Daewoong Pharmaceutical übertrifft im dritten Quartal die Marke von 300 Milliarden KRW, da der Umsatz mit Nabota um 93 % gestiegen ist und das Gesamtwachstum anführt

Nabota-Exporte stiegen beträchtlich und erreichten ein Wachstum von 93,3 % im Vergleich zum Vorjahr, und der Gesamtertrag übersteigt 40,4 Mrd. KRW

Fexuclue, ein neues Medikament, das im letzten Juli auf den Markt gebracht wurde, zeigt ein steiles Wachstum des Marktanteils in Korea

Nabota dringt in den europäischen Markt ein und Fexuclue kommt in großem Umfang zum Einsatz, beispielsweise bei Symptomen von Gastritis, was für Erwartungen hinsichtlich anhaltend starker Umsätze maßgeblich ist.

Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. (Geschäftsführer Jeon Seng-ho, Lee Chang-jae) gab die Finanzergebnisse des dritten Quartals bekannt. Der eigenständige Ertrag für das dritte Quartal lag bei 301,5 Mrd. KRW, während der operative Gewinn 30,3 Mrd. KRW verzeichnete, was im Jahresvergleich einem Anstieg von 13,7 % bzw. 26,7 % entspricht, während der konsolidierte Umsatz 331,9 Mrd. KRW mit einem Betriebsgewinn von 30,1 Mrd. KRW betrug.

Daewoong Pharmaceutical (im Folgenden „Daewoong") hat erstmals einen Quartalsumsatz von mehr als 300 Mrd. KRW erzielt, was auf die starke Exportleistung des Botulinumtoxins Nabota, günstige Wechselkurse und das Wachstum hochwertiger Produkte, einschließlich Fexuclue, das im letzten Juli auf den Markt kam, zurückzuführen ist.

Von besonderer Bedeutung ist Nabota, ein Botulinumtoxin-Produkt, das im Vergleich zum Vorjahr ein Gewinnwachstum von 93,3 % verzeichnete und einen Umsatz in Höhe von 40,4 Mrd. KRW erzielt hat. Davon entfielen 32,6 Mrd. KRW auf Exporte, was einem Anstieg von 130,2 % gegenüber 14,2 Mrd. KRW im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Daewoong hat mit der Markteinführung von Nabota im Vereinigten Königreich im letzten September in Europa, dem zweitgrößten Arzneimittelmarkt der Welt, Fuß gefasst. Das Unternehmen erweitert seinen Marktanteil durch aktives Marketing in den Vereinigten Staaten, dem größten Markt. Da die natürlicheren Behandlungsergebnisse hochreiner Toxinprodukte immer bekannter werden, ist der Umsatz auch in Südostasien sowie in Mittel- und Südamerika, Regionen mit ansehnlichen Märkten für ästhetisch-plastische Chirurgie, gestiegen.

Mit einer bereits im Vereinigten Königreich bestehenden Präsenz plant Daewoong, innerhalb des Jahres wertvolle europäische Märkte zu erschließen, darunter Deutschland und Österreich, und gleichzeitig die Marketing- und Schulungsbemühungen für medizinische Fachkräfte in Übersee für die Zeit nach COVID zu verstärken, um den Absatz und die Vertriebskanäle im Ausland zu steigern und zu entwickeln.

In Bezug auf verschreibungspflichtige Medikamente wurde ein Umsatz von 209,5 Mrd. KRW verzeichnet, was einem Anstieg um 6,5 % im Vergleich zu 196,7 Mrd. KRW im gleichen Quartal des Vorjahres entspricht. Fexuclue, ein Medikament zur Behandlung der gastroösophagealen Refluxkrankheit (GERD), wurde im letzten Juli für die Einbeziehung in Gesundheitsleistungen verfügbar gemacht. Danach verzeichnete es ein rasantes Wachstum des Marktanteils und eine Zunahme neben der apothekenpflichtigen Verschreibung sowie die Etablierung einer stabilen Präsenz in führenden Universitätskliniken, allgemeinen Krankenhäusern und lokalen Märkten. Darüber hinaus haben Arzneimittelprodukte mit hoher Ertragskraft, darunter Crezet und Litorvazet zur Behandlung von Hyperlipidämie, das GERD-Medikament Nexierd sowie Axid, ein Medikament zur Behandlung von Geschwüren, ebenfalls zum Wachstum innerhalb der Produktkategorie beigetragen.

Dank seiner klinisch nachgewiesenen Wirksamkeit und Sicherheit genießt Fexuclue eine starke Aussicht auf eine erhöhte Akzeptanz und Anwendung in allgemeinen Krankenhäusern, vor allem da es inzwischen für weitere behandelbare Indikationen für akute Gastritis und Läsionen der Magenschleimhaut im Zusammenhang mit chronischer Gastritis zugelassen ist, die bei koreanischen Patienten häufig vorkommen. Sowohl die Sichtbarkeit als auch der Absatz des Arzneimittels werden voraussichtlich erheblich zunehmen, sobald mit der tatsächlichen Verschreibung in der zweiten Jahreshälfte begonnen wird.

Bei rezeptfreien Produkten betrug der Umsatz 34,8 Mrd. KRW, was einem Anstieg von 15,9 % gegenüber 30 Mrd. KRW im gleichen Quartal des Vorjahres entspricht. EZN 6, ein fiebersenkendes Analgetikum, verzeichnete aufgrund der COVID-Pandemie ein Wachstum von 55 % im Vergleich zum Vorjahr, während der Absatz von Urusa, ein Mittel gegen Müdigkeit, im Vergleich zum Vorjahr um 10 % zunahm. Der feuchte Wundverband EasyDerm verzeichnete ebenfalls ein Wachstum um 28 % gegenüber dem Vorjahr, während die Bemühungen, seinen Vertrieb über Apotheken zu steigern, auch in der zweiten Jahreshälfte weiter andauern werden. Funktionelle Lebensmittel verzeichneten im Jahresvergleich ein Wachstum um 40 %, wobei die Offline-Vertriebskanäle für Senomega, eine Marke für Produkte zur Verbesserung der Durchblutung, ausgebaut werden sollen.

Ein Vertreter von Daewoong erklärte: „Mit der erfolgreichen Etablierung von Fexuclue, das im Inland entwickelte neue Medikament, das am Markt an 34. Stelle steht, und der starken Performance von Nabota auf dem Botulinumtoxin-Markt in den USA und in Europa, konnte ein beispielloser Umsatz in Höhe von 300 Mrd. KRW erzielt werden", und fügte hinzu: „Da dieses Ergebnis größtenteils auf Fexuclue und Nabota zurückzuführen ist, die vollständig von Daewoong entwickelt wurden, ist dieses Umsatzergebnis für uns von besonderer Bedeutung. Wir werden unser Bestreben fortsetzen, ein globales Pharmaunternehmen mit einem Wettbewerbsvorteil in verschiedenen Geschäftsbereichen zu werden."

Unterdessen erhält Daewoong weiterhin Zulassungen für weitere behandelbare Indikationen für Fexuclue und führt weiterhin Nabota auf dem Markt für behandelbare Indikationen ein, während es sich bemüht, vom Ministerium für Lebens- und Arzneimittelsicherheit innerhalb des Jahres die Marktzulassung für Enavogliflozin zu erhalten, den ersten SGLT-2-Hemmer, der von einem koreanischen Pharmaunternehmen entwickelt wird, und daran arbeitet, die Zulassung für das biomedizinische Produkt Nabota in China zu erhalten. Darüberhinaus laufen zurzeit klinische Studien für DWN12088, einen potenziellen Arzneimittelkandidaten für Lungenfibrose, der im letzten Juli von der U.S. Food and Drug Administration für das beschleunigte Zulassungsverfahren für Arzneimittel bestimmt wurde. Daewoong führt außerdem eine Reihe von Forschungs- und Entwicklungsprogrammen zur Entwicklung von Zell- und genetischen Medikamenten durch und setzt seine Bemühungen fort, eine neue Pipeline für Stammzellmedikamente sicherzustellen und Technologieplattformen für Arzneimittelpräparate und Arzneirezepturen einzuführen.

