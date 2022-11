Global Steel Climate Council

Neue Stahlkoalition fördert einen transparenten und klimaorientierten Standard zur Messung und Reduzierung von Kohlenstoffemissionen

Washington, Usa (ots/PRNewswire)

Eine internationale Gruppe führender Stahlhersteller gab heute die Bildung einer Koalition bekannt, um die Vereinigten Staaten und die Europäische Union aufzufordern, eine globale Emissionsnorm anzunehmen, die Stahlproduzenten dazu anregt, die saubersten Stahlproduktionsverfahren anzuwenden, die verfügbar sind.

Die neue Koalition – der Global Steel Climate Council (GSCC) – unterstützt einen globalen Standard, der den Übergang zu emissionsarmer Stahlproduktion beschleunigt und das Potenzial eines Modells von recyceltem, in einer Kreislaufwirtschaft produzierten Stahls zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen anerkennt.

Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union verhandeln derzeit über eine neue Emissionsnorm für die Stahlproduktion. Die GSCC erklärt, dass sich eine Vereinbarung auf die Menge der erzeugten Emissionen konzentrieren sollte, und nicht auf die Art und Weise, wie Stahl hergestellt wird. Der Großteil der weltweiten Stahlproduktion ist extrem kohlenstoffintensiv, da sie sich in erster Linie auf abgebaute und verarbeitete Kohle, Eisenerz und Kalkstein stützt. Andere Stahlhersteller – darunter die, die heute mehr als 70 % des in den USA und mehr als 40 % des in Europa hergestellten Stahls produzieren – verwenden jedoch Elektrolichtbogenöfen (EAF), die hauptsächlich recycelten Schrott zur Herstellung von Stahl verwenden und wesentlich geringere Kohlenstoffemissionen erzeugen.

„Wir haben die Technologie, die Kohlenstoffemissionen in der Stahlproduktion heute um 70 Prozent zu reduzieren", sagte Leon Topalian, Vorsitzender, Präsident und CEO der Nucor Corporation, ein Gründungsmitglied des Council. „Die globale Industrie muss auf der Innovation aufbauen, die bereits zu einer saubereren Stahlproduktion in den Vereinigten Staaten geführt hat, da die umweltfreundlichen und digitalen Volkswirtschaften auf der ganzen Welt mit Stahl gebaut werden – und es kommt darauf an, mit welchem Stahl sie gebaut werden."

Ein Standard in Form eines „gleitenden Maßstabes", der von Stahlherstellern mit hohem Ausstoß unterstützt wird, würde die Grenzwerte für Treibhausgasemissionen für mineralische Produkte gegenüber wiederverwerteten Produkten um das Neunfache erhöhen, was die EAF-Hersteller benachteiligen und es ermöglichen würde, Stahl mit höherem Ausstoß fälschlicherweise als „umweltfreundlich" zu kennzeichnen. Unter einem gleitenden Maßstab könnte zwei Stahlprodukte gleichermaßen als umweltfreundlich eingestuft werden, obwohl bei der Produktion des einen Produkts ein Mehrfaches der Kohlenstoffemissionen erzeugt wurde als beim anderen Produkt.

„Stahl ist von wesentlicher Bedeutung für unsere Volkswirtschaften, einschließlich für die wesentliche Infrastruktur der Welt. Dieser neue Standard wird die tatsächliche Reduzierung von Treibhausgasemissionen beschleunigen und wichtige Entscheidungsträger mit genauen Daten versorgen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können", sagte Mark D. Millett, Vorsitzender, Präsident und CEO von Steel Dynamics, Vorsitzender der Steel Manufacturers Association und Gründungsmitglied des Council.

„Wir müssen verhindern, dass Stahlproduzenten ihre Produkte als umweltfreundlich einstufen, wenn dieselben Produkte mit deutlich geringeren Kohlenstoffemissionen auf dem Markt erhältlich sind", sagte Francisco Cardona, Head of Public Affairs der CELSA Group, ein führender europäischer Hersteller von emissionsarmem, in einer Kreislaufwirtschaft produziertem Stahl und Gründungsmitglied des Council.

Der Hauptschwerpunkt des GSCC besteht darin, einen Standard zu etablieren, der sich auf die folgenden Leitprinzipien konzentriert:

Reduzierung der Treibhausgasemissionen der globalen Stahlindustrie.

Festlegung eines Standards, der unabhängig von der Technologie bzw. der Produktionsmethode ist.

Festlegung einer Norm mit einer Systemgrenze, die Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen umfasst.

Etablierung eines Standards, der sich an einem wissenschaftlich fundierten gleitenden Weg orientiert, um bis zum Jahr 2050 ein 1,5-Grad-Szenario zu erreichen.

Bereitstellung relevanter Informationen über die nachhaltige Stahlerzeugung für relevante Entscheidungsträger.

„Die einzige GSCC-Norm wird alle Hersteller dazu ermutigen, ihre Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Hersteller zu schaffen. Die Verhandlungen zwischen den USA und der EU sollten nicht zu einem Doppelstandard und einer negativen Entwicklung in Richtung einer schmutzigeren Umwelt führen. Wir können es besser machen", sagte Philip K. Bell, Präsident der Steel Manufacturers Association und Gründungsmitglied des Council.

Informationen zum Global Steel Climate Council

Der Global Steel Climate Council, Inc. (GSCC) ist ein gemeinnütziger Verband, der die Klimastrategie vorantreibt, indem er bewährte Praktiken verbreitet, Standards festlegt und sich für die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen durch Mitglieder der Stahlindustrie einsetzt.

Das GSCC umfasst mehr als 20 Mitglieder und Unterstützer, die Stahlhersteller, Handelsverbände, Endverbraucher, Schrottlieferanten und Nichtregierungsorganisationen sind.

Die spezifischen Ziele der GSCC bestehen darin, sich auf die Reduzierung von Treibhausgasemissionen aus der globalen Stahlindustrie zu konzentrieren, indem Reduktionsmethoden unterstützt werden, die technologieunabhängig sind, eine Systemgrenze haben, die Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen umfassen und an einem wissenschaftlich fundierten gleitenden Weg ausgerichtet sind, um bis 2050 ein 1,5-Grad-Celsius-Szenario zu erreichen.

Die Gründungsmitglieder des GSCC sind: The Steel Manufacturers Association, Nucor Corporation, CELSA Group, Steel Dynamics, Inc., Commercial Metals Company und das Institute of Waste Recycling Industries.

Weitere Informationen erhalten Sie auf: https://GlobalSteelClimateCouncil.org

