Metasight-Lösung von Unilumin trägt zu Marokkos Erfolg bei der Weltmeisterschaft 2022 bei

Im Viertelfinale der Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar, das am 10. Dezember stattfand, besiegte Marokko Portugal mit einem Tor. Es ist das erste Mal, dass Marokko in die Top 4 aufgestiegen ist. Ein neuer historischer Moment für die afrikanischen Länder.

Marokko hatte schon immer eine starke, wettbewerbsfähige Mannschaft. Obwohl Marokko in den letzten 20 Jahren nicht an der Weltmeisterschaft teilgenommen hat, hat es nie aufgegeben, ein gut ausgestattetes Fußballsystem und eine gute Infrastruktur aufzubauen. Für Fouzi Lekjaa, den Präsidenten des marokkanischen Fußballverbands, sind die Spielfeldeinrichtungen ein wichtiger Bestandteil seiner „Dreieckstheorie", die die Bedeutung von Einrichtungen, Talenten und qualifiziertem Personal für die Entwicklung des Fußballs hervorhebt.

Unter den Einrichtungen sind spezielle LED-Anzeigen mittlerweile ein Muss für die Anzeige von Informationen über Spiele und die Übertragung von Spielen in Stadien geworden. Es wird berichtet, dass Marokko die LED-Banden von der Unilumin Group, einem chinesischen LED-Hightech-Unternehmen, in Großstadtstadien wie dem Stade Municipal de Berkane, dem Stade Belvédère, dem Stade El Abdi und dem Complexe OCP eingeführt hat.

Die digitalen LED-Banden bieten zwei wichtige Vorteile: einen funktionalen und einen kommerziellen Vorteil. In Bezug auf den funktionalen Aspekt bestehen Unilumins Sport-LED-Banden aus einer speziellen Schutzabdeckung, die nicht nur den stabilen Betrieb des Bildschirms selbst bei sehr intensiven Stößen gewährleisten kann, sondern auch den Aufprall effektiv abschwächt, um die Spieler vor Verletzungen zu schützen. Darüber hinaus zeichnen sich die wasserfesten Displays durch leuchtende Farben und eine stabile Leistung aus und schaffen eine beeindruckende Atmosphäre für Spieler und Zuschauer. Was den kommerziellen Wert betrifft, so dienen die Banden als hervorragende Plattform für Sponsoren, TV-Sender und Turnierpartner, um Werbung für ihre Marken zu machen und die Spielatmosphäre und den Ligabetrieb der marokkanischen Mannschaft sowohl technisch als auch taktisch zu verbessern.

Unilumin lieferte die LED-Anzeigetafel für die Weltmeisterschaft in Katar im Lusail-Stadion, in dem das Endspiel stattfinden wird. Die Fachleute und die hochwertigen Dienstleistungen von Unilumin wurden von den Kunden sehr gelobt.

Die 2004 gegründete Unilumin Group Co. Ltd. wurde 2011 erstmals an der Börse von Shenzhen notiert. Sie wurde mit dem ersten Platz des staatlichen Preises für wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt ausgezeichnet und vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie zum Einzelprodukt-Champion in der Fertigungsindustrie ernannt. Darüber hinaus belegt das Unternehmen weltweit den ersten Platz in der Branche, was den Verkaufswert und das Verkaufsvolumen von LED-Anzeigeprodukten angeht.

