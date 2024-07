akirolabs GmbH

akirolabs sichert sich Fördermittel in 7-stelliger Höhe für die Entwicklung von führendem LLM für strategische Beschaffung, nach Abschluss von 5-Millionen-Dollar-Seed-Finanzierungsrunde

Highlights:

akirolabs erhält 7-stellige nicht verwässernde öffentliche Fördermittel von der Investitionsbank Berlin und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

von der Investitionsbank Berlin und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Die Jury würdigte die bahnbrechende Innovation von akirolabs in ProcureTech und lobte die Fortschritte bei der Integration von KI in die strategische Beschaffung.

und lobte die Fortschritte bei der Integration von KI in die strategische Beschaffung. Die Mittel ermöglichen die Weiterentwicklung von akiroAssist, dem führenden Expert LLM for Strategic Procurement , um die KI-Kapazitäten von akirolabs zu verbessern und seine Position als KI-zentriertes ProcureTech-SaaS-Unternehmen zu stärken.

, um die KI-Kapazitäten von akirolabs zu verbessern und seine Position als KI-zentriertes ProcureTech-SaaS-Unternehmen zu stärken. Diese öffentliche Förderung folgt auf die Bekanntgabe der Seed-Runde in Höhe von 5 Mio. US-Dollar im Januar dieses Jahres, die vom High-Tech Gründerfonds (HTGF), OTB Ventures und D11Z Ventures angeführt wurde.

akirolabs, ein in Berlin ansässiges ProcureTech-Startup, das es Unternehmen weltweit ermöglicht, strategische Einkaufsprozesse zu verbessern, gibt eine Erweiterung seiner jüngsten 5-Millionen-Dollar-Seed-Finanzierung mit einem zusätzlichen nicht verwässernden Zuschuss in siebenstelliger Höhe (Mio. €) von der Investitionsbank Berlin und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) bekannt.

Dieser umworbene Zuschuss, der nur an Top-Tech-Startups vergeben wird, die die Grenzen von Innovation und Technologie verschieben, folgt unmittelbar auf die erfolgreiche 5-Millionen-Dollar-Seed-Finanzierungsrunde des Unternehmens und unterstreicht die starke Dynamik und das Vertrauen in die Vision von akirolabs für eine KI-gestützte strategische Transformation des Beschaffungswesens.

Die Jury war sehr beeindruckt von der Vision von akirolabs und der Entwicklung von akiroAssist, dem proprietären, führenden Experten-LLM für strategische Beschaffung, das die Category Management Software von akirolabs erweitert. Dieser innovative Einsatz von Technologie war entscheidend für die Gewährung der Fördermittel und bestätigt die herausragende Stellung des Unternehmens in der ProcureTech-Landschaft.

akirolabs entwickelt das so genannte „Penrose-Dreieck der Beschaffungstechnology" – ein einzigartiges Meisterwerk, das drei wichtige Faktoren vereint:

Anerkanntermaßen führende Kompetenz im Beschaffungswesen

Revolutionäre und innovative Einkaufsmethodik

Hochmoderne KI-Engine, die Large Language Model (LLM), Retrieval-Augmented Generation (RAG) und Ontologie vereint.

Die Finanzierung dient dem strategischen Ziel, die KI/LLM-Fähigkeiten der Software zu erweitern, die Position von akirolabs als das KI-zentrierte ProcureTech-B2B-SaaS-Unternehmen zu stärken und die Entwicklung von akiroAssist – dem führenden LLM für die strategische Beschaffung – zu beschleunigen.

Michael Pleuger, CEO bei akirolabs,: „Wir fühlen uns geehrt, diese Anerkennung und den Zuschuss von IBB ProFIT und dem EFRE zu erhalten. Das in uns gesetzte Vertrauen der IBB ProFIT und des EFRE bestärkt uns auf unserem Weg, die Grenzen des Machbaren im Beschaffungswesen zu verschieben.

„Wir freuen uns auf die nächsten Etappen und sind dankbar für die Unterstützung durch unsere Investoren, Kunden und Partner", ergänzt Pleuger.

Die Branchenexpertin Elouise Epstein, KEARNEY-Partnerin und Bestsellerautorin für digitale Beschaffung, äußerte sich lobend über akirolabs: „Was akirolabs geschaffen hat, ist bemerkenswert... dies ist zweifellos eine wegweisende Innovation. akirolabs ist auf dem besten Weg, einen Großteil des bisherigen Category Managements abzuschaffen."

Informationen zu akirolabs:

akirolabs wurde 2021 von Michael Pleuger, Detlef Schultz, Christoph Flöthmann und Tim Ergenzinger gegründet und entwickelt eine KI-gestützte SaaS-Plattform für kollaborativen strategischen Einkauf. akirolabs basiert auf einem erstklassigen und praxiserprobten strategischen Einkaufsprozess, einer Methodik und einem Toolkit, eingebettet in einen intuitiven, funktionsübergreifenden Kollaborations-Workflow und angereichert mit allen relevanten internen und externen Informationen. akirolabs' einzigartiger Ansatz liefert „Procurement Strategies with Value & Purpose" und einen deutlich breiteren und vier- bis fünfmal höheren Wertbeitrag als traditionelle Einkaufslösungen.

