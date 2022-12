Huison Biotech

HUISON für „Vier Erfindungen" und „Vier staatliche Patente" für Original-DHA-Milchprodukte ausgezeichnet

HUISON ist für „Vier Erfindungen" und den Erhalt von „Vier staatlichen Patenten" für seine Original-DHA-Milchprodukte ausgezeichnet worden:

1. Algenarten-Patent ZL 201710398286.7: ein Stamm von Docosahexaensäure-produzierenden Pilzen und seine Anwendung; Erhalt des Patents für die gentechnische Entwicklung von Algen in den Vereinigten Staaten und Japan;

2. Gär-Patent ZL 200910130628.2: Verfahren zur fermentativen Herstellung von DHA durch Hochdichtekultur von Schizochytrium sp;

3. Verarbeitungs-Patent ZL 201010281458.0: Mikroalgen-Vollzellpulver für eine hohe Ergiebigkeit von DHA-Milch bei Säugetieren und für das Herstellungsverfahren;

4. Zuchtpatent ZL 201810297773.9: Anwendung von Schizochytrium sp. und seine Zubereitung zur Erhöhung des DHA-Gehalts in der Milch von Wiederkäuern; Erhalt der Zuchtpatente in den Vereinigten Staaten und Australien.

Original-DHA-Reinmilch – „Ursprünglich und leicht absorbierbar"

Muttermilch ist reich an DHA, während Milch so gut wie kein DHA enthält. Daher erhöhen die meisten Molkereien den DHA-Gehalt ihrer Produkte durch den Zusatz von Fischöl oder Algenöl. Der Nachteil ist, dass es bei der Verarbeitung des Produkts leicht zu Oxidation und Ranzigwerden kommt, was zu einem fischigen und holzigen Aroma führt, das wiederum den Wohlgeschmack der Milch beeinträchtigt. Gleichzeitig haben die Oxidationsprodukte negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Verbraucher. Aus diesem Grund sind der Schutz eines komplexen Antioxidanziensystems und die Maskierung des Geschmacks erforderlich, was die Komplexität und die Kosten der Produktformulierung erhöht.

Mikroalgen-Biomasse (Schizochytrium sp.) ist ein Einzelfuttermittel, das reich an DHA ist und durch Fermentation, Abtrennung und Trocknung von Schizochytrium sp. hergestellt wird. Durch die Fütterung von Kühen mit leicht absorbierbarer Mikroalgen-Biomasse (Schizochytrium sp. HS01) von HUISON® kann der DHA-Gehalt in der Milch deutlich erhöht und stabilisiert werden, und das Verhältnis von Verhältnis von Omega-3- zu Omega-6-Fettsäuren wird verbessert, was zu einer höheren Milchqualität führt. Original DHA-Reinmilch bedeutet, dass die Milch bereits beim Melken DHA enthält. Der Prozess ähnelt dem von stillenden Müttern, die über ihre Ernährung DHA-reiche Nährstoffe zu sich nehmen, es also auf natürliche Weise aufnehmen und in Milchfett umwandeln. Weitere Studien haben gezeigt, dass sich 52,82 % der DHA in der sn-2-Position der Triglyceride befinden, ein Gehalt, der dem der Muttermilch ähnlich ist. Original DHA-Reinmilch kann zu einer Vielzahl von Milchprodukten verarbeitet werden, die in Bezug auf Aroma, Geschmack und physikalisch-chemische Eigenschaften mit herkömmlicher Milch mithalten können.

HUISON ist ein staatliches High-Tech-Unternehmen, das sich auf die mikrobielle Fermentation und die industrielle Herstellung von DHA spezialisiert hat.

