviert viele Unternehmen dazu, ihre Fähigkeiten auf dem letzten Streckenteil der Lieferung zum Kunden (Last Mile Delivery) zu verbessern. Sehr oft wurden diese Lieferfähigkeiten nicht durch die richtigen Technologielösungen unterstützt, was zu ineffizienten Prozessen und einem nicht optimalen Kundenerlebnis führte. Die Softwareanbieter am Last-Mile-Delivery-Markt reagieren auf diese Geschäftsfaktoren, indem sie ihre Produkte um neue und verbesserte Funktionen erweitern und auf dem letzten Streckenabschnitt der Lieferung die Lücken schließen, die selbst gut ausgereifte Transport-Softwarelösungen aufweisen", betont der Gartner Market Guide for Last-Mile Delivery Technology Solutions.

„Wir bei Shipsy sind bestrebt, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, in einer sich schnell verändernden Lieferlandschaft operative Effizienz zu erreichen. Wir fühlen uns durch die Anerkennung im Gartner Market Guide for Last-Mile Delivery Technology Solutions sehr geehrt. Durch schnelle technologische Innovationen hilft Shipsy Unternehmen, zukunftsfähig zu sein, wenn es darum geht, die zunehmenden Herausforderungen der letzten Meile und die schnell steigenden Kundenanforderungen zu bewältigen. Unsere Plattform spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, neue Einnahmequellen zu erschließen, Kostenoptimierungspotenziale zu identifizieren und gleichzeitig ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten. Dies wiederum trägt dazu bei, das Wachstum unserer Kunden zu beschleunigen", sagte Soham Chokshi, CEO und Mitbegründer von Shipsy.

Die Zunahme von E-Commerce-Aktivitäten erfordert von den Unternehmen eine Anpassung an die sich schnell ändernden Kundenanforderungen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. LMD-Lösungen ermöglichen es Unternehmen, die Orchestrierung des Lieferprozesses zu automatisieren und besser zu verwalten, indem sie ihre eigene Flotte nutzen und ihre Speditionsnetzwerke (einschließlich der Kurierdienste und lokaler Fuhrparks) erweitern. Dies ermöglicht es dem Versender, dem Endverbraucher eine größere Auswahl und einen besseren, schnelleren oder nachhaltigeren Service zu bieten, je nachdem, welche Spediteure mit der Anwendung verbunden sind.

Die Last-Mile-Lösung von Shipsy automatisiert die Organisation der Zustellung, erhöht die logistische Effizienz durch Bereitstellung von Daten und Analysen und macht die Zustellungen umweltfreundlicher. Sie ermöglicht ein angenehmes Liefererlebnis mit automatischer Auftragszuweisung, Kurierpartner-Management, dynamischer Auftragsverknüpfung auf der Strecke, Live-Auftragsverfolgung, Fahrer-App und vielen anderen Funktionen, die helfen, Dienstleistungsvereinbarungen effizient zu verwalten.

Haftungsausschluss von Gartner:

Gartner, Market Guide for Last-Mile Delivery Technology Solutions, Oscar Sanchez Duran, Carly West, Nathan Lease, 13. Dezember 2022

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und weltweit und wird hier mit Genehmigung des Unternehmens verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner spricht keine Empfehlungen für die in seinen Forschungspublikationen dargestellten Lieferanten, Produkte oder Dienstleistungen aus und rät den Benutzern nicht, nur die Lieferanten mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Informationen zu Shipsy:

Shipsy ermöglicht es Unternehmen auf der ganzen Welt, widerstandsfähige, vernetzte, agile, nachhaltige und autonome Lieferketten und Logistikabläufe aufzubauen. Die intelligente Logistikmanagement-Plattform von Shipsy ermöglicht es Unternehmen, die Betriebskosten erheblich zu senken, den CO₂-Fußabdruck zu verringern, das Kundenerlebnis zu verbessern, die Lieferproduktivität zu steigern und einen nahtlosen grenzüberschreitenden Frachtverkehr zu ermöglichen. Das mehr als 350-köpfige Team von Shipsy ist in Indien, Dubai und Indonesien ansässig und betreut mehr als 200 Großkunden auf der ganzen Welt. Shipsy verfolgt mehr als 650.000 Warencontainer pro Monat, beschafft Fracht im Wert von über 150 Mio. US-Dollar pro Monat und befördert mehr als 60 Mio. Pakete pro Monat. Darüber hinaus ist Shipsy mit 64 großen Reedereien sowie mehr als 50 Drittlogistikunternehmen, 300 Spediteuren und 50 Zollbearbeitern und einem Netzwerk von über 20.000 Speditionsunternehmen auf der ganzen Welt verbunden. Um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie bitte www.shipsy.io.

