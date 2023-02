Der Flink Städtevergleich

Flink SE

Flink teilt spannende Daten zum Konsumverhalten - von verrückten Energydrink-Zahlen bis hin zu Protein- & Snack-Monaten

Vegane Produkte auf dem Vormarsch... Soweit, so klar. Aber welche Stadt hat den höchsten Hunde- und Katzennahrung-Verbrauch?

Köln konsumiert die meisten "deutschen" Produkte, wie Wurst und Bier

Typisch deutsche Produkte: Brot, Bier und Wurst. Wo sind sie am beliebtesten?

Deutschland ist bekannt für seine Liebe zu Wurst, Bier und frisch gebackenem Brot. Aber welche Großstadt ist die größte Verbraucherin in diesen Kategorien?

In Köln ist die Wurst Königin. Die Stadt ist der größte Pro-Kopf-Verbraucher von Wurst im Vergleich zu allen anderen deutschen Großstädten. Aber das ist nicht alles: Köln führt auch beim Bierabsatz mit großem Abstand. Die Stadt hat einen deutlich höheren Verbrauch pro Kopf als Hamburg, Berlin und München.

Wenn es um frisch gebackenes Brot geht, ist Hamburg unser Gewinner. Die Hamburger haben eine klare Vorliebe für Weizenbrötchen der Bäckerei "Junge". Es wird dort sogar 4,5 Mal häufiger verkauft als jedes andere frische Brot in unserem Sortiment.

München scheint lokale Produkte zu bevorzugen. Dort ist der meistverkaufte Softdrink "Paulaner Spezi" und das beliebteste Bier, surprise: Augustiner Hell.

Energieschub: Wer greift zu Kaffee, Energydrinks oder Vitamin C?

Wir alle brauchen ab und zu einen Energieschub, egal ob durch Kaffee, Energydrinks oder Vitamin C. Aber augenscheinlich haben Energydrinks die Nase vorn. Tatsächlich ist der durchschnittliche Umsatz mit diesen 11 Mal höher als mit Kaffee und auch hier hat Köln wieder die Nase vorn, dort liegt der Pro-Kopf-Verbrauch sogar 50% über dem Durchschnitt aller anderen deutschen Großstädten. Aber aufgepasst, alleiniger Champion und sehr treuer Kunde ist ein Offenbacher, mit 294 bestellten Effect Energy Drinks liegt er ganz vorn. Auf den gesunden Energieschub setzen viele Berliner, unsere größten Abnehmer von Vitamin-C-Präparaten. Egal ob es darum geht, für das Feiern oder die Arbeit gestärkt zu sein, die Deutschen wissen, wie man sich wach hält!

Vegane Produkten liegen im Trend: Deutschland führt in Europa

In Deutschland wächst die Nachfrage nach veganen Produkten im Vergleich zu unseren anderen Märkten Frankreich und den Niederlanden deutlich stärker. Mit 53% Anteil an alternativen Milchbestellungen sind die Deutschen in diesem Bereich an der Spitze. Berlin und Hamburg kämpfen um die Krone als veganste Stadt, wobei Berlin einen Etappensieg feiert, da 59% der Milchbestellungen hier aus alternativen Quellen stammen. Der Stadtteil Prenzlauer Berg in Berlin setzt sich dabei besonders hervor, 63% aller Milchbestellungen sind vegan.

Die haustier-freundlichsten Städte Deutschlands

In Deutschlands Städten geht es tierisch zur Sache: Köln und Berlin liefern sich ein Kopf an Kopf Rennen um den Titel der haustierfreundlichsten Stadt.

Wenn wir genauer hingucken, zeichnet sich ein deutlicher Unterschied ab: In Köln sind Nassfutterprodukte der Marke Felix die beliebtesten in der Kategorie Katze. Bei Hunden hingegen dreht sich alles um das Thema Geflügel.

Ein starker Trend: Fitnessnahrung in deutschen Städten

Während Fitnessnahrung gerade einen großen Hype erlebt, ist ihr Verzehr bei unseren Kund*innen am höchsten im Sommer, mit einem Höhepunkt im Monat August. Im Gegensatz dazu erreicht der Verzehr von süßen und salzigen Snacks sein Maximum im März und sinkt im August. Dies zeigt, dass wohl die Fitness Vorsätze unserer Kund*innen wohl mit Verspätung umgesetzt werden.

Frankfurt sticht hier heraus, denn dort ging der Snack-Konsum im Sommer um 30% zurück und der Protein-Konsum stieg im Vergleich zum Jahresanfang um 160% an. Wow!

Über Flink:

Flink hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen Zeit zurückzugeben. Verbraucher*innen können über die Flink App oder den Flink-Webshop Lebensmittel bestellen und bekommen diese in wenigen Minuten mit E-Bikes geliefert. Flink bietet ein breites Sortiment an Top-Marken und qualitativ hochwertigen, frischen Lebensmitteln. Flink ist derzeit eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa und liefert aus rund 200 Hubs in ca. 100 Städte Deutschlands, Frankreichs und der Niederlande.

Mehr Informationen auf goflink.com. Flink's Dir!

