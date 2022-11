akirolabs GmbH

akirolabs zum 2022 Gartner® Cool Vendor™ ernannt

Berlin (ots/PRNewswire)

akirolabs wurde von Gartner® als Cool Vendor™ 2022 in der Kategorie Sourcing und Procurement Technology ausgezeichnet

Der Bericht von Gartner® würdigt den Beitrag von akirolabs, die Wertschöpfung von Einkaufsorganisationen zu erhöhen und diese zu Ökosystemmanagern weiterzuentwickeln.

akirolabs bietet eine Software-as-a-Service Plattform für kollaborative strategische Beschaffung, welche die Wertschöpfung über Einsparungen hinaus steigert

akirolabs, ein in Berlin ansässiges Technologie-Startup, welches eine digitale, kollaborative Lösung für den strategischen Einkauf anbietet, gab heute bekannt, dass es im diesjährigen Bericht "Cool Vendors™ in Sourcing and Procurement Technology" von Gartner® zum Cool Vendor™ 2022 ernannt wurde. Die Auszeichnung unterstreicht das Bestreben des Startups, eine ganzheitliche Strategieplattform für Beschaffungsorganisationen anzubieten.

Detlef Schultz, Mitgründer von akirolabs: "Wir sind sehr stolz und fühlen uns geehrt, von Gartner® zum Cool Vendor™ 2022 ernannt worden zu sein. Diese Anerkennung unterstreicht die Bedeutung eines kollaborativen, strategischen Einkaufs, nicht nur in Zeiten von Black Swan Ereignissen, Krisen und Kriegen. Gemeinsam mit unserem Global Advisory Board, welches sich aus Vertretern verschiedener Branchen wie Medien, Banken, Pharma, Telekommunikation und Konsumgüter sowie wissenschaftlichen und technischen Experten zusammensetzt, werden wir die Zukunft des Einkaufs weiter gestalten. Auf diese Weise werden wir den Einkauf über das traditionelle Category Management hinaus zu einer wirklich strategischen Geschäftsfunktion entwickeln."

Laut Gartners® 2022 Cool Vendor™-Bericht spielt die Beschaffung in den heutigen schwierigen wirtschaftlichen Zeiten und unsicheren Geschäftsumgebungen eine entscheidende Rolle, wenngleich sie oft unterbesetzt und abhängig von internen Wissenssilos ist.

Koray Köse, Senior Director bei Gartner®: "akirolabs ergänzt die traditionellen S2C- und P2P-Lösungen durch eine ganzheitliche Beschaffungsstrategie-Plattform. Es ermöglicht die digitalisierte Erstellung von Einkaufsstrategien in Zusammenarbeit mit den Stakeholdern und bereichert den Prozess mit relevanten Markteinblicken durch sein KI-gestütztes Benutzer-Cockpit. [...] Dies kann dazu beitragen, das frühzeitige Engagement und die Innovationszusammenarbeit mit allen Beteiligten voranzutreiben und Wertströme über eine begrenzte Warengruppen-Nische hinaus zu verwalten." Er führt weiter aus, dass es "Kunden ermöglicht, Entscheidungen zu messen und zu priorisieren, welche das traditionelle Beschaffungsmanagement in Richtung eines Ökosystemmanagements mit "höherem Zweck" bewegen. Die Einbeziehung eines wertorientierten Einkaufs, der sowohl Nachhaltigkeitsaspekte als auch Rentabilität und Compliance berücksichtigt, ist ein Unterscheidungsmerkmal, welches diese Lösung bietet."

Der Gartner®-Bericht unterstreicht, dass der Einsatz innovativer Technologien zur Unterstützung von Geschäftsprozessen, die durch künstliche Intelligenz (KI) und fortschrittliche Analytik unterstützt werden, eine wichtige digitale Initiative für Einkaufsorganisationen ist, die ganz oben auf ihrer Agenda stehen sollte.

Über akirolabs:

akirolabs ist ein Software-as-a-Service-Anbieter im ProcureTech-Bereich, der seinen Kunden kollaborativen strategischen Einkauf durch einen flexiblen, KI-gestützten und branchenunabhängigen Ansatz bietet. Das Unternehmen wurde im März 2021 von Detlef Schultz, dem ehemaligen CEO der Vodafone Procurement Company, Michael Pleuger, Dr. Christoph Flöthmann und Tim Ergenzinger gegründet. Die Lösung führt ihre Nutzer durch einen dreistufigen Ansatz zur Erstellung von szenariobasierten, maßgeschneiderten Einkaufsstrategien.

