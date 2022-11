Woolf Inc.

Woolf bringt Airlock auf den Markt - die weltweit erste API für die Akkreditierung im Hochschulbereich

San Francisco (ots/PRNewswire)

Woolf, eine weltweit tätige College-Universität, gab heute den Start von Airlock bekannt, der ersten API, die akademische Akkreditierung für Hochschulen und Bootcamps auf der ganzen Welt mit Online-Programmen bietet.

Airlock ermöglicht es Organisationen, sich per API mit Woolf zu verbinden, um ihre Lerninhalte auf ihren Akkreditierungswert hin zu überprüfen und mit einer Akkreditierungslizenz abzugleichen. Airlock kombiniert eine API mit neuartigen Technologien zur Messung des studentischen Lernens (US-Patent angemeldet), um ein vollständiges Bild der Lernerfahrung jedes einzelnen Studenten zu erstellen. Das zentrale Akkreditierungssystem von Woolf gleicht diese Erfahrungen mit den reglementierten Akkreditierungsanforderungen ab, um festzustellen, ob die Studienleistungen von Studenten anerkannt werden können.

Die zentrale Softwareplattform von Woolf, das Accreditation Management System (AMS), wurde entwickelt, um die für die Akkreditierung erforderliche akademische Strenge zu gewährleisten. Es kodiert regulatorische Anforderungen, die von Regierungen und Akkreditierungsstellen, die mit Woolf zusammenarbeiten, festgelegt wurden, und es zeigt, wann qualifizierte Programme diese Standards erfüllen und ob Studenten ihre akademischen Credits erworben haben.

„Unsere Mission ist es, den Zugang zu erstklassiger Hochschulbildung zu verbessern und sicherzustellen, dass diese weltweit anerkannt und übertragbar ist", erklärt CEO und Gründer Dr. Joshua Broggi. „Airlock ist ein bedeutender Fortschritt in der Akkreditierungstechnologie, der es den Aufsichtsbehörden ermöglicht, zu verstehen, wie Studenten tatsächlich im Internet lernen."

Woolf ist die einzige globale College-Universität, die es qualifizierten Organisationen erlaubt, als Mitgliedshochschulen beizutreten und akkreditierte Abschlüsse anzubieten. Organisationen, die sich mit Woolf verbinden, werden Mitglieder des Woolf Collegiate-Systems, das sich an Collegiate-Systemen wie der University of London oder der University of California orientiert.

Scaler Neovarsity, eine Hochschule von Woolf, verwendet Airlock, um die Akkreditierung für Graduiertenabschlüsse in Künstlicher Intelligenz und Maschinellem Lernen zu verwalten. „Airlock ermöglicht es unseren Studenten, die Scaler-Lernumgebung zu nutzen, die speziell für fortgeschrittene Studenten der Informatik entwickelt wurde. Gleichermaßen erstellt es eine Aufzeichnung des gesamten studentischen Lernens für die Aufsichtsbehörden und demonstriert damit unsere hohen Standards und unser Engagement für Qualität", erklärt Scaler-Mitbegründer Abhimanyu Saxena.

Woolf hat Mitgliedshochschulen auf fünf Kontinenten, an denen Studenten anrechenbare Studienleistungen erwerben, die in staatlich anerkannte Abschlüsse umgewandelt werden können. Die Abschlüsse von Woolf werden mit europäischen Anrechungspunkten (ECTS) versehen, die von mehr als 50 Ländern anerkannt werden. Woolf wurde auch unabhängig von ECE und FIS als „gleichwertig mit einer regionalen akademischen Akkreditierung in den USA" bewertet und die Abschlüsse von Woolf wurden als gleichwertig mit denen einer „regional akkreditierten Institution" bewertet.

