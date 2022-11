The Hainan International Health Industry Expo

Die 6. Hainan International Health Industry Expo 2022 eröffnet in Haikou, China

Haikou, China (ots/PRNewswire)

Die 6. Hainan International Health Industry Expo 2022 eröffnete unlängst im Hainan International Convention and Exhibition Center in Haikou, in der Provinz Hainan, in China. Mit drei Themenpavillons: Regionale Besonderheiten, Innovative Arzneimittel und Medizinprodukte sowie Gesundheit und Wellness. Auf der über 40.000 Quadratmeter großen Messe waren mehr als 500 Aussteller vertreten, darunter viele in ihren jeweiligen Branchen führende Unternehmen.

Die 2017 gegründete Hainan International Health Industry Expo wurde bereits fünf Jahre in Folge erfolgreich veranstaltet. Die diesjährige Expo bestand aus mehr als 40 parallelen Themenforen, die sich mit One Health, digitalen Therapeutika und innovativen Krebsbehandlungen befassten, darunter ein Forum, das sich mit der Beschaffung von Finanzmitteln beschäftigte, damit die großen Errungenschaften bei der Entwicklung neuer Medikamente vermarktet werden können. Neben Meistern der traditionellen chinesischen Medizin und Forschern der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS) und der Chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften (CAE) nahmen mehr als 6.000 Wirtschaftsvertreter sowie Fachleute und Forscher der Weltgesundheitsorganisation und anderer internationaler Organisationen aus mehr als 20 Ländern und Regionen weltweit an der Veranstaltung teil. Sie diskutierten über die Entwicklungstrends und Geschäftsmöglichkeiten in der Gesundheitsbranche angesichts der neuen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie über die Möglichkeiten, Wachstum zu erzielen, indem die günstige Politik der chinesischen Regierung für den Freihandelshafen Hainan genutzt wird.

Auf dem China International Healthcare Industry Summit und der International One Health Conference hielten eine Reihe von in der globalen Gesundheitsbranche engagierten Gästen Grundsatzreden zu verschiedenen Schlüsselthemen, darunter die Entwicklung des chinesischen Gesundheitssektors in der Zeit nach der Pandemie, und beteiligten sich an Expertengesprächen, Erfahrungsaustausch, branchenbezogenen Diskussionen und der Förderung von Ressourcen. Während der Veranstaltung teilte der Direktor des China National Medical Center for Infectious Diseases, Zhang Wenhong, Strategien und Ideen zur Infektionsprävention und -kontrolle für COVID-19 mit und erörterte, wie man die Erfahrungen Chinas bei der Epidemieprävention und -kontrolle nutzen kann, um zur globalen wirtschaftlichen Erholung beizutragen.

He Wei, stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Komitees der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes und stellvertretender Vorsitzender des Zentralkomitees der Demokratischen Partei der Bauern und Arbeiter Chinas, hielt die Eröffnungsrede online. An der Eröffnungszeremonie der Messe nahmen außerdem eine Reihe von führenden Persönlichkeiten und Gästen teil, darunter der stellvertretende Vorsitzende des Zentralkomitees der Demokratische Partei der Bauern und Arbeiter Chinas und Vizegouverneur der Provinz Hainan, Wang Lu, sowie der Sekretär des Komitees des Autonomen Kreises Baoting der Li und Miao, Mu Kerui, der die Einrichtung der Institution für Gesundheit und medizinische Forschung im Freihandelshafen von Hainan vorstellte.

Bei der Eröffnungszeremonie veröffentlichte der stellvertretende Sekretär des Kommunalen Komitees der KPCh Wuzhishan und Bürgermeister der Stadt Wuzhishan, Chen Guoliang, das Weißbuch über die Entwicklung des klimabasierten Gesundheitswesens der Stadt Wuzhishan, in dem die einzigartigen Gesundheitsressourcen und die geografischen Vorteile der Stadt Wuzhishan aus fünf Blickwinkeln umfassend dargestellt werden, darunter das Klima, die Umwelt und die verfügbaren medizinischen Ressourcen.

