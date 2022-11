PMB-Alcen; CERN; Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV)

CHUV, CERN und THERYQ bündeln ihre Kräfte für eine Weltneuheit in der Krebs-Strahlentherapie

Das Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) in Lausanne (Schweiz), das Europäische Labor für Teilchenphysik (CERN) und THERYQ (ALCEN Group) haben eine Vereinbarung über die weltweit erstmalige Entwicklung eines revolutionären FLASH-Strahlentherapiegeräts unterzeichnet, das sehr energiereiche Elektronenstrahlen (VHEE) zur Behandlung von Krebsarten einsetzt, die gegen herkömmliche Behandlungen resistent sind. Das Gerät, das auf der CERN-Technologie basiert, wird im CHUV installiert.

Diese Entwicklung stellt eine sehr wichtige Hoffnung dar, die Wirksamkeit der Strahlentherapie zum größtmöglichen Nutzen der Patienten zu erhöhen. Durch die Verkürzung der Bestrahlung auf wenige Millisekunden reduziert die FLASH-Strahlentherapie die Nebenwirkungen erheblich und erhöht gleichzeitig die Wirksamkeit gegen den Tumor.

Das Programm profitiert von der vorherigen finanziellen Unterstützung der ISREC-Stiftung in Partnerschaft mit der Biltema-Stiftung, die dieses Projekt durch eine exklusive Spende von 25,8 Millionen SFr. ermöglicht.

Die dreiteilige Vereinbarung umfasst die Zusammenarbeit bei der Entwicklung, der Planung, der Einhaltung der Vorschriften und dem Bau des weltweit ersten Strahlentherapiegeräts, das die FLASH-Technik mit sehr energiereichen Elektronen nutzt. THERYQ, Teil der ALCEN Healthcare Division, wird dieses einzigartige Gerät herstellen, das einen kompakten Linearbeschleuniger auf Basis der CERN-Technologie verwendet. Im CHUV wird ein spezieller Bunker für diese Technologie gebaut.

Es wird erwartet, dass das Gerät innerhalb von zwei Jahren einsatzbereit ist. Die ersten klinischen Versuche sind für 2025 geplant.

Eine Vorabspende in Höhe von 25,8 Millionen Schweizer Franken

Diese bedeutende Entwicklung ist Teil der Fortsetzung des innovativen klinischen Transferprogramms FLASH-Strahlentherapie, das 2020 zwischen dem CERN und dem CHUV initiiert wurde. Die aktuelle Phase wird durch eine Vorfinanzierung der ISREC-Stiftung ermöglicht, die im Juni 2021 bekannt gab, dass sie das Projekt mit einer Spende der Biltema-Stiftung in Höhe von 25,8 Millionen SFr. unterstützen wird. Auch die Stiftungen ISREC und Biltema haben die ersten Phasen des FLASH-Programms mit einem ersten Beitrag von 1 Million SFr. unterstützt.

CHUV leistet Pionierarbeit bei der FLASH-Strahlentherapie

Die Strahlentherapie ist neben der Chemotherapie, Operationen und der Immuntherapie eine der wichtigsten Formen der Krebsbehandlung. Gegenwärtig ist ein Drittel der Krebsarten resistent gegen die herkömmliche Strahlentherapie. Die Forschung konzentriert sich auf die Entwicklung einer wirksameren Strahlentherapie, die von den Patienten besser vertragen werden kann.

In diesem Zusammenhang haben der Leiter der Abteilung für Strahlenonkologie am CHUV, Professor Jean Bourhis, und sein Team die Methode namens FLASH entwickelt, die in präklinischen Tierstudien beeindruckende Ergebnisse erzielt hat. Im Hinblick auf den klinischen Transfer wurde im Rahmen eines 2020 am CHUV gestarteten Pilotprojekts ein erster Prototyp namens FLASHKNiFE installiert, der von THERYQ hergestellt wird und die FLASH-Behandlung von bis zu 3 cm tiefen Tumoren ermöglicht.

Der heutige Meilenstein stellt einen wichtiger Schritt nach vorn dar. Durch die Integration der innovativen, vom CERN entwickelten kompakten Linearbeschleunigertechnologie wird das von THERYQ hergestellte FLASHDEEP-Tool Elektronenstrahlen mit sehr hoher Energie (VHEE) von 100 bis 200 MeV verwenden, die 10- bis 20-mal stärker sind als die von FLASHKNiFE. Diese zusätzliche Leistung ermöglicht die FLASH-Behandlung aller Arten von Krebs bis zu einer Tiefe von 20 cm.

CERN, von der Grundlagenforschung zu bahnbrechenden Technologien

CERN hat sich der Herausforderung gestellt, eine hohe Dosis hochenergetischer Elektronen in weniger als 100 Millisekunden zu erzeugen, wie sie für die FLASH-Strahlentherapie erforderlich ist, indem es einen einzigartigen Beschleuniger auf der Grundlage der CLIC-Technologie (Compact Linear Collider) entwickelt hat. Er wird Elektronen beschleunigen, um Tumore bis zu einer Tiefe von 20 cm zu behandeln, und ist kompakt genug, um in einem typischen Krankenhaus untergebracht zu werden.

Die VHEE-FLASH-Technologie hat mehrere Vorteile. Hochenergetische Elektronen können in einer Weise fokussiert und ausgerichtet werden, wie es mit Röntgenstrahlen kaum möglich ist, und Strahlentherapiegeräte, die auf CERNs Elektronenbeschleunigertechnologie basieren, werden wesentlich kompakter und kostengünstiger als derzeitige Therapieanlagen auf Protonenbasis sein.

THERYQ, ein führendes Medizintechnikunternehmen für die FLASH-Strahlentherapie

THERYQ, ein Spin-off von PMB-ALCEN, ist ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Strahlentherapiegeräten mit Linearbeschleunigern spezialisiert hat

Von den ersten Studien zum FLASH-Effekt im Jahr 2013 bis zum ersten erfolgreich behandelten Patienten mit Hautkrebs im Jahr 2019 hat THERYQ die Entwicklung der FLASH-Therapie unterstützt, insbesondere durch eine langjährige Partnerschaft mit dem CHUV. Das Unternehmen hat FLASHKNiFE für die externe oder intraoperative FLASH-Strahlentherapie (10 MeV) zur Behandlung von oberflächlichen oder flachen Tumoren (bis zu 3 cm) entwickelt.

FLASHDEEP, das in Zusammenarbeit mit dem CHUV und dem CERN entwickelt und von THERYQ hergestellt wurde, wird das erste Gerät sein, das in der Lage ist, jede Art von soliden Tumoren bis zu einer Tiefe von 20 cm mit der VHEE-FLASH-Technologie zu behandeln. Dieses Gerät hat das Potenzial, den Einsatz der Strahlentherapie in der Onkologie zu erweitern und neue Behandlungsmöglichkeiten für Krebspatienten zu erschließen sowie die Behandlungskosten zu senken.

Nach der Auslieferung der ersten Einheit an CHUV wird THERYQ FLASHDEEP in seine eigene Produktpalette aufnehmen.

Prof. Philippe Eckert, Generaldirektor des CHUV, sagt: „Als Universitätsspital ist das CHUV voll und ganz der Forschung verpflichtet. Die FLASH-Therapie verkörpert den Innovationsgeist, der uns auf diesem Gebiet vorantreibt. In unserem Bestreben, Patienten die effektivsten Techniken anzubieten, haben wir uns mit einem erstklassigen Forschungszentrum und einem hochmodernen Industriepartner zusammengeschlossen, um ein medizinisches, physikalisches und technisches Problem zu lösen und innovative Lösungen zur Krebsbekämpfung zu finden."

Prof. Jean Bourhis, Leiter der Abteilung für Strahlenonkologie am CHUV, sagte: „Die FLASH-Technologie ist eine echte Hoffnung für die Erhöhung des Potenzials zur Heilung von Krebserkrankungen durch Strahlentherapie, und die jetzige Phase wird erste entscheidende klinische Entwicklungen in diesem Bereich ermöglichen."

Mike Lamont, Leiter für Beschleuniger und Technologie im CERN, sagte: „Am CERN ist ein Teil unserer Aufgabe der Wissenstransfer, und wir arbeiten aktiv daran, Anwendungen für unsere Durchbrüche außerhalb der Teilchenphysik zu finden, die der Gesellschaft insgesamt zugute kommen. Diese Zusammenarbeit zeigt, wie CERNs Technologien und Fachwissen in Verbindung mit starken Partnerschaften mit Experten in anderen Bereichen wirklich etwas bewirken können."

Walter Wuensch, Projektleiter am CERN, sagte: „Es wurdeeine klinische FLASH-Anlage entwickelt, mit der große, tief sitzende Tumore mit hochenergetischen Elektronen behandelt werden. Die Anlage basiert auf der Beschleunigertechnologie, die für den CLIC (Compact Linear Collider) entwickelt wurde, um eine hochleistungsfähige und kompakte Anlage zu schaffen, die problemlos auf einem typischen Krankenhausgelände Platz findet."

Ludovic Le Meunier, Geschäftsführer von THERYQ, sagte: „THERYQ fühlt sich geehrt, neben CHUV und CERN sein Fachwissen und seine Flexibilität in dieses Projekt einzubringen. FLASHDEEP stellt eine therapeutische Revolution dar und hat das Potenzial, die Zahl der Patienten, die ein längeres und krebsfreies Leben führen, deutlich zu erhöhen."

Prof. Pierre-Marie Glauser, Vorsitzender der ISREC-Stiftung, fügt hinzu: „Die ISREC-Stiftung freut sich, bereits seit 2016 zur Entwicklung der FLASH-Technologie beizutragen. Dieses innovative und interdisziplinäre Projekt, bei dem Biologen, Physiker und Mediziner eng zusammenarbeiten, passt optimal zu dem Ziel der Stiftung, die Forschung in der translationalen Onkologie zu unterstützen. Wir freuen uns heute über die Realisierung dieses entscheidenden Schrittes, der das FLASH-Programm auf eine neue Stufe der Effizienz und Umsetzung bringen wird."

Über CHUV: Das CHUV ist eines der fünf Schweizer Universitätsspitäler, neben den Spitälern in Genf, Bern, Basel und Zürich. Es erfüllt drei grundlegende Aufgaben, die ihm von der öffentlichen Hand übertragen wurden: Pflege, Bildung und Forschung.

Im Jahr 2021 hat das CHUV dank seiner 12.228 Mitarbeiter 51.205 stationäre Patienten mit mehr als 500.374 Aufenthaltstagen aufgenommen. Es wurden 80.261 Notfälle behandelt, 1.451.300 ambulante Konsultationen durchgeführt und 3.177 Geburten begrüßt. Das Jahresbudget beträgt 1,832 Milliarden Franken.

Um die Ausbildung von Ärzten zu gewährleisten, ist das CHUV eng mit der Fakultät für Biologie und Medizin der Universität Lausanne verbunden. Es arbeitet auch mit anderen universitären Institutionen der Genferseeregion (EPFL, ISREC, Ludwig-Institut, Universität Genf), den Genfer Universitätsspitälern sowie mit anderen Spitälern, Gesundheitseinrichtungen oder Institutionen wie dem Verband der Waadtländer Spitäler und der Waadtländer Gesellschaft für Medizin zusammen.

Seit 2019 wird das CHUV vom Magazin Newsweek als eines der besten Krankenhäuser der Welt gelistet.

Über CERN:

CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung, ist eines der weltweit führenden Laboratorien für Teilchenphysik. Die Organisation befindet sich an der französisch-schweizerischen Grenze und hat ihren Sitz in Genf. Ihre Mitgliedsstaaten sind: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Israel, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und das Vereinigte Königreich. Zypern, Estland und Slowenien sind assoziierte Mitgliedsstaaten, die sich in der Vorstufe zum Beitritt befinden. Kroatien, Indien, Lettland, Litauen, Pakistan, Türkiye und die Ukraine sind assoziierte Mitgliedsstaaten. Japan und die Vereinigten Staaten von Amerika haben derzeit Beobachterstatus, ebenso wie die Europäische Union und die UNESCO. Der Beobachterstatus der Russischen Föderation und des JINR wird in Übereinstimmung mit den Entschließungen des CERN-Rates vom 8. März 2022 bzw. 25. März 2022 ausgesetzt.

Über THERYQ:

THERYQ ist ein innovatives Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Südfrankreich, das aus PMB-ALCEN hervorgegangen ist und sich auf Teilchenbeschleuniger und Strahlentherapiesysteme spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über und liefert wesentliches Fachwissen in den Bereichen Projektmanagement, Forschung und Entwicklung, Industrialisierung und Herstellung. THERYQ ist Teil des ALCEN-Geschäftsbereichs Gesundheitswesen.

