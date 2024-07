Full-Life Technologies Limited

Full-Life Technologies und SK Biopharmaceuticals schließen Lizenzvereinbarung für neuartiges Therapeutikum zur Behandlung mehrerer solider Tumore

Full-Life Technologies besiegelts $571,5 Millionen-Vertrag mit SK Biopharmaceuticals zur Lizenzierung und Weiterentwicklung des radiopharmazeutischen Wirkstoffs FL-091" von Full-Life zu einem innovativen Krebsmedikament für den weltweiten Markt

Full-Life Technologies ("Full-Life"), ein voll integriertes globales Radiotherapeutika-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es eine Lizenzvereinbarung mit SK Biopharmaceuticals, einem globalen Biotech-Unternehmen, für exklusive weltweite klinische Forschungs-, Entwicklungs-, Herstellungs- und Vermarktungsrechte für Full-Lifes radiopharmazeutischen Wirkstoff "FL-091", der auf Neurotensin-Rezeptor 1 (NTSR1) positive Krebsarten abzielt, abgeschlossen hat.

Dieses Lizenzabkommen im Wert von 571,5 Millionen US-Dollar beinhaltet eine Vorauszahlung sowie Entwicklungs- und Vermarktungsmeilensteine, die von den Lizenzgebühren getrennt sind. Im Rahmen der Vereinbarung wird SK Biopharmaceuticals das gegen NTSR1 gerichtete Radionuklid-Drug-Conjugate (RDC)-Programm FL-091 einlizenzieren, um es als innovatives Medikament gegen Krebs zu entwickeln und zu vermarkten.

FL-091 ist ein niedermolekularer Radioligandenvektor, der eine gezielte Strahlentherapie auf Krebszellen ausüben soll, indem er spezifisch an NTSR1 bindet, ein Rezeptorprotein, das in verschiedenen Arten von soliden Tumoren, einschließlich Darmkrebs, Prostatakrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs, selektiv überexprimiert ist.

SK Biopharmaceuticals hat außerdem ein Erstverhandlungsrecht für die Lizenzierung anderer vorausgewählter RDC-Programme von Full-Life.

Lanny Sun, Chief Executive Officer von Full-Life, sagte: "Diese Vereinbarung mit SK Biopharmaceuticals unterstreicht das Potenzial von FL-091, die Krebsbehandlung voranzutreiben, und zeigt das unerschütterliche Engagement von SK Biopharmaceuticals, ein Onkologiegeschäft rund um medizinische Innovationen aufzubauen. Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit mit SK Biopharmaceuticals und darauf, ihre Expertise und Ressourcen zu nutzen, um die radiopharmazeutische Therapie voranzutreiben. Die Vereinbarung steht im Einklang mit unserer strategischen Vision, globale Partnerschaften zu fördern und einen bedeutenden Einfluss auf Patienten weltweit auszuüben.

Donghoon Lee, Chief Executive Officer und Präsident von SK Biopharmaceuticals, sagte: "Die Lizenzvereinbarung mit Full-Life bringt nicht nur die beiden Unternehmen näher zusammen für zukünftige Kooperationen im am schnellsten wachsenden Biotech-Sektor, sondern vor allem auch SK Biopharmaceuticals auf dem Weg zu einem 'Big Biotech' voran. Seit der Einführung der strategischen Roadmap des Unternehmens für den Einstieg in die Radiopharmazie im vergangenen Jahr sind wir auf dem richtigen Weg zu unserem angestrebten Ziel. Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr weitere Geschäftspläne für die radiopharmazeutische Therapie (RPT) vorstellen und umsetzen werden und die klinische Entwicklung und Vermarktung in naher Zukunft aktiv vorantreiben werden, um Behandlungsmöglichkeiten zu bieten und weltweit neue Werte zu schaffen."

Über FL-091

FL-091 ist ein neuartiger niedermolekularer Radioligandenvektor, der auf NTSR1-positive solide Tumore abzielt. Eine Überexpression von NTSR1 wurde mit dem Fortschreiten der Krankheit bei verschiedenen Krebsarten in Verbindung gebracht, darunter Darm-, Brust-, Bauchspeicheldrüsen- sowie Kopf- und Halskrebs. Die FL-091-Radioliganden haben in präklinischen Studien günstige Biodistributionsprofile und eine erhöhte Bindungsaffinität zu NTSR1 sowie eine vielversprechende Antitumoraktivität gezeigt. Die Entwicklung des Alpha-Emitter-Therapiekandidaten 225Ac-FL-091, der auf NTSR1-positive Tumore abzielt, ist derzeit im Gange.

Informationen zu Full-Life Technologies

Full-Life Technologies ("Full-Life") ist ein voll integriertes, weltweit tätiges Radiotherapeutik-Unternehmen mit Niederlassungen in Belgien, Deutschland und China. Unser Ziel ist es, die gesamte Wertschöpfungskette der radiopharmazeutischen Forschung und Entwicklung, Produktion und Kommerzialisierung zu beherrschen, um den Patienten klinische Vorteile zu bieten. Das Unternehmen ist bestrebt, die grundlegenden Herausforderungen der Radiopharmazie von heute zu bewältigen, indem es Pionierarbeit in der innovativen Forschung leistet, welche die Behandlungen von morgen prägen wird. Wir sind ein Team von dynamischen Unternehmern und erfahrenen Wissenschaftlern mit nachgewiesener Erfolgsbilanz in den Biowissenschaften sowie in der Radioisotopenforschung und klinischen Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Full-Life unter www.full-life.com.

Über SK Biopharmaceuticals

SK Biopharmaceuticals konzentriert sich auf die Erforschung, Entwicklung und Kommerzialisierung von Behandlungen für Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) und der Onkologie. 2017 richtete SK Biopharmaceuticals ein Forschungszentrum ein, um seine Expansion in die Onkologie durch Forschungs- und Entwicklungsbemühungen zu beginnen.

SK Biopharmaceuticals ist das erste und einzige koreanische Unternehmen, das eigenständig ein Medikament gegen Anfallsleiden, Cenobamat (Markenname: XCOPRI®) Seit der Markteinführung in den USA im Jahr 2020 wurden weltweit mehr als 100.000 Patienten mit Cenobamat behandelt, das von SK Biopharmaceuticals und seiner US-Tochtergesellschaft SK Life Science, Inc. entwickelt wurde. Cenobamate hat sich erfolgreich in fünf wichtigen Regionen etabliert: Nordamerika, Europa, Asien, Mittel- und Südamerika sowie der Nahe Osten und Nordafrika.

Das Unternehmen verfügt außerdem über eine Pipeline von acht Wirkstoffen in der Entwicklung für ZNS-Erkrankungen und Onkologie. Darüber hinaus konzentriert sich SK Biopharmaceuticals auf die Entdeckung neuer Behandlungsmethoden in der Onkologie. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von SK Biopharmaceuticals unter www.SKBP.com/eng und auf der Website von SK Life Science unter www.SKLifeScienceInc.com.

