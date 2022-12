Fossibot

FOSSiBOT gibt erste Freigabe der EU-Version der leistungsstarken Power Station F2400 bekannt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

FOSSiBOT gibt bekannt, dass die EU-Version des Solargenerators F2400 in Europa bestellt werden kann. Der Fossibot F2400 zeichnet sich durch eine große Kapazität von 2.048 Wh, eine hohe Leistung von 2.400 W und eine superschnelle Aufladung innerhalb von 1,5 Stunden aus. Er kann als USV und auch in Kombination mit Solarzellen verwendet werden. Vom 20. bis 31. Dezember ist die EU-Version des Fossibot F2400 auf der offiziellen Website von Fossibot und bei Amazon zu einem reduzierten Preis erhältlich.

Die EU-Version hat das gleiche Design und die gleichen technischen Daten wie die US/JP-Version, mit Ausnahme der Spannung und der Steckeranschlüsse für Wechselstrom. Die Spannung der EU-Version beträgt 220-240 V, was in Europa üblich ist. Die Wechselstromanschlüsse für das Aufladen und die Stromabgabe sind europäische Stecker, die für die meisten europäischen Geräte geeignet sind. Anders als die US/JP-Version verfügt die EU-Version des F2400 über drei Wechselstromanschlüsse mit einer Nennleistung von 2.400 W.

Das System wird aus einem EU-Lager geliefert, der Lieferweg ist kürzer und es fallen keine Zollgebühren an. Für die erste Version des EU-Modells bietet FOSSiBOT einen reduzierten Preis von 1.699 EUR an, während der Einzelhandelspreis 1.899 EUR beträgt. Dieser Preis ist im Vergleich zu ähnlichen Produkten auf dem Markt recht attraktiv. Die EU-Version ist bereits auf Lager, sodass Käufer nicht mehr lange auf den Erhalt des Pakets warten müssen. Fossibot F2400 kommt mit einer 24-monatigen Garantie, aber solange die erste Version des EU-Modells verfügbar ist, erhalten Nutzer, die von der offiziellen Website kaufen, eine Garantieverlängerung von 24 Monaten, also insgesamt 48 Monate Garantie.

Hauptmerkmale des Fossibot F2400(EU):

Große Kapazität von 2.048 Wh zur Notstromversorgung aller Geräte für den Außenbereich und den Haushalt

Insgesamt 13 Steckdosen der Einstufungsklasse 3*, 2.400 Watt, Wechselstromausgang (4.600 W Spitzenleistung), 4 USB-C-Anschlüsse, 2 USB-A-Anschlüsse, 2 DC5521, 1 Zigarettenanzünder, 1 XT60

Bidirektionale Technologie, vollständige Aufladung in 2 Stunden durch ein Wechselstromladegerät mit 1.100 W

5 Stufen der Eingangsleistungsanpassung: 300 W (7 Std.), 500 W (4 Std. 30 Min.), 700 W (3 Std. 20 Min.), 900 W (2 Std. 40 Min.), 1100 W (2 Std.)

USV-kompatibel

LiFePO4-Akku mit mehr als 3.500 Lebenszyklen, mehr als 10 Jahre Leistung

Staubdichte und alltagstaugliche, wasserabweisende Konstruktion

4 Möglichkeiten zum Aufladen: 1.100 W Wechselstrom: 2 Stunden; Solarpanel: 4 Stunden bei 500 W max.; Auto: 17 Stunden bei 12 V; 1.100 W Wechselstrom + 500 W Solar: 1,5 Stunden

Platz für Kabel: vermeiden Sie fehlende Kabel

Abmessungen und Gewicht: 38,6 x 28,4 x 32,1 cm, 22 kg

Preis: 1.899 EUR

Einführungspreis: 1.699 EUR

Zeitraum: 20. bis 31. Dezember

