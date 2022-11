The Information Office of Yichun Municipality

China veranstaltet erste inländische Eis- und Schneeveranstaltung nach den Olympischen Winterspielen

Im Jahr 2022 begann für China die Ära nach den Olympischen Winterspielen. Vom 13. bis 19. November fand die chinesische Curling-Liga 2022 (Yichun) in der Stadt Yichun in der nordostchinesischen Provinz Heilongjiang statt. Es war die erste Eis- und Schneeveranstaltung, die nach den Olympischen Spielen in China stattfand. Mehr als 120 Spieler aus 24 Teams von nationalen Trainingsmannschaften und 8 Regionen auf Provinzebene nahmen daran teil.

Mit Blick auf die Olympischen Winterspiele 2026 werde die Liga dazu beitragen, die Wirkung des Spielertrainings zu testen, mehr Talente auszuwählen, die langfristige Entwicklung des chinesischen Curlings kontinuierlich zu fördern und die Gesamtstärke der einheimischen Teams zu verbessern, so die Geschäftsstelle der Stadt Yichun.

In den vergangenen Jahren hat die Stadt Yichun den Eis- und Schneesport energisch ausgebaut und sich bemüht, die „Heimatstadt des Curlings" zu werden. Die Stadt, die für ihre Wälder und Dinosaurierfossilien berühmt ist, ist eine wichtige Ökotourismus-Stadt im Norden Chinas. Sie ist die größte Waldstadt Chinas mit einem Waldanteil von 84,7 Prozent und verfügt über die größten und intaktesten Urwälder mit Korea-Kiefern. In der Zeit nach den Olympischen Winterspielen wird Yichun seine Curling-Wirtschaft auf der Grundlage grüner Ökologie entwickeln und durch die Förderung der Curling-Kultur mehr Menschen für diesen Sport begeistern.

