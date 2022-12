Health And Hydrogen

Health and Hydrogen bringt HAH-301, eines der ersten medizinischen Molekular-Wasserstoff-Inhalationsgeräte, auf den Markt

Die Inhalationstherapie mit molekularem Wasserstoff wird heute wegen ihrer zahlreichen gesundheitlichen Vorteile, wie der Verringerung von Entzündungen, der Verbesserung der Zellfunktionen und dem Schutz vor oxidativem Stress, häufig verwendet. Health And Hydrogen hat vor kurzem ein revolutionäres, benutzerfreundliches Gerät zur Inhalation von molekularem Wasserstoff in medizinischer Qualität (HAH- 301) auf den Markt gebracht, um Patienten diese Vorteile zu bieten. Dieses Gerät kann eine hohe Durchflussrate von bis zu 3 Litern pro Minute liefern, darunter 2 Liter Wasserstoff und 1 Liter Sauerstoff, was es zu einem der weltweit ersten Geräte dieser Art macht. Da dieses Gerät benutzerfreundlich ist, kann es in verschiedenen medizinischen und Wellness-Einrichtungen eingesetzt werden und ist somit ein leistungsfähiges Instrument zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden.

Studien haben gezeigt, dass molekularer Wasserstoff mehrere chronische Erkrankungen, wie z. B. Sepsis-Infektionen, Organschäden und viele andere, einschließlich Krebs und Herzprobleme, positiv beeinflusst. So wurden in jüngster Zeit in China Geräte zur Inhalation von molekularem Wasserstoff verwendet, um Sauerstoff und Wasserstoff zur besseren Behandlung von COVID-19-Infektionen zu inhalieren. Darüber hinaus haben zahlreiche klinische und Laborstudien, die in den letzten 8–10 Jahren durchgeführt wurden, die positive Wirkung von Gas bei verschiedenen Erkrankungen, wie Sportverletzungen, Erkrankungen der Atemwege, Lebererkrankungen und so weiter, nachgewiesen. Es wird jedoch noch ein paar Jahre dauern, bis weitere Forschungen am Menschen dies mit Beweisen untermauern können.

„Wir sind entschlossen, Ressourcen in Forschung und Entwicklung zu investieren, um die sichersten und effektivsten Geräte zur Inhalation von molekularem Wasserstoff auf dem Markt zu entwickeln. Darüber hinaus möchten wir unsere Technologie vielen Menschen zugänglich machen, indem wir mit Ärzten und Medizinern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Geräte jetzt weltweit über unsere globalen Logistikpartner erhältlich sind", erklärte Arpan Talwar, Mitbegründer von Health And Hydrogen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Inhalation von molekularem Wasserstoff die Inhalation eines Moleküls ist, das aus zwei aneinander gebundenen Wasserstoffatomen besteht. Dieses Molekül wird hergestellt, indem H2O in seine beiden Teile H2, d. h. molekularer Wasserstoff, und O, d. h. Sauerstoff, aufgespalten und dann zum Einatmen wieder zusammengefügt wird. Es ist ungiftig, kostengünstig, einfach zu verabreichen und wird leicht in Zellen und Gewebe eindiffundiert, um seine wichtigsten Vorteile als eines der besten entzündungshemmenden und antioxidativen Elemente für den menschlichen Körper zu entfalten.

