adidas

ADIDAS UND COMMON GOAL BESCHLEUNIGEN DEN WANDEL FÜR BEIDE SEITEN DES FUSSBALLS MIT EINER 1-%-ZUSAGE FÜR PROJEKTE, DIE SICH FÜR EINE GESCHLECHTERGERECHTE ZUKUNFT EINSETZEN

Herzogenaurach, Deutschland (ots/PRNewswire)

1 % des Nettoumsatzes der offiziellen Spielbälle der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ ausschließlich für Projekte zur Förderung der Geschlechtergleichstellung

Investitionen über Common Goal ermöglichen die Ausweitung der Umsetzung des Global Goal 5 Accelerator auf neue Länder und Kontinente

adidas verwendet den aussagekräftigen „Halben Ball" beim WM-Finale, um die Bedeutung der Gleichstellung der Geschlechter zu unterstreichen und zu zeigen, dass die andere Hälfte des Fußballs auf ihren Einsatz wartet

Heute stellt adidas den nächsten Schritt in seiner globalen Partnerschaft mit Common Goal vor. Ziel ist es, die Gleichstellung der Geschlechter im Fußball voranzutreiben, indem Basisinitiativen unterstützt werden, die Frauen und Mädchen auf und neben dem Spielfeld den Zugang zum Sport erleichtern.

Das Engagement von adidas sieht vor, dass 1 % des Nettoumsatzes der offiziellen Spielbälle der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™, Al Hilm und Al Rihla, in den „Global Goal 5 Accelerator" von Common Goal fließen, ein kollektives Projekt zur Förderung der weiblichen Beteiligung, Repräsentation und Führungsrolle auf dem Fußballplatz. Das Programm konzentriert sich auf die Erhöhung der Teilnahme von Mädchen sowie des Anteils weiblicher Trainer und weiblicher Führungskräfte im Fußball für gute Gemeinschaftsprogramme und trägt dazu bei, dass jedes teilnehmende Mädchen ein weibliches sportliches Vorbild in seiner Gemeinschaft hat.

Die Ankündigung kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt im Fußballkalender. Während ein Turnier endet, taucht am Horizont schon das nächste auf. Der Countdown für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ – der nächste große Moment im globalen Fußballkalender – läuft. Ausgehend von der Erkenntnis, dass nur 14 % der Gen-Z-Fans der Männer-WM auch die Frauen-WM unterstützen werden, verwendet adidas das Rampenlicht des Endspiels, um die Leidenschaft, das Können und die Emotionen zu zeigen, die die Fans in jener Sparte des Fußballs erwarten, die jede Saison exponentiell wächst – sowohl bei den Zuschauerzahlen als auch bei der Beteiligung. Vor dem Anpfiff des Endspiels am Sonntag wird die eigens kreierte „Hälfte" Al Hilm mit der wichtigen Botschaft „Dies ist ein Spiel mit zwei Hälften" vor der Weltöffentlichkeit aufgestellt, um darauf hinzuweisen, dass das Spiel der Männer nur eine Hälfte des Fußballs ist.

Die Investition wird die Ausweitung des „Global Goal 5 Accelerator" auf Lateinamerika, den Nahen Osten, den asiatisch-pazifischen Raum und Europa erleichtern und dem Spiel auf der ganzen Welt einen echten Impuls verleihen.

Jürgen Griesbeck, Mitbegründer von Common Goal, erklärte zu der Initiative : „Das Engagement von adidas geht über das hinaus, was wir für einen wichtigen Schritt für die Gleichstellung der Geschlechter und den Frauenfußball halten. Es geht darum, den Sport zu seinem besten Selbst zu erheben und zu zeigen, wie sein Vermächtnis aussehen könnte. Wir hoffen, dass viele andere Marken und Stakeholder in die gleiche Richtung gehen, damit der weltweit beliebteste Sport sein volles Potenzial entfalten kann."

Die Ankündigung ist mit einer wichtigen Podiumsdiskussion verbunden, in der die Hindernisse für den Zugang zum Frauenfußball und die Magie, die auf Sie wartet, wenn diese Hindernisse überwunden werden, von der US-Nationalspielerin Catarina Macario, der Ex-Arsenal-Legende und dem Weltmeister Ian Wright und der ehemaligen englischen Nationalspielerin Eniola Aluko beleuchtet werden.

„Mit Blick auf das Hauptereignis im nächsten Sommer möchten wir sicherstellen, dass Frauen und Mädchen, die sich für das Spielen begeistern, dies auch tun können, indem wir den Zugang an der Basis beschleunigen. Schließlich beginnt Fußball auf höchstem Niveau mit einem Ball, der auf einem lokalen Spielfeld oder einer Straße gekickt wird", erklärt Rachel Howard, Vice President, adidas Brand Emerging Markets. „Wir sind stolz darauf, die unglaublichen, aus eigenem Antrieb entstandenen Gemeinschaften zu unterstützen, die schon enorme Fortschritte auf dem Weg zu dieser Vision machen. Diese Unterstützung wird im Vorfeld des Turniers in Australien und Neuseeland verstärkt werden, um den Appetit auf das Spiel zu wecken, von dessen Vorhandensein wir überzeugt sind. Aber es ist ein langfristiges Engagement, das noch lange nach dem Turnier Wirkung zeigen wird."

adidas ist seit 2021 Sponsor von Common Goal und die heutige Ankündigung ist die jüngste Initiative im Rahmen des adidas Football Collective – einer Bewegung, die sich für Veränderungen durch Sport einsetzt. Über das adidas Football Collective schließt sich die Marke mit etablierten Partnern aus der Gemeinde, Aktivisten und Entscheidungsträgern sowie professionellen Vereinen und Sportlern zusammen, um konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Dies wird durch die Bereitstellung von Ressourcen für Teams erreicht, die den Zugang dort ermöglichen, wo er nicht ohne Weiteres verfügbar ist, darunter Behinderten-Champions, weibliche Spielemacher und Teams aus der LGBTQIA+-Gemeinschaft.

Weitere Informationen über die adidas Football Collective x Common Goal Partnerschaft finden Sie unter https://www.adidas.com/footballcollective_cg

Weitere Medieninformationen finden Sie auf http://news.adidas.com/GLOBAL/PERFORMANCE/FOOTBALL

Informationen zu adidas im Fußball

adidas ist das weltweit führende Unternehmen im Fußball. adidas ist offizieller Ausrüster der wichtigsten Fußballturniere der Welt, wie dem FIFA World Cup™, der UEFA Europameisterschaft und der UEFA Champions League. adidas sponsert außerdem einige der besten Vereine der Welt, darunter Real Madrid, Manchester United, Arsenal, FC Bayern München und Juventus. adidas ist außerdem Partner von einigen der besten Sportler des Sports, darunter Vivianne Miedema, Lindsey Horan, Wendie Renard, Leo Messi, Paul Pogba, Mohamed Salah, Paulo Dybala, Thiago Alcantara, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Joao Felix, Serge Gnabry, Isco, Jude Bellingham und Karim Benzema.

Informationen zu Common Goal

Common Goal ist eine globale Bewegung mit dem Ziel, die Fußballgemeinschaft bei der Bewältigung der größten Herausforderungen unserer Zeit zu vereinen. Ziel der Bewegung ist es, alle Akteure des Fußballsports zu inspirieren und zu mobilisieren, eine sinnvolle Rolle im Dienste des Wohlbefindens unserer Menschen und unseres Planeten zu spielen. Zu diesem Zweck bietet Common Goal professionellen Fußballspielern, Managern, Funktionären, Vereinen und anderen Interessengruppen einen einfachen und wirkungsvollen Mechanismus, um mindestens 1 % ihrer Einkünfte für wirkungsvolle Initiativen zu verwenden, die den Fußball nutzen, um Fortschritte bei der Umsetzung der globalen Ziele zu erzielen. Das langfristige Ziel der Bewegung ist es, 1 % der Einnahmen der gesamten Fußballindustrie – schätzungsweise 50 Milliarden Euro pro Jahr – freizusetzen, um eine enge Verbindung zwischen dem Fußball als Geschäft und dem Fußball als Instrument für den sozialen Wandel herzustellen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1970389/adidas_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1970390/adidas_2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1970391/adidas_3.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1970388/adidas_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/adidas-und-common-goal-beschleunigen-den-wandel-fur-beide-seiten-des-fussballs-mit-einer-1--zusage-fur-projekte-die-sich-fur-eine-geschlechtergerechte-zukunft-einsetzen-301705756.html

Original-Content von: adidas, übermittelt durch news aktuell