Trina Storage startet erfolgreich ins Jahr 2023 und unterzeichnet Verträge mit Elementa für mehr als 100 MWh im Vereinigten Königreich

Trina Storage, der vertikal integrierte Anbieter von Batteriespeicherlösungen, hat heute den Vertragsabschluss für zwei weitere Batteriespeichersystem-Projekte (BESS) im Vereinigten Königreich bekannt gegeben, nachdem im vergangenen Monat das 50-MW/102-MWh-Projekt Swangate unterzeichnet worden war. Im Rahmen dieser beiden neuen Verträge (25 MW/58 MWh bzw. 50 MW/58 MWh) wird auch das vertikal integrierte Batteriespeicherprodukt von Trina Storage – Elementa – zum Einsatz kommen.

Das erste Solar-Plus-Speicher-Projekt von Trina Storage

Das neu unterzeichnete Projekt mit einer Leistung von 25 MW/58 MWh befindet sich in den englischen Midlands. Trina Storage wird seine innovative, auf Elementa basierte Energiespeicherlösung anbieten und damit ein bestehendes Photovoltaikprojekt ergänzen. Für Trina Storage ist es das erste Solar-plus-Speicher-Projekt im Vereinigten Königreich, das die Flexibilität und Kosteneffizienz der Elementa-Batteriespeicherlösung unter Beweis stellt.

Das Vereinigte Königreich hat ehrgeizige Klimaziele, mit denen ein Netto-Null-Stromsystem erreicht werden soll, das durch einen größeren Anteil erneuerbarer Energien am Strommix des Landes vorangetrieben wird. Solar-plus-Speicher-Anwendungen sind jetzt der langfristige und nachhaltige Trend, um die Stabilität der Stromnetze zu gewährleisten. Durch die Integration von Speichersystemen kann die Spitzenerzeugung aus der Photovoltaikanlage bei schwankendem Energiebedarf verlagert werden, was die Netzstabilität weiter verbessert und eine Maximierung der Erzeugung und damit der Einnahmen gewährleistet. Darüber hinaus kann die Integration von Solar-plus-Speicher-Kapazitäten dazu beitragen, dass die Einspeisung mit erneuerbaren Energien nicht unterbrochen wird, was wiederum die sichere und erfolgreiche Integration der erneuerbaren Energien gewährleistet.

Trina Storage macht große Fortschritte auf dem Energiespeichermarkt

Neben dem Co-Location-Projekt wird Trina Storage eine weitere eigenständige BESS-Lösung mit einer Leistung von 50 MW/58 MWh für den führenden britischen Anbieter intelligenter Energieinfrastruktur, SMS plc, bereitstellen. Dieses Projekt wird in Berkeley in der englischen Grafschaft Gloucestershire umgesetzt. Damit hat sich SMS bereits zum zweiten Mal für Trina Storage entschieden, nachdem das erste Projekt in Burwell, Cambridgeshire, Anfang 2022 erfolgreich abgeschlossen wurde. Die große Anerkennung durch einen bestehenden Kunden ist der beste Beweis für die herausragende Einsatzfähigkeit von Trina.

Bei beiden Projekten wird das hauseigene Elementa-Batteriesystem von Trina zum Einsatz kommen. Die Komplettlösung umfasst das umfangreiche Engineering- und Serviceangebot von Trina. Trina Storage treibt fortschrittliche technische Innovationen voran, um die modernsten flüssigkeitsgekühlten BESS anbieten zu können, die mit verbesserter Batterieleistung und verbesserten Sicherheitsmerkmalen ausgestattet sind und so eine maximale Projektrendite gewährleisten. Die erstklassige und äußerst wettbewerbsfähige BESS-Lösung wurde entwickelt, um die steigende Nachfrage auf dem weltweiten Speichermarkt zu decken. Mit einer leistungsstarken Projektpipeline von über 5 GWh weltweit macht Trina Storage große Fortschritte, um letztlich mehr Effizienz in moderne Stromnetze zu bringen und für eine energiesichere Welt zu sorgen.

Mit Trina Storage in eine grünere Zukunft

Als weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen strebt Trina Storage stets nach Spitzenleistungen. Das Forschungsinstitut für fortschrittliche Energiespeichertechnologie beabsichtigt, die technischen Innovationen zu erweitern. Die Integrationsbasis trägt auch zu den Vorteilen der robusten Lieferkette von Trina Storage bei. Professionelle Teams vor Ort bieten unseren Kunden umfassende Unterstützung und Serviceleistungen. Trina Storage macht weiterhin große Schritte und beweist damit seine Entschlossenheit und Zuversicht, die Energiewende mithilfe von Speicherlösungen voranzutreiben.

Terry Chen, Head of Overseas Storage bei Trina Storage, kommentierte diese jüngsten Erfolge mit den Worten:

„Wir wissen das anhaltende Vertrauen von SMS sehr zu schätzen und freuen uns darauf, unser erstes Solar-plus-Speicher-Projekt umzusetzen. Wir werden das fortschrittliche System und die Dienstleistungen anbieten, unterstützt durch eine professionelle Bereitstellung, um künftige Erfolge, ein kontinuierliches Engagement für unsere Kunden und eine grünere, nachhaltigere Zukunft zu gewährleisten."

Trina Storage, eine Geschäftseinheit von Trina Solar, ist ein weltweit tätiger Anbieter von Energiespeichersystemen, der die Art und Weise, wie wir Energie bereitstellen, verändern will. Unsere Mission ist es, den Übergang zu erneuerbaren Energien durch kosteneffiziente Speicher anzuführen und Solar für alle zu ermöglichen, indem wir die Solarstromerzeugung in großem Maßstab ausbauen. Auf der Grundlage von mehr als 25 Jahren Erfahrung im Bereich der Solarenergie liefern wir kosteneffiziente und flexible Lösungen für Versorgungsunternehmen und Entwickler auf der ganzen Welt.

