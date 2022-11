Korea Cosmetic Industry Institute

„Tatkräftige Unterstützung für K-Beauty-Marken, um sich in Überseemärkten zu etablieren" Korea Cosmetic Industry Institute veranstaltete die K-Beauty Brands Show 2022

Vorstellung der aktuellen Trends bei K-Beauty und neue Möglichkeiten für die Erschließung von Überseemärkten im Community House Masil am 25. November

Ein Event, das Einblicke in die aktuellen Trends bei K-Beauty und Möglichkeiten für die Erschließung von Überseemärkten bot.

Das Korea Cosmetic Industry Institute (Vorsitzender Lee Jae-ran) veranstaltete am 25. November ab 17:00 Uhr die K-Beauty Brands Show 2022 (im Folgenden „K-Beauty Brand Show") im Community House Masil in Jung-gu, Seoul.

Die K-Beauty Brand Show, die vom Korea Cosmetic Industry Institute organisiert und vom Ministerium für Gesundheit und Soziales gesponsert wurde, ist der erste Schritt, um die neuesten Trends und die Kultur von K-Beauty zu präsentieren und Wege zu finden, wie K-Beauty-Marken in Überseemärkte vordringen können. An der Veranstaltung nahmen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sowie Experten aus der Beauty-Branche teil, u. a. der Vizeminister für Gesundheit und Soziales, der Vorsitzende des Korea Cosmetic Industry Institute und Vertreter von K-Beauty-Marken.

Die Veranstaltung umfasste das Pre-Meeting, die Ernennung der K-Beauty-Botschafterin, die Unterzeichnung der Absichtserklärung und die feierliche Vorstellung sowie das After-Event mit der K-Beauty-Trend-Show und der Abendgala. Insbesondere die K-Beauty-Trend-Show, die um 18.00 Uhr begann, bot einen Einblick in die Trends bei K-Pop und K-Beauty durch [NewJeans-Make-up] vom Visagisten Lee Hyeon-jong und [Idol-Haarstyling] vom stellvertretenden Leiter Jeong Eun-hye des Chahong Ardor Cheongdam Store. Darüber hinaus boten 13 K-Beauty-Marken der nächsten Generation, die über hochwertige Produkte und einen hohen Wiedererkennungswert verfügen, wie z. B. Juno Hair, AGE 20's, LUNA, Chahong und Dashing Diva, zahlreiche Attraktionen wie Make-up-Vorführungen, Haartrend-Shows, individuelle Make-up-Vorführungen und Styling-Shows. Außerdem wird Yubin von Wonder Girls bei einer Ernennungsfeier zur K-Beauty-Botschafterin ernannt, um den weltweiten Bekanntheitsgrad von K-Beauty-Marken zu steigern.

Der Vorsitzende Lee Jae-ran vom Korea Cosmetic Industry Institute sagte: „Der Zweck dieser Veranstaltung ist es, einen Weg für K-Beauty zu bereiten, um sich in den USA und in Europa jenseits von Asien etablieren zu können"; und bringt so folgenden Wunsch zum Ausdruck: „Wir werden uns nach besten Kräften bemühen, den Status von K-Beauty weltweit zu stärken, indem wir Möglichkeiten für K-Beauty-Marken vorbereiten, sich in Überseemärkten zu etablieren und indem wir viel Unterstützung bieten, während wir kontinuierlich erstklassige nationale Unternehmen für Schönheitsprodukte erkunden."

