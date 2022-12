EVE Energy Co., Ltd

EVE Energy erhellt die Bühne auf der Electronica 2022

München (ots/PRNewswire)

EVE Energy Co., Ltd., („EVE"; SHE 300014), eines der weltweit führenden Unternehmen für Batterietechnologie, trat in München auf die Bühne, um auf der Messe Electronica 2022, die vom 15. bis 18. November stattfand, seine Kernprodukte und -lösungen zu präsentieren.

Die Electronica, die erstmals 1964 stattfand, ist zur weltweit führenden Messe und Konferenz für die Elektronikindustrie geworden und bietet Branchenexperten eine Plattform, um über die Entwicklung des globalen Elektroniksektors zu diskutieren.

Auf der Eletronica hat EVE vorgestellt, wie es durch seine innovative Batterietechnologie und seine integrierten Lösungen weltweit zur Energiewende und zu Kohlenstoffneutralität beiträgt. Zu den vorgestellten Produkten gehörten Batterieprodukte für Verbraucher und Energiespeicherlösungen.

EVE stellte die Anstrengungen des Unternehmens auf dem Gebiet der innovationsorientierten Entwicklung vor, während es weiterhin qualitativ hochwertige Energielösungen für Kunden in verschiedenen Branchen liefert. Die Produktreihe umfasste Lithium-Thionylchlorid-Batterien, Lithium-Mangandioxid-Batterien, Batteriekondensatoren, prismatische LFP-Zellen, prismatische NCM-Zellen, Pouch-NCM-Zellen, große zylindrische Zellen und 12-V-/48-V-Batteriesysteme.

„Im Bereich neue Energien hat Chinas Industriekette den Weg weisen können, indem das Land der Welt Produkte und Dienstleistungen in Form einer kompletten Industriekette bereitstellt", sagte Dr. Jincheng Liu, Vorsitzender von EVE. „Inmitten der aktuellen herausfordernden Umgebung wird EVE mit globalen Lieferkettenpartnern zusammenarbeiten, um unsere weltweiten Fertigungs- und Lieferservice-Kapazitäten aufzubauen, wobei wir uns auf chinesische Technologie und Lösungen stützen, um Kunden auf der ganzen Welt zu bedienen."

Auf der Eletronica standen große zylindrische Zellen im Mittelpunkt. Sie können für den Einsatz in verschiedenen Arten von Autos und SUVs für eine Reihe von Szenarien angepasst werden. Ihre Energiedichte erreicht 350 Wh/kg und sie können in nur 9 Minuten superschnell geladen werden. In der Pilotlinie von großen zylindrische Zellen von EVE sind bisher mehr als eine Millionen Exemplare mit einer insgesamt hervorragenden Qualitätsrate produziert worden. Die Einführung einer Massenproduktionslinie wird die Exzellenz und Produktkonsistenz weiter erhöhen, während das Unternehmen auch Nominierungsschreiben von der Chengdu Dayun Auto Group und der BMW Group für diese Produkte und Dienstleistungen erhalten hat.

Das Unternehmen stellte außerdem sein LFP-Batteriemodul vor. Dieses nutzt Technologie der neuen Generation, die eine längere Lebensdauer, bessere Sicherheit und eine höhere Temperaturbeständigkeit bietet. Es kann in weitläufig in verschiedenen Szenarios von Nutzfahrzeugen und Energiespeichern eingesetzt werden.

Die Lithium-Batterien von EVE haben die chinesische Auszeichnung „Einzelnes Champion-Produkt der nationalen Fertigung" erhalten. Die Verbraucherbatterieprodukte des Unternehmens decken primäre Lithium-Batterien, kleine Lithium-Ionen-Batterien und zylindrische Batterien ab. Sie dienen weltweit führenden Industrie- und Verbrauchermarken mit einer weitläufigen Verwendung in intelligenten Messgeräten, Automobilelektronik, intelligenter Sicherheit, elektronische Vernebler, Smart Wear, TWS-Kopfhörer, Elektrowerkzeuge, elektrische Zweiräder und Staubsauger.

EVE hat sich zu einem wichtigen Akteur auf dem Markt für Verbraucherbatterien entwickelt und hat den globalen Markt bisher mit 1,7 Milliarden Smart-Meter-Batterien beliefert. Das Unternehmen hat außerdem sechs Jahre in Folge die globalen Branchenumsätze und die chinesischen Branchenexporte angeführt.

EVE hat weiterhin in sein industrielles Layout investiert und Fabriken in ganz China gebaut. Das Unternehmen plant den Bau weiterer Fabriken in Ungarn, Malaysia und anderen Ländern. Es wird erwartet, dass die Produktionskapazität bis Ende 2022 rund 100 GWh erreichen und in den folgenden zwei Jahren weiter expandieren wird. Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen in den Aufbau eines neuen Forschungs- und Entwicklungszentrum investiert. Die Anlage wird die Entwicklung von Batterietechnologie für Stromversorgung und Energiespeicherung unterstützen und gleichzeitig die Innovationsfähigkeit stärken.

Weitere Informationen erhalten Sie auf EVE Energy.

Informationen zu EVE Energy

EVE Energy wurde 2001 gegründet und 2009 an der Börse von Shenzhen gelistet. Das Unternehmen hat sich rasch zu einem globalen Akteur auf dem Markt entwickelt und bietet Kerntechnologien und umfassende Lösungen für Verbraucher- und Stromversorgungsbatterien, insbesondere für das Internet der Dinge und das Energie-Internet. Derzeit hat EVE ein Forschungsinstitut mit 60 Ärzten und mehr als 3.100 interdisziplinären Forschungs- und Entwicklungsingenieuren in den Bereichen Werkstoffe, Elektrochemie, Strukturdesign und elektronisches Schaltungsdesign eingerichtet und eine umfassende Zusammenarbeit mit der Universität Wuhan, dem israelischen Unternehmen StoreDot und anderen Hochschul- und Forschungsinstitutionen für neue Materialien und Vorforschungstechnologien etabliert. Die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit von EVE hat zu mehr als 4.700 nationalen Patenten geführt, von denen vier vom staatlichen Amt für geistiges Eigentum die „Chinesischen Auszeichnung für hervorragende Patente" erhalten haben.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1962503/10ACD01B_7B4F_46D9_A386_E9B9CAFD1784.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/eve-energy-erhellt-die-buhne-auf-der-electronica-2022-301696929.html

Original-Content von: EVE Energy Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell