Asteelflash präsentiert auf der Electronica eine integrierte Lieferkettenlösung für die Fahrzeug-Innenraumbeleuchtung

Asteelflash, eine Tochtergesellschaft von USI, dem weltweit führenden Akteur in den Bereichen Elektronikdesign und Fertigung, ist vom 15. bis 18. November auf der Electronica 2022 in München vertreten. Am Stand 129 in Halle A1 präsentiert das in Europa ansässige USI-Unternehmen seine neuesten Lösungen und Produkte für elektronische Fertigungsdienstleistungen (EMS), einschließlich eines LED-Moduls für Fahrzeuge, das von Asteelflash, USI und Inova, einem deutschen Halbleiter-Hersteller, gemeinsam entwickelt wurde.

„Wir freuen uns über die Teilnahme an der Electronica, um unsere neuesten Lösungen im Bereich Supply-Chain-Management und EMS vorzustellen. Das Highlight unserer Produktpalette ist das LED-Modul, das wir gemeinsam mit Inova entwickelt haben", sagte Felix Timmermann, Executive Vice President der Region EMEA bei USI/Asteelflash. Die erfolgreiche Markteinführung des Moduls sei das Ergebnis einer optimierten Lieferkette, da drei Parteien zusammenarbeiten, um beste EMS zu liefern, so Timmermann.

Das LED-Modul, ein Ambientebeleuchtungssystem für Fahrzeuge wurde von USI/Asteelflash und Inova gemeinsam entwickelt. Das fertige Produkt besteht aus Treiber-ICs, LED und passiven Komponenten und wird mithilfe der Technologien von USI/Asteelflash und der ASE Group hergestellt.

„Beginnend mit dem DICE (Discrete Integrated Circuit Electronics) über die Chips und schließlich dem fertigen Produkt haben wir uns als Partner zusammengeschlossen, um letztendlich eine Lösung einzuführen, die einen neuen Maßstab für Fahrzeugbeleuchtungssysteme für Automobilhersteller und Tier-1-Kunden setzen wird", erklärte Timmermann.

„Bereits seit rund 20 Jahren arbeiten wir eng mit ASE hinsichtlich „packaging and test" unserer Produkte zusammen. Jetzt freuen wir uns sehr darauf, diese Zusammenarbeit mit USI/Asteeflash auszuweiten und gemeinsam zukunftsweisende Modullösungen für das ISELED- und ILaS-Ökosystem zu entwickeln", so Robert Kraus, President und CEO von Inova Semiconductors.

Die Automobilhersteller suchen zunehmend nach Integratoren, die die Lieferketten für Innenbeleuchtungssysteme und Displays im Fahrzeug vereinfachen können. Die durch die Zusammenarbeit entstandene Lösung reduziert erheblich die Entwicklungszeit und die Ressourcen, die vom Kunden benötigt werden. Das in der Lösung verwendete ILaS-Protokoll (ISELED Light & Sensor Network) kann verschiedene Client-Module, einschließlich Bus-Schnittstellen und Dekodierung, sowie die Leistungsmanagementeinheit, ausstatten. Das schlüsselfertige Angebot, vom End-to-End-Prozess bis zum Design-to-Manufacturing-Verfahren, soll laut USI/Asteelflash ein Plug-and-Play-Gateway für die Ambientebeleuchtung sein, wodurch das Innenraumerlebnis verbessert wird.

Informationen zu Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Hauptsitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und ist auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit GBit/s spezialisiert. Zusätzlich zu den erfolgreichen APIX-Produkten (Automotive Pixel Link), die in großen Mengen – weit über 170 Millionen – geliefert wurden und bereits in der dritten Generation erhältlich sind, hat Inova im Jahr 2016 ISELED – die „digitale LED" eingeführt und bereits 100 Millionen dieser Chips produziert. Im Jahr 2020 folgte ILaS, das „ISELED Light and Sensor Network", das ab 2025 in Fahrzeugen in Serie produziert werden soll. Die Halbleiterprodukte von Inova werden von führenden Herstellern (Gießereien) in Asien hergestellt und über ein globales Vertriebsnetzwerk vermarktet. Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de

Informationen zu USI

USI (SSE: 601231, Teil des CSI300 Index), Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd., ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Elektronikdesign und Fertigung sowie SiP-Module (System in Package). USI bietet D(MS)2 Produktservices, d. h. Dienstleistungen in den Bereichen Design, Fertigung, Miniaturisierung, industrielle Software- und Hardware-Lösungen sowie Materialbeschaffung, Logistik und Instandhaltungsdienste. Mit Asteelflash verfügt USI über 28 Vertriebs-, Produktions- und Servicestandorte auf vier Kontinenten (Asien, Europa, Nord- und Südamerika und Afrika) und bietet seinen Kunden weltweit diversifizierte Produkte in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Computer und Speicher, Verbraucher-, Industrie-, Medizin- und Automobilelektronik. USI ist eine Tochtergesellschaft von ASE Technology Holding Co., Ltd. (TWSE: 3711, NYSE: ASX). Weitere Informationen finden Sie unter www.usiglobal.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und YouTube.

