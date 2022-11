VeChain Foundation

VeChain - Führend in der digital-nachhaltigen Revolution mit PoA2.0

San Marino (ots/PRNewswire)

Die VeChain Foundation, die die weltweit führende Blockchain für Unternehmen, VeChainThor, verwaltet, ist stolz bekanntzugeben, dass das erfolgreiche Upgrade „Proof of Authority 2.0" (PoA2.0) am 17. November um 8:10 GMT (Block 13815000) stattgefunden hat.

PoA2.0 ist ein Upgrade auf Protokollebene, das ein Finality Gadget einführt und die Sicherheit verbessert. Dieses Gadget stellt sicher, dass VeChainThor in globalem Maßstab funktioniert und gleichzeitig das Risiko eines Datenverlusts völlig ausschließt, sodass die Anforderungen der Kunden in der realen Welt erfüllt werden.

PoA 2.0 – Lösung der wichtigsten Trade-Offs

Nach jahrelanger Entwicklungsarbeit ist es dem von Experten geleiteten VeChain-Entwicklungsteam gelungen, die Stärken der beiden wichtigsten Blockchain-Architekturen, Nakamoto und Byzantine Fault Tolerance (BFT), zu kombinieren und gleichzeitig ihre Schwächen zu beseitigen.

Diese „Schwächen" erfordern die Wahl zwischen Skalierbarkeit und Geschwindigkeit oder absoluter Finalität – eine mathematische Konsequenz des kryptografischen Charakters von Blockchains.

Mit dem Finality Gadget wird sichergestellt, dass VeChain die strengen globalen Datenschutzbestimmungen erfüllt und gleichzeitig die Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit bietet, die die Realwirtschaft verlangt.

VeChainThor – Führend in der digital-nachhaltigen Revolution

Mit dem Upgrade macht VeChain einen großen Schritt in Richtung seiner globalen Ambitionen, den digitalen Wandel in den Bereichen Nachhaltigkeit, Kohlenstoffmanagement und in verschiedenen Branchen wie Medizin, Lieferkette und Logistik, Finanzen, Energie und mehr zu unterstützen.

Durch den Einsatz von Blockchain zur Synthese riesiger Mengen von Industriedaten steigert VeChainThor die Effizienz und Transparenz drastisch und ermöglicht die Automatisierung von Prozessen mithilfe der Smart-Contract-Technologie.

Letztendlich baut VeChain ein Ökosystem mit Anreizen auf, das die Teilnehmer belohnt und sie so zu umweltfreundlichem Handeln anregt. Die VeChainThor-Blockchain sorgt für Transparenz im gesamten Produktionsprozess von Gütern, von den dazugehörigen Lieferketten bis hin zum Recycling, und legt damit den Grundstein für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft.

Innovation ist kein Fremdwort

Neben PoA2.0 hat die VeChain Foundation viele Tools entwickelt, um die Hürden bei der Einführung in der Praxis zu überwinden. Beispiele hierfür sind:

Gebührendelegation: Ein Dienst auf Protokollebene, der es Managern von dezentralen Anwendungen ermöglicht, die Transaktionsgebühren der Nutzer zu finanzieren. In der Praxis bedeutet dies, dass Einzelpersonen dApps nutzen können, ohne selbst mit Kryptowährungen umgehen zu müssen, wodurch eine große Hürde bei der Akzeptanz beseitigt wird.

Transaktionskostenstabilität: Mit dem Zwei-Token-Modell von VeChain können die Gaskosten dynamisch angepasst werden. Für die Nutzerinnen und Nutzer bedeutet dies, dass die Nutzungskosten vorhersehbar, niedrig und stabil sind. Damit ist ein zentrales Problem für die Akzeptanz in der realen Welt gelöst, ein zentrales Anliegen von Unternehmen und ein häufiges Problem bei Blockchains wie Ethereum, Bitcoin und anderen.

Multi-Task-Transaktionen: Mit VeChain kann eine „Transaktion" (ein Datenpaket, das an das Netzwerk gesendet wird) mehrere „Klauseln" enthalten, also Transaktionen innerhalb von Transaktionen. Dieser Ansatz ist günstiger, effizienter und schneller als der anderer Netzwerke. Für Unternehmen sind Effizienz und Zeitaufwand ein zentraler Aspekt.

VeChainThor – Die Zukunft von Blockchain

Im Zeitalter von Big Data wird Vertrauen das A und O sein. Transparente, unabhängig überprüfbare und sofort verfügbare Informationen sind ein zentraler Grundsatz der Nachhaltigkeitsrevolution, und die öffentliche Blockchain ist für die Umsetzung dieser Ziele unerlässlich.

VeChainThor arbeitet weiter an seiner Mission, intelligentere Industrien, echte Nachhaltigkeit und die Kreislaufwirtschaft zu fördern. VeChainThor ist die Zukunft der öffentlichen Blockchain.

