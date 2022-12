Kapsul

Wir präsentieren die schützende Sportbekleidung Kapsul ATLAS

Mit revolutionärer dynamischer Nackenstabilisierungstechnologie

Die biomechanisch getesteten Nackenschutzshirts ermöglichen es jedem Sportler, das zu tun, was er mag —unabhängig von Alter und Geschick.

Kapsul Tech Corp. stellte heute Kapsul ATLAS vor, ein leichtes und flexibles Shirt mit einem schützenden Kragen, der den Hals der Sportler unterstützt, ohne dabei die Leistung zu beeinträchtigen.

Kapsul ATLAS füllt die Lücke in der Schutzausrüstung, die es zwischen Rumpf und dem Kopf gab, mit der Technologie, die auf branchenführender Forschung im Bereich der Nackenbiomechanik aufgebaut ist. Die integrierte dynamische Nackenstabilisierungstechnologie von Kapsul bietet dem Nacken Unterstützung und Stabilisierung, ohne die Bewegungsfreiheit oder Mobilität eines Sportlers zu beeinträchtigen, und zwar indem Krafteinwirkungen während des Spiels abgeleitet werden, um das Risiko von Verletzungen, Schmerzen oder Belastungen zu verringern.

Der Nacken spielt eine entscheidende Rolle bei der sportlichen Leistung und die proprietäre Technologie von Kapsul baut auf jahrelanger Forschung mit Sportlern aller Altersgruppen und Leistungsstufen in mehreren Sportarten auf. Obwohl die Unterstützung und der Schutz des Nackens für alle Sportler von entscheidender Bedeutung sind, hat Kapsul bei seinen Nachforschungen zwei Gruppen identifiziert, die stark von zusätzlichem Schutz profitieren: jüngere Sportler, deren Muskeln und Knochen sich noch entwickeln, und Sportler, die typischerweise einen längeren Nacken mit geringerer Muskeldichte haben.

Während ihrer gesamten Laufbahn sind Sportler immer wieder g-Kräften ausgesetzt, die durch Krafteinwirkung und Ermüdung zu Schäden an den Muskeln und am Gewebe des Nackens führen können. Die durchschnittliche g-Kraft beträgt bei einem Flugzeugstart 0,4 g — der durchschnittliche Treffer im Fußball hat 103 g. Kapsul ATLAS kann diese Belastungen nicht nur abmildern, sondern auch Muskelermüdung und damit verbundene Verletzungen reduzieren, so dass Sportler länger spielen und trainieren können.

„Kapsul ATLAS ist das Resultat jahrelanger Innovation, Entwicklung und Erprobung mit Spitzensportlern und staatlich finanzierter Militärforschung. Unser Team freut sich, dieses neue Modell für Schutz und Leistung in der Welt des Sports, des Kraftsports, der Sicherheit und Dienstleistungen vorzustellen", sagte Dr. Daryl Sherman, CEO, Kapsul Tech Corp. „Der Nacken ist der perfekte Ausgangspunkt, um dieses neue Modell zu demonstrieren, das die Gelenke über den vollen Bewegungsbereich hinweg und ohne Leistungsdefizite unterstützt." Dr. Daryl Sherman, CEO, Kapsul Tech Corp.

Die Markteinführung von Kapsul ATLAS erforderte neue Testmethoden, da die Forschung zum Nacken im Sport hinter der anderer Körperteile hinterherhinkt. Kapsul führte gemeinsame Forschungen mit dem kanadischen Militär und der University of Waterloo durch, um ein FEM (Finite-Elemente-Modell) unter Verwendung eines Crash Test Dummys (des Global Human Models Consortium) zu erstellen. Das GHMC ist ein klinisch validiertes Modell, das auf Kräfte genauso reagiert wie der menschliche Körper. Im Gegensatz zu den üblichen Test-Dummies ermöglicht dies eine beispiellose Detailtiefe unter Berücksichtigung von Weichgewebe, Skelettstruktur, Muskulatur und Flüssigkeiten bei ausgeübten Kräften. Dies ist die Art von Test, die auch von vielen großen Autoherstellern verwendet wird.

Der Kapsul ATLAS ist in Herren-, Damen- und Juniorgrößen und ab 79,99 USD erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf: kapsultech.com.

Über Kapsul

Kapsul ist ein Design- und Technologieunternehmen, das vom Nacken, dem Nackenschutz und dessen Bedeutung für alle Sportler besessen ist. Wir sind ein leidenschaftliches Team, das sich der Weiterentwicklung der Wissenschaft in Bezug auf den Schutz verschrieben hat. Wir sind für Sportler aller Art und auf allen Ebenen da, und möchten sie in die Lage versetzen, länger das zu tun, was sie lieben.

