Die Shenzhen Global Investment Promotion Conference bringt Investitionen in Höhe von 879 Milliarden Yuan ein

Am 9. Dezember 2022 fand die Shenzhen Global Investment Promotion Conference statt. Sie führte zur Aushandlung und Unterzeichnung von 315 Projektverträgen, darunter mit Amazon, Intel und Maersk, mit einem geplanten Investitionsvolumen von insgesamt 879 Milliarden Yuan.

Von 2019 bis 2021 wurden auf der Shenzhen Global Investment Promotion Conference insgesamt mehr als 600 Projekte verhandelt und unterzeichnet, die ein Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 2 Billionen Yuan ergeben haben. In den vergangenen vier Jahren, begleitet von stetig steigenden Investitionen, wurden in Shenzhen zahlreiche Projekte in strategischen Wachstumsbranchen wie neue Energie, elektronische Information, Umweltschutz, Biomedizin und neue Materialien eingerichtet und entwickelt.

Multinationale Konzerne waren Augenzeugen der Öffnung Chinas nach außen und sind wichtige Teilnehmer an der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Chinas. Auf der diesjährigen Konferenz wurden ausländische Investitionsprojekte in verschiedenen Bereichen vorgestellt, darunter moderne Fertigung, Informationstechnologie der neuen Generation, Biomedizin und Gesundheit, maritime Wirtschaft und moderne Dienstleistungen.

„Wir planen, in der Yantian Comprehensive Bonded Zone in den Bau eines kanalübergreifenden, intelligenten und umweltfreundlichen integrierten Logistikzentrums zu investieren, das die asiatisch-pazifische Region positiv beeinflussen wird. Wir werden mit Shenzhen zusammenarbeiten, um die Bestätigung von Emissionsrechten zu erkunden, den Aufbau eines Emissionshandels zu untersuchen und die Möglichkeiten zu prüfen, den Einsatz von grünen Kraftstoffen zu erhöhen", erklärte Caroline Wu, Managing Director of Greater China von Maersk.

Maersk steht stellvertretend für viele ausländische Unternehmen, die zur Entwicklung von Shenzhen beigetragen haben und zusammen mit dieser Stadt der Innovation Fortschritte machen werden.

Während der Investitionskonferenz wurden 48 Großprojekte mit internationalem Einfluss und zentraler Wettbewerbsfähigkeit unterzeichnet. Der BYD-Vorsitzende Wang Chuanfu und andere bekannte Unternehmer appellierten an den globalen Markt: „In Shenzhen zu investieren bedeutet, in die Zukunft zu investieren!"

„Einst eine Grenzstadt und heute eine internationale Metropole, bewirkt Shenzhen weiterhin Erstaunliches", erklärt James Chang, Managing Partner für regionale Wirtschaftscluster und Südmärkte bei PwC China. Heute haben fast 360 Fortune 500-Unternehmen aus 173 Ländern und Regionen in Shenzhen investiert.

Auch die Behörden, Unternehmen und Verbände von Shenzhen gehen ständig auf globale Investoren zu und knüpfen enge Verbindungen zu ihnen. Die Aktivitäten dieser Konferenz erstrecken sich auf 16 Städte außerhalb Chinas.

Während der Sitzung in Tokio unterzeichneten Vertreter des Wirtschafts- und Handelsbüros von Shenzhen in Japan und der Japanisch-Chinesischen Wirtschaftsvereinigung eine Absichtserklärung zur gemeinsamen Förderung des Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen Shenzhen und japanischen Unternehmen in den Bereichen neue Energie, Energieeinsparung und Umweltschutz.

„Wir laden erneut Geschäftsleute aus aller Welt ein: Investieren Sie in Shenzhen, bauen Sie eine gewinnbringende Zukunft auf", erklärte Zhang Feimeng, Direktor des Handelsbüros der Stadt Shenzhen. Er erklärte, dass Shenzhen weiterhin den Schutz ausländischer Investitionen verstärken, die Dienstleistungen für ausländische Investitionen verbessern und Investitionen und Kooperationen durch eine Reihe von Aktivitäten, einschließlich politischer Präsentationen und Investitionsförderungen, fördern und vertiefen wird.

Die Statistik zeigt, dass Shenzhen in den ersten 10 Monaten des Jahres 2022 ausländische Investitionen in Höhe von 9,179 Mrd. USD in Anspruch genommen hat, das sind 4,3 % mehr als im Vorjahr.

Die vor Ort unterzeichneten Projekte betreffen Bereiche wie Informationstechnologie der neuen Generation, digitale Mode, grüne und kohlenstoffarme Industrien, Biomedizin und Gesundheit sowie die maritime Wirtschaft. Wang Rui, Vorsitzender von Intel China, erklärte, dass Intels Innovationszentrum für Wissenschaft und Technologie in der Greater Bay Area bald in Shenzhen eröffnet wird.

Laut Frank Muhlon, dem Chief Executive Officer des ABB-Geschäftsbereichs Elektromobilität, der bereits in Shenzhen investiert hat, ist Shenzhen eine offene und integrative Stadt mit einer florierenden High-Tech-Industrie. In diesen Branchen entwickeln sich insbesondere die teilweise oder vollständig mit Strom betriebenen Elektrofahrzeuge mit großer Dynamik.

Von den 20 strategischen, aufstrebenden Industrieclustern und den 8 Zukunftsbranchen, denen Shenzhen Priorität einräumen will, haben sich viele in den ersten drei Quartalen gut entwickelt. So wuchsen beispielsweise intelligente vernetzte Fahrzeuge (ICV) um 44,5 %, neue Materialien um 22,6 %, hochwertige medizinische Geräte um 14,1 % und die maritime Wirtschaft um 10,1 %.

Laut Wang Jun, dem stellvertretenden Direktor der Entwicklungs- und Reformkommission der Stadt Shenzhen, ist das geschäftliche Umfeld ein wichtiger Bestandteil der Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität der Stadt, und Shenzhen hat die Optimierung des geschäftlichen Umfelds stets als Reformprojekt Nr. 1 betrachtet. In diesem Jahr führte Shenzhen den Umsetzungsplan für Shenzhen als Pilotstadt für die Verbesserung des innovativen Geschäftsumfelds ein und initiierte das kombinierte Hafenprogramm Greater Bay Area. Bis jetzt hat der Hafen von Shenzhen insgesamt 26 kombinierte Anlaufstellen eröffnet, die fast 90 % der Städte in der Greater Bay Area abdecken.

Shenzen hat nicht nur das Interesse von Unternehmen und Investoren geweckt, sondern auch keine Mühen gescheut, Talente zu gewinnen. Bei der Veranstaltung am 9. Dezember warben die Gäste für Shenzhen und begrüßten Unternehmer, Investoren und Wissenschaftler in einer „Roadshow". Letzten Monat kündigte die bekannte Strukturbiologin Yan Ning in Shenzhen an, dass sie ihren Lehrauftrag im Ausland aufgeben würde, um ganztägig an der Gründung der Shenzhen Medical Academy of Research and Translation mitzuarbeiten. Statistiken zeigen, dass im Jahr 2022 die Zahl der Vollzeitakademiker in Shenzhen um 12 auf 86 gestiegen ist, die Zahl der Rückkehrer aus dem Ausland um 8.384 auf mehr als 190.000 und die Gesamtzahl der hochqualifizierten Talente aus dem In- und Ausland auf 22.000.

Laut Zeng Yi, dem Vorsitzenden der China Electronics Corporation (CEC), deren Hauptsitz im vergangenen Jahr nach Shenzhen verlegt wurde, hat Shenzhen den Vorteil, dass es günstige und attraktive Bedingungen für Talente bietet. Die CEC hatte laut ihrem ursprünglichen globalen Rekrutierungsprogramm für Schulen 11.000 Stellen zu besetzen, doch es gingen fast 130.000 Bewerbungen ein, was dem Zwölffachen der offenen Stellen entsprach. „Insbesondere die Zahl der Spitzenkräfte, die sich für das Future Scientists Program bewerben, mit dem wir es hier zu tun haben, ist etwa 25–30 Mal so hoch wie die Zahl der offenen Stellen."

„Shenzhen ist der Inbegriff für die Stärke, Stabilität, Widerstandsfähigkeit und das große Potenzial der chinesischen Wirtschaft", erklärte Xue Zhandong, President des Shenzhen Meso-economy Institute. Er erklärte, Chinas Entschlossenheit, seine Öffnung auf hohem Niveau auszuweiten, werde sich nicht ändern, und die Tür zur Öffnung Chinas würde nur noch weiter geöffnet werden.

