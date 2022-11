Pyrowave

Pyrowave setzt neuen Standard mit 100 % rückverfolgbarem recyceltem Styrol

Im Anschluss an die Advanced Recycling Conference in Köln, Deutschland, gab Pyrowave heute bekannt, dass das Unternehmen eine wichtige Etappe für die Zukunft des globalen Kunststoffrecyclings und im Kampf gegen den Klimawandel erreicht hat. Die Pyrowave-Technologie hat die Qualitätstests der Michelin-Gruppe mit dem ersten zu 99,8 % reinen recycelten Styrolmonomer, das aus Polystyrolabfällen hergestellt wurde, erfolgreich bestanden. Recyceltes Monomer kann nun in industrielle Elastomerchargen integriert werden. Zum ersten Mal wird ein Endprodukt vollständig rückverfolgbares und getrennt recyceltes Styrol enthalten, wobei das gesamte Styrol physisch im Produkt vorhanden ist und nicht nur in der Liste der Inhaltsstoffe erwähnt wird.

Ein Container mit etwa 3 Tonnen recyceltem Styrol hat Montreal in Richtung des Michelin-Werks in Frankreich verlassen. Nach jahrelangen Tests wird Michelin in der Lage sein, Chargen von industriellen Styrol-Butadien-Kautschuk-Produkten (SBR) mit recyceltem Styrol von Pyrowave herzustellen, was einer Menge von mehr als 1.000 Pkw-Reifen entspricht.

„Die Branche träumt seit jeher von einer Kreislaufwirtschaft mit recycelten, rückverfolgbaren und getrennten Inhalten. Pyrowave beweist nun, dass dies mit seiner Technologie möglich ist. Diese Leistung beweist definitiv, dass wir eine zu 100 % rückverfolgbare und kontrollierte Lieferkette im Polystyrol-Recycling umsetzen können. Wir können nun recycelte Inhalte anbieten, die den Erwartungen der Verbraucher entsprechen: Produkte können nun vollständig aus recyceltem Material hergestellt werden, ohne dass es zu einer Verwässerung oder Verschlechterung kommt. Pyrowave definiert damit einen neuen Standard im Kunststoffrecycling und ist ein Vorreiter bei der Erreichung von Umweltzielen", so Jocelyn Doucet, CEO von Pyrowave.

Eine wichtige Partnerschaft

Pyrowave ist sehr stolz auf diese Leistung, die es in Zusammenarbeit mit seinem wichtigsten Partner, Michelin, erreicht hat. Michelin-Vertreter waren bei allen Testphasen im Pyrowave-Werk anwesend. Diese neue Errungenschaft wird auch zu den Umweltzielen von Michelin beitragen.

„Der Pyrowave-Ansatz zielt auf die Elektrifizierung von Prozessen mithilfe von Mikrowellen ab und ermöglicht es, Ressourcen im Produktionskreislauf neuer Produkte zu halten und gleichzeitig den Kohlenstoff-Fußabdruck zu reduzieren. Diese einzigartige Technologie wird zu unserem Ziel beitragen, im Jahr 2050 einen vollständig nachhaltigen Reifen herzustellen, der zu 100 % aus recycelten oder erneuerbaren biologischen Materialien besteht und gleichzeitig einen Beitrag zu unserem Fahrplan hin zur Kohlenstoffneutralität leistet", so Christophe Durand, Sustainable Materials Development Manager bei Michelin. „Die Pyrowave-Technologie ist ihrer Zeit voraus. Wir denken nicht nur an morgen, sondern bereiten uns schon auf das Übermorgen vor", fügte er hinzu.

Angesichts der ehrgeizigen Umweltziele, die sich Regierungen weltweit gesetzt haben, bietet Pyrowave eine Lösung für die Entsorgung bestehender Kunststoffprodukte und maximiert die Chancen für die Kreislaufwirtschaft von Polystyrol.

Die Pyrowave-Technologie

Pyrowave hat eine Mikrowellentechnologie entwickelt, mit der Polystyrolabfälle in ihre ursprüngliche Form, d. h. in Styrolmonomere, zurückverwandelt werden. Dieser hochwertige Rohstoff, der mit Neuware identisch ist, aber einen um 45 % verringerten Kohlenstoff-Fußabdruck aufweist, kann dann bei der Herstellung von Gegenständen aus recycelten Materialien wiederverwendet werden und genauso wie Neuware in den Bereichen Transport, Verpackung, Elektronik und Bauwesen zum Einsatz kommen. Dieser Ansatz bietet eine Lösung im Sinne der Kreislaufwirtschaft für das globale Problem des Kunststoffrecyclings.

Sehen Sie sich diese Infografik mit Details dieser Technologie an. Hier finden Sie einige Fotos der Behälter und zum Verfahren. Erfahren Sie mehr über Pyrowave.

