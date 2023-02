Neiman Marcus Group

Die neuen Neiman Marcus Awards for Creative Impact and Innovation feiern die Zukunft der Branche

Dallas (ots/PRNewswire)

Jonathan Anderson und Amina Muaddi werden gemeinsam mit Brunello Cucinelli, der im Jahr 2023 den Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion erhielt, ausgezeichnet.

Die Neiman Marcus Group (NMG) kündigt eine Erweiterung ihrer neu ins Leben gerufenen Plattform Neiman Marcus Awards an, die den Einfluss visionärer Führungspersönlichkeiten auf die Modebranche unterstreicht. Die Ergänzung um diese beiden Auszeichnungen zeigt die Absicht des Programms, auf die Zukunft der Branche zu blicken und gleichzeitig an das 85-jährige Erbe des Luxushändlers anzuknüpfen, das darin besteht, internationale Modekoryphäen zu ehren.

Jonathan Anderson, Creative Director von LOEWE, erhält den Neiman Marcus Award for Creative Impact in the Field of Fashion, und Accessoires-Designerin Amina Muaddi erhält den Neiman Marcus Award for Innovation in the Field of Fashion. In Anerkennung der legendären Auszeichnungen von Stanley Marcus, der es für wichtig hielt, mehrere Persönlichkeiten in einem Jahr zu ehren und oft Trendsetter an der Spitze ihrer Karriere auswählte, erweisen sich diese beiden Preisträger als dynamische Kräfte in ihrer jeweiligen Rolle. Als Teil der Awards-Plattform erhalten sie Zugriff auf die gesamte Bandbreite des Neiman Marcus Merchandising- und Marken-Marketings. Umgekehrt werden die Preisträger in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen einen einzigartigen Ausdruck ihrer Marke entwickeln, der durch exklusive Aktionen für die Kunden von Neiman Marcus verwirklicht wird.

„Mit diesen beiden neuen Auszeichnungen werden die Wegbereiter von Kreativität und Innovation im Luxussegment von heute geehrt. Wir haben uns der Revolutionierung von Luxuserfahrungen verpflichtet, und unsere Preisträger für Creative Impact und Innovation tun genau das durch ihren einzigartigen Markenausdruck", sagte Geoffroy van Raemdonck, Chief Executive Officer von NMG. „Unsere Investition in die Förderung ihrer Leistungen durch die Neiman Marcus Awards-Plattform spiegelt unser Bestreben wider, unsere Beziehungen zu Markenpartnern zu fördern und tiefe Beziehungen zu hochkarätigen Kunden zu kultivieren."

Jonathan Anderson erhielt den Neiman Marcus Award for Creative Impact in the Field of Fashion, weil er ein wichtiges Sprachrohr und eine treibende Kraft mit messbarem Einfluss für ein Traditionshaus ist. Ein Jahrzehnt nach seiner Tätigkeit bei LOEWE hat Anderson das Luxus-Modehaus neu belebt. Sein moderner Ansatz im Hinblick auf die langjährige Geschichte der Marke, gepaart mit einem neuen Bekenntnis zur Handwerkskunst, hat dem Haus kommerziellen Erfolg beschert und Anderson zu einer bedeutenden Stimme seiner Generation gemacht.

„Jonathan Andersons Leidenschaft für sein Handwerk ist außergewöhnlich. Seine Fähigkeit, Branchentrends voranzutreiben und seinen eigenen kreativen Weg zu gehen, macht ihn zu einem beispiellosen Visionär, der diese Auszeichnung sehr verdient hat", so Lana Todorovich, Chief Merchandising Officer bei Neiman Marcus. „Seine Verbindung zu Kunst und Surrealismus bietet eine kühne und erfrischende Designperspektive. Seine zum Nachdenken anregende Mode ist eine Kraft, die sowohl in der Damen- als auch in der Herrenkategorie mit einer couragierten Fähigkeit, das Unerwartete zu liefern und die Kunden zu begeistern, zum Tragen kommt."

Durch diese Plattform zur Preisverleihung wird Neiman Marcus seine laufende Partnerschaft mit LOEWE weiter ausbauen, indem das Modehaus durch besondere Aktionen und eindrucksvolle Erlebnisse gestärkt wird, um echte amerikanische Luxuskunden anzusprechen.

„Es ist eine so große Ehre, den ersten Creative Impact Award zu erhalten", so Anderson. „Ich danke Neiman Marcus für die Würdigung der großartigen Reise, die wir bei LOEWE im letzten Jahrzehnt erleben durften, und ich danke natürlich auch meinem Team. Gemeinsam haben wir es geschafft, ein über 175 Jahre bestehendes Unternehmen zu erneuern, angetrieben von einem gemeinsamen Gefühl der Neugier und der Leidenschaft für modernes Handwerk."

Als Preisträgerin des ersten Neiman Marcus Award for Innovation in the Field of Fashion verkörpert Amina Muaddi die Kraft der Kreativität und hat erfolgreich einen steilen Aufstieg in der Luxusbranche hingelegt. Ihre innovativen Schuhdesigns besitzen einen hohen Wiedererkennungswert und vereinen einzigartige Formen mit Volumen und außergewöhnlichen Materialien. Nachdem sie 2018 ihre erste offizielle Kollektion vorgestellt hatte, erkannte Neiman Marcus schnell ihr Talent und präsentierte ihre Modelinie im Herbst 2019 unter großem Beifall. Seitdem hat sich Muaddis Bedeutung für den Luxushändler mehr als verdreifacht, und ihre Verkaufszahlen steigen weiter an - ein Beleg dafür, dass sie die Beachtung und Loyalität der Kunden von Neiman Marcus gewonnen hat. Muaddi überträgt ihre eigene Energie in perfekte Entwürfe und schenkt den Kunden, die ihre Luxusstücke tragen, eine transformative Erfahrung.

„In unserer Branche ist es selten, dass eine junge Marke so schnell Erfolg hat wie Amina Muaddi", so Todorovich. „Sie hat nicht nur eine unverkennbare ästhetische und kosmopolitische Wahrnehmung entwickelt, die auf die moderne Frau zugeschnitten ist, sondern ist auch eine kompetente Führungspersönlichkeit, die bewiesen hat, dass sie in der Lage ist, eindrucksvolle Umsätze mit der Bedeutung von Innovation, Authentizität und Markenbeständigkeit in Einklang zu bringen. Durch unsere Partnerschaft sind wir unserer Rolle als Markenhersteller verpflichtet und bieten uneingeschränkten Zugang zu unserer Plattform, um ihre hervorragende Leistung zu steigern und die Skalierung ihres Unternehmens zu unterstützen."„Ich habe mich sehr über die Zusammenarbeit mit Neiman Marcus gefreut, die schon kurz nach der Präsentation meiner ersten Kollektion begann", so Muaddi. „Ihre Bereitschaft, unsere Partnerschaft schon sehr früh im Leben der Marke zu beginnen, hat uns geholfen, in den USA zu expandieren und mit ihrem beachtlichen Kundenstamm und ihrer wunderbaren Gemeinschaft in Kontakt zu treten. Seit Beginn unserer Zusammenarbeit haben sie uns enorm unterstützt, uns immer wieder wertvolle Einblicke gewährt und unser Wachstum in ihrem Kosmos gefördert. Ich freue mich, Teil dieser Familie zu sein, und wir freuen uns darauf, gemeinsam viele besondere Projekte und Erlebnisse zu schaffen!"

NMG gab zuvor bekannt, dass Brunello Cucinelli den Neiman Marcus Award 2023 for Distinguished Service in the Field of Fashion erhalten wird, in Anerkennung seines tiefgreifenden Einflusses auf die Luxus-Lifestyle-Mode und seines Engagements für den humanistischen Kapitalismus. Im Rahmen des Programms entwarf Brunello Cucinelli die Icon Collection für Neiman Marcus, die Damen- und Herrenmode, Schuhe und Taschen umfasst und ab April 2023 exklusiv in zehn Geschäften von Neiman Marcus und online erhältlich sein wird.

Die Neiman Marcus Awards werden die drei Preisträger des Jahres 2023 am 5. März während der Paris Fashion Week auszeichnen und dabei internationale Wirtschaftsführer und kreative Kräfte der führenden Markenpartner des Handelsunternehmens, frühere NM-Award-Empfänger und bekannte Persönlichkeiten der Modebranche zu einer einzigartigen Feier zusammenbringen.

Weitere Informationen zu den NM Awards finden Sie auf der Website der NM Awards und sehen Sie sich das Video der NM Awards Creative Impact and Innovation Awards an.

INFORMATIONEN ZU DEN NM AWARDS Die NM Awards sind eine neue Plattform, um bahnbrechende Koryphäen der Modebranche weltweit zu würdigen und zu fördern. Die Plattform umfasst die Rückkehr des prestigeträchtigen Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion, ein Vermächtnis, das von Carrie Marcus Neiman und Stanley Marcus vor 85 Jahren ins Leben gerufen wurde, sowie zwei neue erweiterte Kategorien: den Neiman Marcus Award for Creative Impact in the Field of Fashion und den Neiman Marcus Award for Innovation in the Field of Fashion.

Der Distinguished Service Award wurde bereits an über 150 Koryphäen der Luxusmodebranche verliehen, darunter Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Grace Kelly, Karl Lagerfeld, Miuccia Prada, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Carolina Herrera, Estée Lauder und Baccarat, um nur einige zu nennen.

Die Neuauflage der Auszeichnungen ist eine Erweiterung der Wachstumsstrategie des Unternehmens, die darauf abzielt, Luxuserfahrungen zu revolutionieren. Damit werden Markenpartner gewürdigt, die das Interesse an NMGs innovativem Ansatz im Einzelhandel und dem zielgerichteten Bemühen, positive Impulse zu setzen, teilen. Als Beziehungsgeschäft verkörpert die Award-Plattform das differenzierte Geschäftsmodell des Unternehmens, das Markenpartner auf völlig neue Weise mit Kunden im Luxussegment in Verbindung bringt.

INFORMATIONEN ZUR NEIMAN MARCUS GROUP (NMG) Die Neiman Marcus Group ist ein Beziehungsunternehmen, das bei allem, was wir für unsere Kunden, Mitarbeiter, Markenpartner und Gemeinden tun, mit Liebe vorgeht. Unsere Tradition der kontinuierlichen Innovation und unsere Kultur der Verbundenheit leiten unsere Roadmap zur Revolutionierung von Luxuserlebnissen. Als einer der größten Mehrmarken-Luxuseinzelhändler in den USA mit den begehrtesten Markenpartnern der Welt bieten wir außergewöhnliche Produkte und intelligente Dienstleistungen, die durch unsere Investitionen in Daten und Technologie ermöglicht werden. Mit dem Fachwissen unserer mehr als 10.000 Mitarbeiter bieten wir ein personalisiertes Luxuserlebnis über unsere drei Kanäle: Ladengeschäft, Online und Fernverkauf. Unsere NMG|Way-Kultur, die von unseren Mitarbeitern getragen wird, vereint individuelle Talente zu einer kollektiven Stärke, die das Leben außergewöhnlich macht. Zu unseren Vorzeigemarken gehören Neiman Marcus und Bergdorf Goodman. Weitere Informationen finden Sie unter neimanmarcusgroup.com.

INFORMATIONEN ZU LOEWE Das Unternehmen wurde 1846 in Spanien gegründet und gehört seit mehr als 176 Jahren zu den bedeutendsten Luxushäusern der Welt. Die seit 2013 unter der kreativen Leitung von Jonathan Anderson stehende Marke schlägt nun ein neues Kapitel auf und präsentiert sich der Welt als ein Haus, das sich auf Handwerk und Kultur konzentriert. Dies zeigt sich in einem intellektuellen und dennoch verspielten Ansatz in der Mode, einem kühnen und lebhaften spanischen Lebensstil und einer unvergleichlichen Expertise im Umgang mit Leder.

INFORMATIONEN ZU AMINA MUADDI Amina Muaddi ist eine internationale Marke für Luxus-Accessoires, die 2018 vom gleichnamigen jordanisch-rumänischen Designer gegründet wurde. Die in Paris entworfenen und in Italien gefertigten Kollektionen von Muaddi vereinen jahrhundertealte Schuhmacherkunst mit einer modernen, internationalen Modevision, bei der zeitlose Qualität auf topaktuelles Design trifft. Amina Muaddi erweitert die Schuhkollektion der Frau von heute, indem sie originelle und wiedererkennbare Formen in ihren Schuhen entwirft. Von den treuen Stammkunden der Marke bis hin zu deren Einfluss auf die Popkultur mit Kollaborationen von Wolford, AWGE, Film- und Fernsehmode mit herausragenden Momenten in HBOs Euphoria und Insecure, expandiert die Marke 2020 auch in die Segmente Handtaschen und 2021 in den Bereich des maßgefertigten Schmucks. Die Schuhe und Accessoires von Amina Muaddi schmücken viele der berühmtesten Persönlichkeiten der Welt, wie Rihanna, Serena Williams, Dua Lipa, Julianne Moore oder Beyoncé und viele andere.

