YuanTech Solar erreicht Meilenstein mit der ersten Lieferung seiner N-Typ-TOPCon-Module nach Europa

Shanghai, 10. März 2023 (ots/PRNewswire)

YuanTech Solar, ein neuer PV-Hersteller in China, gab vor Kurzem bekannt, dass seine N-Typ-TOPCon-Module für ein lokales gewerbliches und industrielles Dachprojekt nach Hamburg, Deutschland, geliefert werden, was als erster Auftrag in Europa einen Meilenstein darstellt.

Bei den für das Projekt zu liefernden Modulen handelt es sich um schwarze N-Typ-TOPCon-54-Zellen-Module. Die waferbasierten TOPCon-Module der M10-Serie, die modernste Modultechnologien wie Multi-Busbar, Halbzellen, zerstörungsfreies Schneiden und intelligentes Schweißen nutzen, bieten herausragende Vorteile in Bezug auf Wirkungsgrad, Degradierung, Temperaturkoeffizient und LCOE. Mit einem komplett schwarzen Erscheinungsbild, das sich perfekt in die Dächer von Gebäuden einfügt, erfüllen die Systeme die Erwartungen der Investoren an hohe Effizienz und Ästhetik und eignen sich zudem für Mainstream-Systeme und kostengünstige Logistiklösungen.

Gemäß dem vereinbarten Zeitplan für das Projekt wird YuanTech Solar die Lieferung bis Mitte März fertigstellen, während das Projekt im Mai ans Netz angeschlossen und in Betrieb genommen wird. Darüber hinaus verhandelt der PV-Hersteller mit dem Projektinvestor über einen jährlichen Beschaffungsrahmenvertrag.

Informationen zu YuanTech Solar

YuanTech Solar ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und Service von N-Typ-TOPCon-Photovoltaikprodukten der neuen Generation konzentriert. Das Unternehmen wurde im Januar 2022 gegründet und plant, 1,5 Milliarden Yuan (ca. 224 Millionen US-Dollar) in den Bau einer 5-GW-Produktionsanlage für PV-Module in Chuzhou, Provinz Anhui, zu investieren. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ein weltweit führender Anbieter von sauberer Energie zu werden, indem es einen marktorientierten Ansatz verfolgt und technologische Innovationen als treibende Kraft einsetzt, um den Wandel hin zu sauberer, kohlenstoffarmer, sicherer und effizienter Energie voranzutreiben.

