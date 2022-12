Ergatta

ERGATTA KÜNDIGT EXPANSION AUF DEM DEUTSCHEN MARKT AN

New York, New York & Nordhorn, Deutschland (ots/PRNewswire)

Nach erfolgreichen Markteinführungen in Großbritannien und Irland macht sich Ergatta auf den Weg, um seine Präsenz in ganz Europa zu vertiefen

Ergatta, die spielbasierte Marke für Heimfitness, gab heute bekannt, dass sie mit dem Verkauf ihres vernetzten Rudergeräts in Deutschland, Österreich und der Schweiz beginnen wird. Der Verkauf ist jetzt live und die Bestellungen werden innerhalb von 1-2 Wochen nach dem Kauf versandt. Diese Ankündigung folgt auf die jüngste Expansion von Ergatta nach Großbritannien, die im Oktober angekündigt wurde. Ergatta hat in Deutschland eine exklusive Vertriebspartnerschaft mit der norddeutschen WATERROWER | NOHRD Group, dem führenden Anbieter von Fitnessgeräten in elegantem Design und aus hochwertigen, natürlichen Materialien.

„Unser spielbasiertes Konzept hat sich auf dem US-Markt schon bemerkbar durchgesetzt, insbesondere bei Personen, die sich eher weniger für Boutique-Fitnesskursen – ob persönlich oder digital geführt - begeistern", sagte Tom Aulet, Mitbegründer und CEO von Ergatta. „Wir freuen uns sehr, unser Produkt den deutschen Verbrauchern vorzustellen, die meiner Erfahrung nach eher weniger zu Fitnesskursen im amerikanischen Stil neigen. Ich kann mir keinen besseren Partner als die WATERROWER | NOHRD Group vorstellen, um dies zu verwirklichen."

Viele Verbraucher wenden sich von traditionellen Kursen und von Trainern geleiteten Workouts ab und suchen nach einer Alternative, die intrinsische Motivationsquellen nutzt. Ergatta bietet Tausende spielbasierte Trainingsoptionen, die interaktiv, ansprechend und auf den Benutzer personalisiert sind. Durch seine exklusive Vertriebspartnerschaft mit der WATERROWER | NOHRD Group ist Ergatta in der Lage, ein erstklassiges Heimfitnesserlebnis nach Deutschland zu bringen, das elegante Holzhardware mit überzeugenden digitalen Inhalten kombiniert. In einer November-Umfrage unter amerikanischen Verbrauchern gaben 82 % an, mindestens 50 % der Zeit zu Hause zu trainieren. Da sich der Heimtrainingstrend weltweit konstant ausbreitet, werden das Design und die Lagerfähigkeit von Fitnessgeräten entscheidend. Das elegante Design auf Holzbasis des Ergatta Rowers fügt sich in jedes Zuhause nahtlos ein und lässt sich leicht aufrecht im Raum, mit einer Bodenfläche eines Stuhls, verstauen.

„Nach einer erfolgreichen Markteinführung in Großbritannien freuen wir uns darauf, diedr Dynamik aufrechtzuerhalten", sagte Peter King, CEO von WaterRower. „Unsere Kunden und Vertriebspartner in der Region interessieren sich schon länger für Produkte mit digitaler Komponente. Wir können es kaum erwarten, ihnen die Fitnesslösung Ergatta anzubieten."

Der Umsatz im Segment Digital-Fitness & Well-Being wird in Deutschland bis Ende 2022 voraussichtlich 1,75 Milliarden US-Dollar erreichen und voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 8,86 % aufweisen, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 2,67 Milliarden US-Dollar bis 2027 führt. Dies ist stabil und der stetige Anstieg macht Deutschland zu einem idealen Markt für Ergatta, da das Unternehmen seine Präsenz erweitern und seine Mitgliedergemeinschaft ausbauen möchte.

Der Ergatta Rower wird im Einzelhandel für 2.995 € erhältlich sein, inklusive Versandkosten. Es ist exklusiv auf Nohrd.com/de/Ergatta, in den NOHrD Showrooms in Hamburg, Nordhorn, München, Wien (AT) und Sursee (CH) sowie bei ausgewählten Vertriebspartnern erhältlich.

Über Ergatta

Ergatta ist führend im Bereich der spielbasierten Fitness, eine durchdachte Alternative für alle, die nicht durch traditionelle Fitnesskurse und von Trainern geleiteten Workouts motiviert werden. Anstelle eines typischen Kurses ermutigen die Workouts von Ergatta seine Mitglieder durch Tausende von verschiedenen Spieloptionen, die ständig weiterentwickelt und verbessert werden, um die Mitglieder zu fesseln und sie zu motivieren, ihre Ziele zu erreichen. Im Gegensatz zu den Gruppenfitnesskursen und Trainingsapps, die den Fitnessmarkt gesättigt haben, bietet Ergatta sowohl Live- als auch On-Demand-Workouts an, die sorgfältig auf individuelle Benutzerprofile und Fitnessziele abgestimmt sind. Mithilfe aktiver Intelligenz paart die Ergatta-Plattform passende Mitglied-Rivalen miteinander, während sie sich automatisch rekalibriert bei zunehmendem Fitnessniveau.

Das in den USA aus langlebigem und schönem Kirschholz handgefertigte Ergatta-Rudergerät wurde entwickelt, um das Ambiente zuhause physisch und ästhetisch zu ergänzen. Der auf Mobilität ausgelegte Rower, der eine nahezu geräuschlose Wasserwiderstandstechnologie nutzt, kann mühelos innerhalb von Sekunden transportiert und gelagert werden. Es ist intuitiv konzipiert, sodass es ohne Rudervorkenntnisse leicht zu bedienen ist.

Zu den bisherigen Investoren der Marke gehören Advance Venture Partners, Greycroft, Fifth Wall, Gaingels, TechStars und WaterRower sowie die hochkarätigen Angel-Investoren Hans Tung (GGV), die Musiker Chamillionaire und E-40, Adrian Auon (Forward, Google), Mustafa Suleyman (DeepMind, Google), Mark Pincus (Zynga), Operator Partners, Scott Dorsey (ExactTarget, High Alpha), Joe Zawadzki (MediaMath) und Steve Simon (Indiana Pacers).

Über WaterRower

Weithin als echtestes Rudererlebnis unter den Ruderergometern angesehen, widmet sich Hersteller WaterRower Ltd., aus Rhode Island, USA, seit über 30 Jahren der Entwicklung von Rudergeräten von außergewöhnlicher Qualität und hochkarätigem Design. Der WaterRower bietet ein schonendes Ganzkörpertraining und ist nicht nur für seine Trainingsvorteile, sondern auch als herausragende Designinnovation bekannt. Das in den USA von Hand gefertigte Holz stammt ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft in den Appalachen. Zum offiziellen Wasserrudergerät von British Rowing ernannt, verspricht der Hersteller: der WaterRower ist für jedes Fitnesslevel geeignet, vom Spitzensportler bis zum absoluten Anfänger.

