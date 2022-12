BINARY HAZE INTERACTIVE Inc.

Star-Entwickler und Darsteller enthüllen Redemption Reapers, ein düsteres Fantasy-Strategie-Rollenspiel

Das Team von ENDER LILIES tut sich mit Veteranen des Tactical Role Playing Game (TRPG) für ihren zweiten Titel zusammen, der im Februar 2023 herauskommt.

Redemption Reapers, das düstere Fantasy-Strategie-Rollenspiel, das von Adglobe entwickelt und von Binary Haze Interactive ( ENDER LILIES: Quietus of the Knights) veröffentlicht wurde, blickt in eine eindrucksvolle Ferne und bereitet sich auf den Start auf Steam für Windows PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch im Februar 2023 vor.

Redemption Reapers wird von Koryphäen der Branche zum Leben erweckt, unter ihnen der TRPG-Veteran Masayuki Horikawa (Regisseur und Spielszenarien-/Spiellevel-Designer der Serie Fire Emblem ; Planung von Kingdom Hearts III), sowie einer Starbesetzung von Synchronsprechern mit Kyle McCarley (13 Sentinels: Aegis of Ruin, NieR: Automata), Allegra Clark (Apex Legends, Dragon Age: Inquisition), David Lodge (Persona 5, Final Fantasy XV) und Lucien Dodge (Fire Emblem: Three Houses, Serie The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel).

Nach dem plötzlichen Erscheinen der skrupellosen Mort-Armeen schwindet die Hoffnung im Land. So gründlich wie brutal suchen die makabren Truppen Zivilisationen heim und hinterlassen nach ihren nächtlichen Angriffen eine Spur der Verwüstung. Während ganze Nationen dem Ansturm der Mort zum Opfer fallen, tut sich die Ashen Hawk Brigade, eine Gruppe von Söldnern, die sich auf Überraschungstaktiken spezialisiert haben, zusammen, um gegen die einfallenden Legionen zu kämpfen.

Führe die Ashen Hawk Brigade in taktische Gefechte auf 3D-Karten. Wende in jeder Runde strategische Züge an und führe Einheiten über das Schlachtfeld, bevor du Befehle zum Angriff, zur Verteidigung oder zum Einsatz von Fähigkeiten erteilst. Überwinde scheinbar unüberwindbare Hindernisse durch Überraschungsangriffe, mit denen du zusätzlichen Schaden anrichtest, oder durch zerstörerische kombinierte Angriffe durch mehrere Mitglieder der Brigade.

Sorge dafür, dass jedes Mitglied der Brigade für die bevorstehenden Auseinandersetzungen gerüstet ist, indem du die Truppe mit einer schlagkräftigen Ausrüstung ausstattest. Verwandele die schwer erkämpfte Siegesbeute in Ressourcen für die Herstellung mächtiger Waffen und Rüstung. Verbessere Fähigkeiten, um Kampfkünste zu erschließen, die in der Lage sind, eine bunt gemischte Truppe von Außenseitern in mutige Champions zu verwandeln.

Stelle dich den Mort entgegen und entdecke eine fesselnde, ausgereifte Geschichte von Kriegskämpfen. Erlebe mit, wie es zwischen den Mitgliedern der Brigade in vollständig synchronisierten Filmsequenzen zu mitreißenden Momenten kommt, wenn die Kämpfer mehr über ihre Verbündeten und die Welt um Sie herum erfahren. Lenke den Aufstieg der Ashen Hawk Brigade aus der Bedeutungslosigkeit zu Volkshelden, wenn sich die Gefährten mit ihrer dunklen Vergangenheit als tödliche – und verachtete – Organisation, die als „Faithless Reapers" bekannt ist, auseinandersetzen.

„Nach dem Erfolg von ENDER LILIES wollten wir ein neues Genre angehen, das sich perfekt dafür eignet, um unsere Begeisterung für düstere Fantasy-Geschichten mit anderen zu teilen", bemerkte Hiroyuki Kobayashi, Geschäftsführer von Binary Haze Interactive. „Die TRPG-Schlacht und der emotionale Erzählstil in Redemption Reapers verbinden sich zu einem unvergesslichen Erlebnis, das wir der Welt Anfang 2023 endlich präsentieren können."

Redemption Reapers kommt im Februar 2023 auf Nintendo Switch, PlayStation 4 und auf Steam für Windows PC mit dem Support für Untertitel in Japanisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht und traditionell) und Koreanisch sowie Voiceover für Englisch und Japanisch heraus.

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie die Website von Redemption Reapers, folgen Sie Binary Haze Interactive auf Twitter/ Youtube und setzen Sie das Spiel noch heute auf Ihre Steam-Wunschliste.

Informationen zu Binary Haze Interactive

Binary Haze Interactive wurde im Jahr 2020 von Hiroyuki Kobayashi gegründet und ist ein Produktions- und Verlagsunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan, und eine Schwestergesellschaft von Adglobe, einem japanischen Unternehmen für Informationstechnologie, Videospiele und 3D-Produktion mit globaler Reichweite und einem Büro in Montreal. Seit ENDER LILIES: Quietus of the Knights veröffentlicht Binary Haze für bedeutende Konsolen und PC Spiele von seinen Schwesterunternehmen, die einen Schwerpunkt auf atmosphärische Schauplätze setzen.

