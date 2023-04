NSUS Malta Ltd.

Till Lindemann wirbt für GGPoker

In einem poetischen Kurzfilm tritt der Sänger/Dichter gegen sich selbst an - begleitet von einem bisher unveröffentlichten Gedicht

Im November vergangenen Jahres hat GGPoker.de eine Lizenz für den deutschen Markt erhalten - jetzt wirbt die Online-Plattform mit einem poetischen Kurzfilm für ihr Angebot. Star des Spots ist der Sänger/ Dichter Till Lindemann.

GGPoker und die Kreativagentur Hello White Parrot inszenieren ihn in cineastischen Bildern, wie er - den inneren Kampf austragend - gegen sich selbst und die Facetten seiner Persönlichkeit antritt. Als Voice Over kommt ein unveröffentlichtes Gedicht von Till Lindemann zum Einsatz.

Sven Stiel, Marketing Director von GGPoker, war es wichtig, in dem Spot die Faszination und die Kraft des Pokerspiels zu zeigen. "Poker ist ein Spiel, bei dem man enorm viel fürs Leben lernt. Wer pokert, stärkt seine Persönlichkeit und kann andere Menschen besser lesen und verstehen. Wir freuen uns, dass wir mit Till Lindemann einen so starken und faszinierenden Protagonisten gefunden haben, der seine ganz eigene Interpretation dieser Fähigkeiten mit einbringt.

Zudem ist die Leistung von Specter Berlin weit über das erhoffte Maß hinaus gegangen, so dass letztlich alle Beteiligten mit dem Ergebnis sehr glücklich sind", so Stiel.

Entstanden ist der Film unter der Regie von Specter Berlin, der unter anderem für seine Musikvideos für Bushido, Sido und Rammstein bekannt ist. Die Produktion übernahm Before 9 Productions, die Co-Produktion lag bei Umlautfilms.

"Wie bei einer guten Poker-Partie sind bei diesem Projekt genau die richtigen Faktoren zusammengekommen: außergewöhnliche Charaktere, die richtigen Karten und die nötige Portion Glück", sagt Florian Pagel, Geschäftsführer der Kreativagentur Hello White Parrot, Hamburg.

Der 3:45-Minüter ist ab sofort auf YouTube zu sehen. Darüber hinaus gehören flankierende Poker Turnier-Promotions bei Registrierung auf ggpoker.de zur Medien-Kampagne, die insgesamt ein siebenstelliges Budget umfasst.

Über GGPoker

GGPoker wurde 2017 entwickelt und steht Usern als App zur Verfügung - die Anwendung ist für die Nutzung auf Tablet und Smartphone optimiert. Als offizieller Partner der WSOP Las Vegas ist GGPoker die direkteste Verbindung zur Weltbühne des Poker. GGPoker gehört zur international agierenden NSUS Group mit Hauptsitz in Kanada und ist 2022 mit global 2.2 Milliarden Spielrunden zum weltgrößten Pokerraum avanciert.

