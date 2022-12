the Municipal Government of Cangzhou

Das 4. Cangzhou Kooperationsforum von China und mittel- und osteuropäischen Ländern für kleine und mittlere Unternehmen hat in der nordchinesischen Provinz Hebei begonnen

Das 4. Cangzhou Kooperationsforum von China und mittel- und osteuropäischen Ländern (MOEL) für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) hat am 15. Dezember in Cangzhou in der nordchinesischen Provinz Hebei begonnen. Dies wurde von der Kommunalregierung von Cangzhou bekannt gegeben.

Das Forum mit dem Thema „Neue Kooperationsmöglichkeiten für China-MOEL – eine neue Zukunft für KMU" wird vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie Chinas (MIIT) und der Provinz Hebei gemeinsam ausgerichtet und vom MOEL-Sekretariat unterstützt.

Der Gouverneur von Hebei, Wang Zhengpu, hielt auf dem Forum eine Willkommensrede. Er erklärte, die KMU-Kooperationszone China-MOEL (Cangzhou) diene als ein wesentliches Fenster für die Öffnung zu den MOEL hin. Es ist Chinas erste KMU-Kooperationzone exklusiv für die MOEL.

„Wir laden alle Freunde im In- und Ausland herzlich dazu ein, in Hebei zu investieren", merkte Wang an und fügte hinzu, dass die Provinz der globalen Zusammenarbeit mit den MOEL große Bedeutung beimesse und bei der Suche nach einer vielschichtigen Zusammenarbeit ständig neue Höhepunkte präsentiere.

Durch frühere Vorbereitungen und Verhandlungen hat dieses Forum 105 Kooperationsvereinbarungen mit einer vertraglich vereinbarten Gesamtinvestition von 136,769 Milliarden Yuan (etwa 19,5 Milliarden US-Dollar) abgeschlossen, die unter anderem von der Ausrüstungsherstellung über neue Materialien bis hin zu neuer Energie, Außenhandel und Bildungszusammenarbeit reicht.

Das Kooperationsforum dient als Kommunikationsplattform für KMU in China und den MOEL und hat damit die Zusammenarbeit dieser Unternehmen in verschiedenen Bereichen weiter vertieft. Es ist eine wirklich einflussreiche und wettbewerbsfähige, hochkarätige Plattform für beide Seiten.

Das KMU-Kooperationsforum China-MOEL (Cangzhou) wurde seit 2018 drei Jahre in Folge erfolgreich abgehalten und hat eine Gesamtinvestitionssumme von 31,689 Milliarden Yuan (etwa 4,52 Milliarden US-Dollar), 48 Kooperationsmemoranden und 53 Kooperationsvereinbarungen hervorgebracht.

Cangzhou ist als der nördliche Ausgangspunkt der „alten maritimen Seidenstraße" und mit dem großen Peking-Hangzhou-Kanal, der durch die gesamte Stadt verläuft, seit der Antike für seine florierende Handels- und Gewerbeaktivität bekannt.

Zuletzt hat Cangzhou Anstrengungen unternommen, ein günstiges Geschäftsumfeld für ausländische Unternehmen zu schaffen, indem es internationale Finanzdienstleistungen aufbaut und eine effizientes und transparentes öffentliches Verwaltungsumfeld schafft. Das BIP der Stadt betrug im Jahr 2021 mehr als 400 Milliarden Yuan (etwa 57 Milliarden US-Dollar), und die Stadt rangiert damit auf dem 66. Platz im Land.

Die Stadt Cangzhou und die Provinz Hebei nehmen das KMU-Kooperationsforum China-MOEL (Cangzhou) als Chance wahr und werden weiterhin eine intensive Zusammenarbeit mit Unternehmen aus den MOEL betreiben. Die Stadt und die Provinz werden hochkarätige Unterstützungsdienste und ein optimales Geschäftsumfeld bieten, um mehr Anreize für Kooperationsprojekte dafür zu bieten, sich hier niederzulassen.

