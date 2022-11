Granite River Labs

GRL startet Matter Wireless Validierungsdienstleistungen

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire)

GRL erhält Akkreditierung von der Connectivity Standards Alliance, um Validierungstestdienstleistungen für den Matter 1.0 Standard anzubieten

Granite River Labs („GRL"), ein weltweit führender Anbieter von Ingenieurdienstleistungen und Testautomatisierungslösungen für digitale Konnektivitäts- und Ladetechnologien, gehört zu den ersten Laboren, die von der Connectivity Standards Alliance (der Alliance) akkreditiert wurden, um Validierungstestdienstleistungen für den neuen Matter-1.0-Standard anzubieten. GRLs Testdienstleistungen für Matter werden in seiner kürzlich erweiterten Laboreinrichtungen in Taipeh, Taiwan, bereitgestellt und richten sich an drahtlose Produkte und IoT-Geräte (Internet der Dinge) für das neue Smart-Home-Technologie-Ökosystem.

GRLs Angebote für Matter decken Hardware-Lösungen ab, von Smart-Home-Lautsprechern und Smart-TVs bis hin zu Glühbirnen und Schaltern. GRL verifiziert auch die Software, die in Matter-Geräten verwendet wird. Die Akkreditierung folgt der jüngsten globalen Expansion von GRL, um der wachsenden Nachfrage nach Produktevaluierung und neuen Testdienstleistungen nachzukommen.

Der neue Open Source Matter 1.0 Standard, der von der Alliance als „die Grundlage für verbundene Geräte" bezeichnet wird, ermöglicht es kompatiblen Smart-Home-Geräten und -Systemen, sich nahtlos, sicher und zuverlässig zu verbinden. Als vereinheitlichendes, IP-basiertes Verbindungsprotokoll ist Matter eine Anwendungsebene, die auf bewährten Technologien wie Wi-Fi, Bluetooth, Thread und Ethernet aufbaut. Tests und Zertifizierungen werden eine entscheidende Rolle dabei spielen, das von Matter abgegebene Versprechen – die Entwicklung für Hersteller zu vereinfachen und die Kompatibilität für Verbraucher zu erhöhen – zu erfüllen. GRL ist autorisiert, Herstellern bei der Sicherstellung der Einhaltung der Matter 1.0 Spezifikationen ihrer Produkte zu helfen und die Unterstützung aller eingebetteten Kommunikationstechnologien zu zertifizieren.

„Matter ist eine aufregende neue Technologie mit dem Potenzial, eine Vielzahl von Interoperabilitäts- und Geräte-zu-Gerät-Kommunikationsproblemen in Smart-Home-und IoT-Anwendungen zu lösen", sagte Vamshi Kandalla, Chief Strategy Officer von Granite River Labs. „GRL freut sich, von der Alliance als eines der ersten Labore anerkannt zu werden, die Produkte und Systeme nach dem Matter-Standard testen und verifizieren können, und wir wollen weiter zusammenarbeiten, um die reibungslose Einführung dieser neuen Technologie zu unterstützen."

„Matter basiert auf der gemeinsamen Überzeugung, dass Smart-Home-Geräte sicher, zuverlässig und nahtlos in der Verwendung sein sollten", sagte Jon Harros, Leiter der Zertifizierungs- und Prüfprogramme für die Connectivity Standards Alliance. „Unternehmen in der Branche, darunter Marktführer wie GRL, tragen mit ihrer Fachkompetenz und bewährten Best Practices bei, Matter zu einem herausragenden Erfolg für Entwickler, Einzelhändler und Verbraucher zu machen."

